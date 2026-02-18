Пережить первый в 2026 году ретроградный Меркурий: что ждать каждому знаку зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Как отразится это явление на состоянии знаков зодиака?

Первый ретроградный Меркурий в 2026 году будет с 26 февраля по 20 марта. Сама по себе планета отвечает за мышление, переговоры, документы, поездки и информационные процессы, но не все так просто.

В этот раз явление пройдет в Рыбах — знаке зодиака, наиболее тесно связанном с эмоциями, интуицией, бессознательным, иллюзиями и пограничными состояниями.

Как отразится этот непростой период на представителях четырех стихий? Подробнее о том, что ждать, к чему готовиться и чего остерегаться в Ретромеркурий знакам зодиака, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Светлана Миллер.

Что такое ретроградный Меркурий

На самом деле, ретроградное движение планеты представляет собой оптическую иллюзию. Она обусловлена различием в скоростях перемещения Земли и Меркурия по своим орбитам.

С позиции земного наблюдателя создается впечатление, что планета начинает двигаться по часовой стрелке — то есть в обратном направлении. А если посмотреть как бы сверху, то они будут перемещаться уже против часовой стрелки.

Так что ретроградность Меркурия не является аномалией — это регулярный астрономический процесс, повторяющийся 3–4 раза в год. При этом, согласно астрологии, этот период по-особенному отражается на областях, находящихся под управлением Меркурия: коммуникации, путешествия, документооборот, образовательном процессе и коммерческих сделках.

В 2026 году особый интерес вызывает прохождение Меркурия через знак Рыб — заключительный и наиболее мистический сектор зодиакального круга.

Какие сферы жизни знаков зодиака подвержены влиянию ретроградного Меркурия

Меркурий отвечает в первую очередь за мышление и коммуникации.

В его ретроград возрастает вероятность коммуникативных сбоев. Сообщения могут быть истолкованы неоднозначно, а вербальные высказывания — приобрести скрытый подтекст. Наибольшую уязвимость демонстрируют:

Деловые переговоры;

Электронная переписка;

Онлайн‑дискуссии в мессенджерах.

Поэтому с 26 февраля по 20 марта знакам зодиака нужно тщательно перечитывать тексты сообщений перед отправкой, уточнять смысловые акценты в значимых диалогах, воздерживаться от эмоционально окрашенных высказываний.

Вторая сфера, на которую особенно влияет ретроградный Меркурий — профессиональная деятельность.

Для рабочей сферы и бизнес‑процессов характерны следующие риски:

Задержки при оформлении договорных обязательств;

Технические неполадки в системах документооборота;

Внезапные корректировки планов со стороны деловых партнеров.

Лучше отложить заключение крупных коммерческих сделок до завершения ретроградного периода и дублировать важную информацию в альтернативных форматах.

Традиционно ретроградный Меркурий также коррелирует с транспортными затруднениями. Прогнозируются:

Сбои в расписании авиаперелетов;

Ошибки при бронировании гостиничных номеров;

Непредвиденные финансовые издержки в путешествиях.

При этом период способствует анализу допущенных ошибок, поэтому, даже если все проконтролировать не выйдет, полученный опыт точно позитивно скажется на знаках зодиака.

Чем уникален ретроградный Меркурий в феврале для знаков зодиака

В 2026 году ретроградный Меркурий вступает в знак Рыб 26 февраля и сохраняет это положение до 20 марта.

При таком сочетании логика отходит на второй план, а чувства и внутренние реакции усиливаются. Появляется туман в восприятии, возрастает впечатлительность, начинает всплывать прошлое.

В этот период часто возвращаются старые разговоры, незакрытые рабочие вопросы. Иногда в жизнь возвращаются бывшие партнеры.

«Усиливаются сны, интуитивные подсказки, творческое вдохновение. Но одновременно возрастает риск самообмана и идеализации», — подчеркнула Миллер.

В 2026 году сочетание ретроградного Меркурия со знаком Рыб может спровоцировать:

Работу с незакрытым гештальтом;

Сложности в трактовке поступающей информации;

Повышенную субъективность при принятии решений.

Что ждет Овнов в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Овну важно замедлиться, даже если внутренне хочется действовать быстро.

Возможны неожиданные эмоциональные реакции и возвращение старых переживаний. Представителю стихии огня следует дать себе время разобраться в ситуации, прежде чем что‑то решать. Пауза в данный момент полезнее рывка.

Что ждет Тельцов в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

К Тельцу могут вернуться старые финансовые или рабочие проблемы.

Возможно, представителю стихии земли придется пересматривать планы или договариваться заново. Ретроградный Меркурий — хороший момент для анализа доходов и стратегий.

Также Тельцу не следует спешить с крупными вложениями.

Что ждет Близнецов в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Близнецов в ретроградный Меркурий коммуникация пойдет сложнее обычного. Возникают недопонимания, путаница в словах, задержки в ответах. Представителю знака важно внимательно читать сообщения и уточнять детали.

Также в период явления могут напомнить о себе старые деловые контакты.

Что ждет Раков в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Рака в период ретроградного Меркурия усиливается интуиция, но вместе с ней возрастает чувствительность.

Возможны глубокие сны и внутренние инсайты. Это подходящее время для обучения, духовных практик и личных открытий. Раку важно не уходить с головой в собственные мечты и фантазии.

Что ждет Львов в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Льва могут всплыть старые эмоциональные привязанности или нерешенные вопросы доверия.

Представителю огненной стихии в ретроградный Меркурий важно не драматизировать происходящее. Гораздо лучше честно признаться себе в наличии переживаний и спокойно обсудить их с теми, кого они касаются.

Что ждет Дев в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Дев в ретроградный Меркурий тема отношений выходит на первый план.

Возможны разговоры, которые представители стихии земли давно откладывали. Появляется шанс прояснить старые недоразумения. Деве не следует стремиться все контролировать — иногда полезно просто выслушать.

Что ждет Весов в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Весам в ретроградный Меркурий придется пересмотреть повседневные задачи и рабочие процессы, ведь в период явления возможны задержки, изменения в графике или расписании.

Это хороший момент, чтобы навести порядок в режиме. Представителю воздушной стихии следует беречь здоровье и не перегружать себя.

Что ждет Скорпионов в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Скорпионов в ретроградный Меркурий актуальны темы любви, творчества или старых увлечений.

Возможно неожиданное сообщение от человека из прошлого. Тут важно не идеализировать ситуацию, а смотреть на нее трезво. Ретромеркурий дает время понять, что для представителей знака зодиака по‑настоящему ценно.

Что ждет Стрельцов в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Стрельцов в ретроградный Меркурий могут потребовать внимания семейные и домашние вопросы.

Возможны разговоры о прошлом, о корнях, о старых обидах — это шанс закрыть давние эмоциональные узлы. Стрельцу не следует убегать от этих проблем — именно они помогают стать увереннее в себе.

Что ждет Козерогов в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Козерогов в ретроградный Меркурий много диалогов и встреч, но не все темы прояснятся с первого раза.

Возможны ошибки в документах или договоренностях. Представителю земной стихии следует перепроверять информацию и не спешить с обещаниями. Старые идеи в этот период могут получить вторую жизнь.

Что ждет Водолеев в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Водолеям решать финансовые вопросы в ретроградный Меркурий нужно особенно осторожно. Не стоит делать импульсивные покупки или соглашаться на сомнительные предложения. Это период пересмотра отношения к деньгам.

Водолею полезно подумать, что для него действительно важно.

Что ждет Рыб в период ретроградного Меркурия в феврале 2026

Ретроградный Меркурий в феврале: как повлияет на жизнь, гороскоп для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Первый в 2026 году ретроградный Меркурий проходит в знаке зодиака Рыб, поэтому ярче всего скажется именно на них.

У представителей водной стихии усиливается чувствительность, всплывут воспоминания, внутренние размышления. Это период глубокой переоценки прошлого и эмоционального осознания настоящего.

Рыбам важно сохранять связь с реальностью и не растворяться в иллюзиях.

Как минимизировать негативное влияние ретроградного Меркурия

В ретроградный Меркурий нужно отделять интуицию и фантазии от реальности, а чувства от фактов. Снизить влияние явления на знаки зодиака поможет:

Систематизация информационных потоков. Применение облачных хранилищ или специализированных приложений позволяет минимизировать риски утраты документов или важных заметок;

Практика рефлексии. Рост тревоги и эмоциональности в период влияния Рыб поможет уменьшить ведение дневниковых записей;

Отказ от спонтанных решений. В случае возникновения мыслей о резких переменах (смена работы, разрыв отношений) рекомендуется отложить принятие решения на 2–3 недели. После 20 марта ситуация откроется с другой стороны;

Четкое обозначение границ. В условиях неоднозначности коммуникаций важно проговаривать все тонкости. В деловых переговорах целесообразно использовать письменные договоренности;

Развитие осознанности. Медитативные практики, дыхательные техники и прогулки на природе — главный инструмент для комфортного переживания ретрограда.

Лучше возвращаться к старым проектам, чем начинать принципиально новые. Важно не принимать серьезных решений в состоянии эмоционального накала и не верить обещаниям без конкретики.

Как ретроградный Меркурий влияет на питомцев

Меркурий отвечает за мыслительные процессы, а значит, его ретроградное движение способно вызывать у животных стресс, тревожность. Некоторых питомцев в этот период может накрывать вспышками немотивированной агрессии — они могут неожиданно проявлять недовольство к хозяевам или другим животным.

Но на этом влияние не заканчивается. Домашние животные тонко чувствуют эмоциональное состояние своих владельцев. Поэтому, если человек сам пребывает в раздраженном или тревожном состоянии, его питомец невольно перенимает этот настрой. Получается, ретроградный Меркурий воздействует на животное и напрямую, и через хозяина.

В этот период важно наблюдать за поведением питомцев, не ругать за капризы и стараться создать им максимально комфортную и спокойную обстановку. Не исключено, что вместо бессонницы любимца настигнет сонливость, но это — та же реакция на космический «сбой».

В чем заключается положительное влияние ретроградного Меркурия

Период ретрограда — хорошее время для пересмотра, доработки незавершенных дел.

Полезно перечитывать договоры, перепроверять цифры, давать себе паузу перед ответами. Период ретроградного Меркурия, как ни странно, подходит для терапии, внутренней работы, творчества, духовных практик.

Главная задача этого ретроградного периода — не запутаться в иллюзиях. Если прожить этот отрезок спокойно, без спешки и драматизации, он может дать глубокое понимание себя и своих истинных желаний.