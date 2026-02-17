Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февраля знакам зодиака

Фото: www.globallookpress.com/Ma Ping

Первое солнечное затмение 2026 года пройдет 17 февраля. Причем оно будет необычным, а точнее кольцеобразным.

Сегодня, 17 февраля, пройдет первое солнечное затмение 2026 года. Причем кольцеобразное. Но где и во сколько его можно будет увидеть?

Что из себя представляет кольцеобразное затмение

www.globallookpres.com/Mbr

Кольцеобразное (кольцевое) солнечное затмение — это астрономическое явление, при котором Луна проходит между Землей и Солнцем, но не может полностью закрыть солнечный диск. В результате вокруг темного лунного силуэта видно яркое кольцо незакрытой части Солнца.

Связано это с особенностями орбит и угловых размеров небесных тел. Орбиты Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли — эллиптические, а не круговые. Из-за этого расстояния между телами меняются. Когда Луна находится на максимальном удалении от Земли (в апогее), ее угловой размер становится меньше углового размера Солнца.

В такой ситуации конус лунной тени (умбра) не достигает поверхности Земли, а наблюдатель попадает в область антитени (antumbra) — продолжение тени за вершиной конуса. Луна располагается целиком напротив солнечного диска, но не перекрывает его полностью — остается видимым светящееся кольцо.

Длится кольцеобразная фаза недолго, в среднем не больше 12,5 минут. И наблюдается оно только в новолуние. В среднем кольцевые затмения составляют примерно треть от всех солнечных затмений.

Последнее кольцеобразное солнечное затмение проходило 2 октября 2024 года.

Что такое эффект Пуркинье и причем тут солнечное затмение

www.globallookpress.com/Josh Edelson

У кольцевого затмения есть еще один необычный визуальный эффект. Называется он эффектом Пуркинье. Он заключается в том, что при переходе от яркого дневного света к сумеречному или слабому освещению (как во время затмения) чувствительность глаза к цветам меняется.

В ярком свете за цветовое восприятие отвечают колбочки — клетки сетчатки, которые наиболее чувствительны к красному и зеленому цветам. В темноте же начинают работать палочки — клетки, отвечающие за ночное зрение, но они не различают цвета.

В условиях слабого освещения (как при затмении) колбочки и палочки работают одновременно, но палочки более чувствительны к голубым и зеленым волнам, а сигналы от красных колбочек ослабевают.

Из-за этого красные цвета кажутся темнее, а синие и зеленые — ярче. Таким образом, в условиях пониженной освещенности красные оттенки на краях солнечного диска могут становиться более заметными по сравнению с другими цветами.

Еще один фактор — это рассеяние света в атмосфере. Солнечный свет состоит из волн разного спектра. Короткие волны (синие) рассеиваются в атмосфере сильнее, чем длинные (красные). В обычных условиях это делает небо голубым, а прямые солнечные лучи — более желтыми или белыми из-за потери части синего спектра.

Во время затмения, когда прямой солнечный свет частично блокируется Луной, косвенный свет, достигающий Земли, содержит больше рассеянных синих волн. Это может создавать контраст, на фоне которого красные оттенки кажутся более выраженными.

Когда произойдет солнечное затмение и где его будет видно

www.globallookpress.com/Ma Ping

По московскому времени затмение начнется 17 февраля в 12:57 по московскому.

Однако видно его будет только… в Антарктиде. Кольцевая фаза при этом будет длиться всего 2 минуты 20 секунд, Луна закроет собой 96% солнечного диска. Закончится затмение в 15:36 по московскому времени. А через несколько минут наступит Китайский новый год и откроется коридор затмений.

Следующее кольцеобразное солнечное затмение ожидается 6 февраля 2027 года.

Кольцеобразное солнечное затмение в астрологии: гороскоп

www.globallookpress.com/David Becker

В астрологии кольцевое солнечное затмение является особым символом управления и напряжения, вплоть до максимального накала. В этом году оно пройдет в знаке Водолея.

Астрологи говорят, что затмение происходит в рамках цикла Сарос 121. Это 61-е из 71 затмения цикла, то есть энергия будет находиться в стадии завершения и кульминации. Это не начало, а финальная точка процессов, которые берут свое начало десятилетия назад.

Что вообще из себя представляет цикл Сарос 121? Это период в 18 лет 11 дней и 8 часов. Через этот временной промежуток повторяются затмения с похожими характеристиками. И вот здесь начинается самое интересное. Предыдущие затмения этого цикла действительно происходили в ключевые годы для всемирной истории.

Например, в 1935 году произошел пересмотр Версальского договора, в 1954-м — Женевского соглашения, а в 1972-м состоялся визит Никсона в Китай и «Кровавое воскресенье».

Больше всего в это затмение достанется Водолеям, Скорпионам, Львам и Тельцам — оно ударит по их отношениям, стилю жизни и приоритетам в них. Особенно тяжело придется тем, кто родился с 13 по 17 февраля.

Непросто будет и Рыбам, у которых могут всплыть старые обиды и незавершенные дела. А Ракам и Девам следует обратить внимание на хронические заболевания, которые могут внезапно обостриться.

Проще всего солнечное затмение перенесут Овны, Близнецы, Весы и Стрельцы. Оно подтолкнет их к новым способам самовыражения и стремлению отстоять свою независимость — мягко и без разрушений. А Козероги под новым углом взглянут на свои доходы и способы увеличения благосостояния.