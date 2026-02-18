Кошка застряла в окне? У вас есть 30 минут на спасение: что угрожает питомцам в квартире

Фото, видео: legion-media/

В квартире кошки сталкиваются с множеством угроз, особенно возле окон, поэтому проветривание помещения требует особой осторожности. Как обеспечить питомцам безопасность?

Поисково-спасательный отряд «Экстремум» в этом году отмечает 20-летний юбилей. Начавшись с группы кинологов, занимающихся лесными поисками, объединение постепенно расширилось: появилось отделение по спасению животных, а затем — добровольная пожарная команда. Все это — дело рук волонтеров, которые посвящают спасению других свое свободное время.

О работе службы спасения животных «Кошкиспас» и главных опасностях для домашних питомцев радио «Петербург» рассказала ее руководитель Татьяна Скородумова.

Принципы работы отряда «Экстремум»

Отряд тесно сотрудничает с главным управлением МЧС и Центром управления кризисных ситуаций. По словам Татьяны Скородумовой, добровольцы не заменяют штатные структуры, а помогают им — особенно в пиковые сезоны, когда количество заявок на поиски доходит до ста и штатных формирований на всю область не хватает.

«Вообще весь экстремум — это добровольческий отряд. Мы все посвящаем этому свое свободное время после работы, после каких-то семейных дел», — говорит волонтер.

Основная зона работы — Ленинградская область. В городе волонтеры задействованы реже: природных массивов здесь меньше, но случаются, например, разливы или происшествия в больших лесопарках.

Кого и как спасают волонтеры

Подавляющее большинство обращений связано с кошками.

«Кошки составляют у нас подавляющее количество, наверное, процентов восемьдесят, если не больше. Причем любые, и домашние, и бездомные», — рассказывает Скородумова.

Далее по частоте идут птицы — утки, врановые, хищные. Собаки попадают в неприятности гораздо реже, а на долю экзотических питомцев (например, питонов) и диких животных приходится совсем небольшой процент обращений.

При этом отряд не занимается спасением крупных диких животных — лосей, кабанов и так далее. Татьяна подчеркивает: такие звери могут быть опасны.

«Кабан, конечно, опасен. Да я вам больше скажу, даже бобр опасен для человека. Известен случай, когда не в меру любопытный человек подошел в лесу к бобру, и тот бросился на него, защищая свою территорию, и так неудачно укусил, что задел бедренную артерию, и человек просто истек кровью до приезда скорой», — рассказывает она.

Как обратиться за помощью

Связаться с «Кошкиспас» можно несколькими способами:

По телефону горячей линии (812) 602‑7-602 — с 9:00 до 22:00 без выходных;

Через группу ВКонтакте — можно написать в личные сообщения или оставить пост на стене;

В Telegram — если ситуация экстренная, спасатели отреагируют вне зависимости от времени суток.

«Если какая‑то экстренная ситуация, конечно, мы, уже не глядя на время, все равно поедем спасать. Потому что бывают ситуации, которые совершенно не терпят отлагательств. У нас были случаи, когда мы в ночи выезжали доставать собаку из колодца», — отмечает волонтер.

А не так давно на протяжении десяти дней команда Татьяны спасала кота из камина в старом доме в центре Петербурга.

«Похоже, это был единственный камин на всей лестнице. Но внутренние коммуникации в стенах, естественно, никуда не делись. И шахты остались, и кот нашел прекрасный лабиринт, в котором переходил между шахтами и всячески бегал от спасателей. И забирался в такие места, где физически его было никак не достать.

Мы даже в одной квартире сделали отверстие, но и это не помогло, потому что кот начал перемещаться между множеством шахт, что затрудняло поиск и его извлечение. Но мы люди упорные. Кот хитер, но мы хитрее, и все-таки мы его поймали», — делится историей Скородумова.

Главные опасности для домашних кошек

Среди основных угроз для домашних животных Татьяна выделяет:

Незащищенные окна и балконы. С наступлением теплого сезона растет число случаев выпадения животных.

Стеклопакеты в режиме проветривания. Это особенно опасная ловушка.

«Имеются в виду те ситуации, когда стеклопакет откидывается на полное проветривание. То есть не как раньше открывалось окно — вся рама, а открывается только верхняя часть, образуя острый угол… Кошка, прыгнув в эту щель, скатывается вниз. Скользкая поверхность пластика не дает ей возможности зацепиться и как‑то найти опору. Поэтому она, к сожалению, повисает в этой щели и скатывается в самый низ», — объясняет волонтер.

Критическое время нахождения кошки в такой щели — не более 30 минут. Позже развивается синдром длительного сдавливания, который может привести к гибели даже после извлечения. За 16 лет работы было всего два случая, когда кошки выживали после длительного сдавливания и не остались при этом инвалидами.

Вентиляционные шахты. Если решетка снята или повреждена, животное может туда попасть и остаться без воды и еды. По словам Татьяны, взрослое животное в вентиляции может продержаться максимум неделю.

Высотные работы. Попытки самостоятельно достать питомца с дерева или крыши опасны для жизни человека.

«Снег, дождь — это все очень опасно, на скатных крышах тем более без высотного снаряжения ни в коем случае туда не стоит соваться. Поэтому мы всегда говорим, что если все работы связаны с высотой, с водой, со льдом, какие‑то там подземные коммуникации, все это стоит оставлять спасателям, специалистам, потому что все это опасно для жизни», — предупреждает Татьяна Скородумова.

Практические советы: как обеспечить безопасность кошке

Чтобы минимизировать риски, Татьяна рекомендует:

Установить на окна антикошки — прочные решетки с мелкой ячейкой (примерно 2,5 × 2,5 см), которые не мешают проветриванию;

использовать уголковые решетки на откидные створки — они закрывают опасный проем;

Как стать волонтером «Кошкиспас»

Присоединиться к отряду может любой желающий.

«Достаточно написать нам в группу ВКонтакте о том, что вы хотели бы присоединиться. Дальше все происходит довольно‑таки легко: нужно будет зарегистрироваться у нас в базе как добровольный помощник и отзываться на заявки. Обучение происходит прямо на выездах. Если вам понравится, то дальнейшие все обучения мы проводим сами — и на высоте, и в воде», — объясняет процесс Татьяна.

Волонтеры отряда «Кошкиспас» ежедневно сталкиваются с непростыми ситуациями, но их главная цель остается неизменной: помочь тем, кто не может помочь себе сам, — будь то испуганный котенок в вентиляционной шахте или попавшая в беду птица.