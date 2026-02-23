Фото, видео: © Getty Images/peakSTOCK; 5-tv.ru

Некоторые косметологические процедуры постепенно выходят из моды. Филлеры как раз среди них — тем более, что они нередко плохо сказывались на здоровье.

Как бы ни хотелось за один поход к косметологу получить вау-эффект помолодевшего лица, специалисты диктуют другие условия. Теперь излишне искусственные варианты в вопросе красоты теряют популярность и уступают место натуральным.

Почему пациенты массово просят избавить их от филлеров и как это делается, эксклюзивно 5-tv.ru объяснила косметолог Татьяна Степанова.

Что такое филлеры

Современные филлеры — это импланты на основе гиалуроновой кислоты. Их «предки» — филлеры 1990-х в виде биополимерного геля из синтетического силикона.

Изначально эти препараты были созданы, чтобы быстро и безболезненно улучшать внешность. С помощью инъекций за один поход к косметологу можно восстановить утраченные с возрастом объемы, убрать асимметрию, увеличить губы, избавиться от носогубных складок или сделать контуринг лица.

Когда нужны филлеры

В каких случаях действительно не обойтись без введения филлеров? Показаний не так уж много:

Асимметрия губ или овала лица, врожденный или приобретенный недостаток объемов. Речь идет про потерю подкожно-жировой клетчатки, атрофию тканей и снижение выработки коллагена. В этом случае пациент жалуется на впалые или обвисшие щеки и «усталое» лицо.

Иными словами, сегодня косметологи прибегают к филлерам в том случае, если необходимо именно структурное восстановление определенной зоны.

Почему филлеры вышли из моды

Последние годы филлеры повсеместно использовали как универсальное и быстрое решение для улучшайзинга. Теперь они вышли из моды.

«Сейчас действительно наблюдается такая тенденция, что девушки просят удалить филлеры. И я считаю, что это не отказ от эстетической медицины, а в большей степени смена философии. Пациенты больше не хотят видеть Instagram*-фейс с выраженными скулами, подбородком, нечетким контуром и большими губами», — прокомментировала Татьяна Степанова.

Самый наглядный пример — негативная реакция зрителей и подписчиков на переполненное филлерами лицо американской актрисы Кристин Дэвис, которая решила омолодиться перед съемками в продолжении сериала «Секс в большом городе».

Неестественно надутые щеки и губы хоть и скрыли морщины и возрастные изменения, но красоты звезде не прибавили. После масштабной критики за искусственную внешность Дэвис приняла решение удалить филлеры и принять свой возраст.

В эстетической медицине появился такой новый термин, как skin quality (качество кожи), что означает заботу о здоровье кожи и восстановление ее на клеточном уровне.

Главная цель — с помощью уходовых процедур получить сияющую, увлажненную и плотную кожу с хорошей текстурой, тонусом и эластичностью, а также здоровым цветом лица. Такой подход позволяет добиться естественной красоты с незначительными корректировками внешности.

«Сегодня эстетическая медицина — это не про „добавить“, а про „вернуть“. Вернуть, восстановить качество кожи. И только после этого, если необходимо восполнить утраченные объемы, мы прибегаем к помощи филлеров, но уже точечно и осознанно, чтобы поставить ту самую вишенку на торте», — уточнила косметолог.

Показания для удаления филлеров

Даже если пациент не собирался расставаться с красивыми объемами, существуют медицинские показания, по которым требуется удаление филлеров.

Миграция препарата. Особенно часто это проявляется в динамически активных зонах — в периорбитальной зоне вокруг глаз и периоральной вокруг рта.

«Если препарат расположен не на том слое или в большом количестве, то при высокой мимической активности он смещается по пути наименьшего сопротивления. И опять же, в этих зонах емкость ткани не такая большая, соответственно, при инициировании большого объема филлер также „уползает“. В таком случае заметны такие проявления, как гиалуроновые усы над губой или отечность под глазами», — объяснила эксперт.

Оптический эффект Тиндаля. Если филлер расположен максимально поверхностно, он «окрашивает» кожу в серо-бело-голубой цвет.

Окклюзия сосуда при закупорке филлером. Это экстренная ситуация при случайном введении геля в просвет артерии или при сдавлении сосуда большим объемом препарата. Осложнение может привести к ишемии (нехватке кровоснабжения), побелению кожи, боли и некрозу ткани, поэтому требуется незамедлительное удаление филлера.

Выделяется ферментативное и хирургическое удаление филлера. Первый вариант подходит, если был введен современный препарат на основе гиалуроновой кислоты.

Для удаления филлера используется фермент гиалуронидаза. Он вводится подкожно в то место, где находится филлер. Поскольку на препарат может появиться индивидуальная аллергическая реакция, перед процедурой обязательно проводится аллергическая проба.

Но еще попадаются пациенты, у которых до сих пор в тканях располагается биополимерный гель (устаревший синтетический нерассасывающийся препарат). В таком случае необходимо прибегать к хирургическим методикам удаления.

Если такой гель долго находится в тканях, это может приводить к нежелательным последствиям, например, гранулемам (разрастание ткани в виде плотного красного узелка) и воспалительным реакциям.

