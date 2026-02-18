Средокрестная неделя: как провести четвертую седмицу Великого поста

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

Почему этот период также продолжают именовать Крестопоклонным или зовут «неделей Иоанна Лествичника»?

В 2026 году четвертая седмица Великого поста приходится на период с 16 по 22 марта. Ее именуют Средокрестной, потому что на нее выпадает окончание половины Великого поста. На Руси даже была традиция, по которой в этот период детям дарили крестообразное постное печенье.

Какое значение несет четвертая седмица Великого поста? И на что в этот период стоит обратить особое внимание в молитве и повседневной жизни?

Исторический контекст четвертой недели Великого поста

Четвертая неделя Великого поста посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника — автора духовного труда «Лествица», в котором он изложил путь духовного восхождения как лестницу.

Главы сочинения зовутся «степенями» или ступенями, всего их 30 — по числу лет жизни Иисуса Христа до крещения и начала проповеди. Первые 23 посвящены грехам, остальные — добродетелям.

Иоанн жил в VI–VII веках на Синайском полуострове, проведя в монастыре почти всю жизнь. Его труд, написанный по просьбе братии, стал путеводителем для многих поколений христиан, стремящихся к нравственному совершенству.

«Не изощряйся в молитвенном красноречии, потому что нашего Небесного Отца часто радует и застенчивый, немудреный лепет детей. Не многословь, когда разговариваешь с Богом, потому что иначе, изыскивая слова, ты запутаешься в них. За одно только слово Бог помиловал мытаря; одно слово веры спасло разбойника на кресте.

Многословие в молитве рассеивает ум и наполняет его обилием образов. Единое же слово, обращенное к Богу, собирает ум в Его присутствии. И если, когда молишься, какое слово ударило тебя в сердце, достигло самых твоих глубин, — держись этого слова, повторяй его, ибо в такие минуты сам Ангел Хранитель молится с тобой, потому что тогда мы правдивы и верны самим себе и Богу», — значится в «Лествице».

Название «неделя Иоанна Лествичника» подчеркивает ключевую идею этой седмицы: пост — это не только воздержание от пищи, но и систематическая работа над собой. «Лествица» учит, что духовный путь к Богу пролегает через преодоление страстей, развитие добродетелей и постоянное трезвение духа.

Как молиться в четвертую неделю Великого поста

В конце третьей седмицы Церковь выносит для всеобщего поклонения Крест Христов. До пятницы уже четвертой седмицы он находится в храмах.

Из-за этого Средокрестную неделю тоже иногда зовут Крестопоклонной.

Ключевые богослужения:

С понедельника по пятницу на утренних богослужениях совершаются поклонения Кресту;

В среду и пятницу служится Литургия Преждеосвященных Даров;

В пятницу после литургии Крест уносят, а вечером проводится парастас — заупокойное всенощное бдение;

В субботу поминают усопших;

В воскресенье совершается Литургия Василия Великого. Вечером возможна пассия. Также этот день посвящен памяти автора знаменитой книги «Лествица».

Важно заранее узнать о времени начала богослужения в конкретном храме, так как оно часто варьируется в промежутке от 16 до 19 часов.

Правила питания четвертой недели Великого поста

На период с 16 по 22 марта не выпадает крупных церковных праздников, в которые верующие могут употреблять в пищу рыбу или морепродукты, поэтому никаких послаблений не предусмотрено.

Православные христиане продолжают соблюдать установленные ограничения — обычно делать это уже гораздо проще и привычнее, чем в первые недели. Для мирян предусмотрены следующие рекомендации по питанию:

Понедельник — сухоядение;

Вторник — горячая пища без масла;

Среда — сухоядение;

Четверг — горячая пища без масла;

Пятница — сухоядение;

Суббота — горячая пища с маслом;

Воскресенье — горячая пища с маслом.

Сухоядение означает употребление в пищу растительных продуктов без предварительной термической обработки (отваривания, обжарки, тушения или запекания), в частности кофе.

Горячая пища без масла предполагает приготовление блюд без добавления растительного масла и других жиров.

Горячая пища с маслом готовится с использованием растительных жиров (подсолнечника, оливы, льна, горчицы и других).

Важно, что прихожане могут согласовывать календарь питания в пост с духовными наставниками. Это требуется для того, чтобы учесть жизненные обстоятельства, состояние здоровья, особенности организма, физическую и умственную нагрузку на работе.

Духовный смысл четвертой недели Великого поста

Духовный смысл четвертой недели Великого поста раскрывается в нескольких аспектах:

Путь духовного восхождения. «Лествица» Иоанна Лествичника представляет собой образ лестницы, по которой христианин поднимается от земли к небу. Каждая ступень — это борьба с определенной страстью и стяжание противоположной ей добродетели;

Неделя напоминает, что пост — это время духовного движения к Богу;

Значение покаяния и смирения. Преподобный Иоанн видел в покаянии основу духовного роста. Его учение призывает не к самобичеванию, а к осознанию своей немощи и упованию на Божью милость;

«Многие получили спасение без прорицаний и озарений, без знамений и чудес, но без смирения никто не войдет в Небесный чертог», — указано в «Лествице».

Гармония внешней и внутренней жизни. Иоанн избегал крайностей в подвиге, подчеркивая важность разумного подхода к посту и молитве. Он учил, что истинное совершенство достигается не через изнурение плоти, а через преображение сердца.

Неделя Иоанна Лествичника учит, что каждый духовный шаг к Богу требует усилий, но и приносит радость, если совершается с верой и смирением.

Что важно сделать на четвертой неделе Великого поста

Чтобы богоугодно провести четвертую неделю Великого поста, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

Участвовать в богослужениях. Особенно важно посетить Литургию Преждеосвященных Даров в среду и пятницу, а также воскресное богослужение, посвященное Иоанну Лествичнику;

Читать «Лествицу». Даже несколько глав этого труда помогут глубже понять смысл поста и увидеть свои духовные слабые места;

Молиться за усопших. В Родительскую субботу важно помянуть близких в храме или дома, попросив у Бога упокоения их душ;

Также 22 марта можно испечь особое печенье. Существует традиция выпекать в день памяти святого Иоанна Лествичника печенье в виде лесенок.

Как преодолеть трудности четвертой недели Великого поста

Некоторым православным христианам именно четвертая седмица, как рубежная, может показаться особенно тяжелой.

Среди типичных трудностей:

Усталость. Если чувствуется упадок сил, поможет увеличение времени сна;

Сомнения или опустошение. В непростые периоды христиан мотивирует новое духовное чтение или аудиолекции о вере;

Разочарование. Главное — не результат, а усилие. Небольшие огрехи в питании не должны помешать верующему человеку идти по пути истинному;

Одиночество. На четвертой седмице важно общаться с единомышленниками и посещать приходские мероприятия.

Священники советуют составлять для себя план на каждую седмицу, в котором можно помечать, какие молитвы следует читать, какие богослужения посещать.

Такое «расписание» вполне может принимать форму личного дневника, куда христианин сможет заносить свои мысли, чувства, духовные открытия.

Ну и, конечно же, особую помощь в преодолении трудностей окажет искренняя беседа с духовником.

Пост — это не цель, а путь. Важна не чистота питания, а искренность стремления и посильный труд.