Похоронила сына и мужа: какую боль скрывала Агния Барто за детскими стихами

Фото: © РИА Новости/Михаил Озерский

Жизнь известной на весь мир поэтессы была полна не только светом, присутствовавшим в ее стихах и книгах.

Все помнит стихотворения «Мишка косолапый» и «Бычок». Эти строки — как старые друзья родом из самого раннего детства. А написала их женщина, которая знала: даже в самые темные времена ребенок должен слышать добрый голос.

Сегодня, 17 февраля, исполняется 120 лет со дня рождения Агнии Барто. Поэтесса прожила долгую жизнь, полную не только радостей, но и горестей. После себя она оставила настолько большое наследие, что ее имя ушло дальше — на просторы нашей Вселенной.

Отец видел в ней балерину: детство Агнии Барто

© РИА Новости/Михаил Озерский

Агния Львовна Барто (урожденная Волова) родилась 17 февраля 1906 года в Москве, в интеллигентной еврейской семье. Ее отец, Лев Николаевич Волов, был ветеринарным врачом — он прививал дочери любовь к порядку, дисциплине и литературе. Отец мечтал видеть ее балериной: он сам любил искусство и старался привить эту любовь дочери. Мать, Мария Ильинична, создавала в доме атмосферу тепла и уюта.

Детство Агнии прошло в атмосфере любви к искусству. Она поступила в хореографическое училище и всерьез готовилась к сцене. Однако в перерывах между занятиями она с упоением читала стихи Владимира Маяковского и Анны Ахматовой, а затем в тетрадку записывала свои творения и мысли.

И примерно в десять лет она начала писать свои первые стихи, подмечая забавные черты окружающих, а в семье с удовольствием поощряли любые ее творческие порывы.

Одобрена Корнеем Чуковским: творчество Агнии Барто

© РИА Новости/Лев Иванов

Годы юности пришлись на непростое время — революцию и Гражданскую войну. В 15 лет Агния оказалась перед непростым выбором: семья остро нуждалась в деньгах, а зарплаты отца едва хватало на самое необходимое. Чтобы помочь родным, она решила устроиться на работу — в магазин «Одежда».

Проблема была в одном: брали туда лишь с 16 лет. Агния немного прибавила себе возраст… Конечно же, не зная, что эта маленькая ложь в далеком будущем вынудит мир праздновать ее столетие дважды — в 2006 и в 2007 годах.

Эти события не могли не повлиять на мировоззрение юной Барто. Но именно в это время она окончательно поняла, что ее призвание — поэзия.

В 1925 году совсем еще юная 19-летняя поэтесса выпустила свои первые книжки стихов для детей: «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». Вскоре вышли «Первое мая» (1926) и «Братишки» (1928). После публикации «Братишек» Корней Чуковский отметил незаурядный талант Барто как детского поэта. Именно в эти годы она находит свою главную аудиторию — дошкольников и младших школьников.

Творчество Агнии Барто стало голосом целого поколения. Ее секрет — в удивительной способности говорить с ребенком на его языке. А сами стихи — это маленькие истории о реальных детях: озорных и послушных, мечтательных и шаловливых, тех, кто делает первые ошибки и учится их исправлять.

Знаковые произведения — цикл «Игрушки» («Идет бычок, качается…», «Наша Таня громко плачет…», «Зайка», «Лошадка»), «Младший брат», «Вовка — добрая душа», «Любочка» — стали классикой детской литературы.

Великая Отечественная война стала одним из самых тяжелых испытаний в жизни поэтессы. Ведь она не осталась в стороне: выступала перед бойцами на фронте, писала патриотические стихи и статьи для газет, работала корреспондентом в Свердловске. А еще работала токарем второго разряда, получив премию, которую отдала на строительство танка. Там, вдали от дома, она видела, как трудятся дети и женщины ради Победы.

В 1947-м Агния Барто создала поэму «Звенигород» — о детском доме, где жили дети, потерявшие родителей на войне. Каждая строчка была пропитана болью за судьбы маленьких сирот, за их утраченное детство.

Поэтесса сама переживала тревогу за близких, за будущее страны. В 1949 году опубликовали ее сборник «Стихи детям», за который в 1950 году Барто получила Государственную премию СССР. Это было официальное признание ее вклада в детскую литературу.

Вообще Агния занималась не только поэзией. Также она писала сценарии к фильмам. Среди них: «Подкидыш» (1939, совместно с Риной Зеленой), «Слон и веревочка» (1945), «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953).

Но самым важным делом после войны стала радиопередача «Найти человека». На протяжении многих лет Барто помогала разлученным войной семьям воссоединиться.

Используя детские воспоминания — любимую игрушку, цвет платья, эпизод из довоенной жизни, — она помогла найти тысячи людей. Эта работа легла в основу ее прозаической книги «Найти человека»…

«…Как хочется крикнуть на весь мир: зачем война? Сколько она горя приносит! Хочется сказать всем женщинам — берегите мир, и жизнь будет без горьких материнских слез», — писала Барто в своей книге.

Первый муж не выдержал ее славы: два брака Агнии Барто

www.globallookpress.com/Archives Russian

Личная жизнь Агнии Львовны была наполнена и радостью, и глубокой болью.

Она была замужем дважды. Первым ее мужем стал поэт Павел Барто, от которого она родила сына Эдгара (Гарика). Брак длился всего шесть лет, но фамилия осталась с ней навсегда.

Брак не был счастливым: по некоторым версиям, разногласия возникли из-за разных взглядов на жизнь, отсутствия общих интересов помимо творчества и религиозных убеждений.

Поговаривали, что муж, помимо прочего, не выдержал успеха супруги и того, что его звали «мужем Агнии Барто». А ведь именно Павел Барто был автором стихов для той самой песни «Журавли»…

А еще литераторы в 1930-х вместе написали такие стихи, как «Девочка чумазая», «Девочка‑ревушка» и «Считалочка».

Со вторым мужем, Андреем Щегляевым, ученым-энергетиком, она прожила долгие годы в любви и взаимопонимании. В их семье царили уважение и поддержка.

У пары родилась дочь Татьяна, которая впоследствии стала инженером. Андрей Щегляев был заботливым мужем: после рождения дочери он нанял няню и домработницу, чтобы Агния могла спокойно заниматься творчеством.

Трагедия произошла в 1945 году. Ее 18-летний сын Эдгар погиб в результате несчастного случая — его сбил грузовик, когда он катался на велосипеде. Эта потеря стала самой тяжелой раной в жизни поэтессы.

Барто никогда публично не говорила о своей боли, но близкие отмечали, что она стала еще более внимательна к детям, словно пытаясь отдать им ту любовь, которую не смогла додать своему сыну. Она часто говорила: «Дети — это навсегда».

Мучилась из-за слабых сосудов: последние годы Агнии Барто

Савостьянов Владимир/ТАСС

После кончины второго мужа в 1970 году Барто осталась одна с дочерью Татьяной. Несмотря на потерю, она продолжала работать. Тогда поэтесса возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, входила в международное Андерсеновское жюри. В 1976-м ей присудили Международную премию им. Х. К. Андерсена — высшую награду в области детской литературы.

Проблемы с сосудами мучили Барто давно, а к 1981 году к ним прибавились и проблемы с сердцем. В начале 1981 года у поэтессы начались серьезные сердечные недомогания. Весной произошел инфаркт, который оказался первым и последним.

За день до кончины, 31 марта 1981 года, Агния Львовна находилась в больнице. По некоторым свидетельствам, она требовала перевести ее в другую палату, чтобы иметь возможность хоть немного поработать. Поэтесса до последней секунды не жаловалась на состояние.

Агния Барто скончалась 1 апреля 1981 года в Москве в возрасте 75 лет. После вскрытия врачи были поражены тем, что поэтесса прожила достаточно долгую жизнь при том, что у нее были крайне слабые сосуды.

Похоронили Барто на московском Новодевичьем кладбище (участок № 3). На гробовом камне лаконично указано: «Агния Барто. Писательница. 1906–1981». Рядом с ней покоятся ее муж Андрей Щегляев и сын, погибший в 1945 году.

До конца жизни Агния Барто писала, встречалась с читателями, работала над переводами. Она подготовила сборник «Переводы с детского», где представила стихи юных поэтов из разных стран. Ее имя присвоили малой планете и кратеру на Венере.