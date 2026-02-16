Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 марта

Фото, видео: 5-tv.ru

В марте произойдет полное лунное затмение, также именуемое Кровавой луной. Что она принесет знакам зодиака?

Кровавая луна 3 марта 2026 года станет единственным полным лунным затмением в этом году.

Кровавая луна — это момент полного лунного затмения, когда Земля встает между Солнцем и Луной и закрывает ее от прямых лучей. Лунный диск на несколько часов темнеет, окрашивается в красные, багряные оттенки, и астрономы это называют красивым небесным шоу. А астрологи — сильной точкой перезагрузки, которая запускает перемены на несколько месяцев вперед.

Подробнее об этом событии эксклюзивно 5-tv.ru рассказала эзотерик Елена Совершенова.

Когда произойдет лунное затмение и где его будет видно

Этой весной луна окрасится в тревожный красный цвет днем 3 марта на целых 58 минут, и хотя бы частично увидеть это сможет все население планеты.

Затмение начнется в 12:50 по московскому времени и продлится до 16:17. Максимальная фаза планируется на 14:04 и продлится до 15:02.

Все затмение целиком будет видно в самых восточных районах Азии, в восточной Австралии, в Новой Зеландии, над Тихим океаном и в некоторых частях западной Северной Америки.

В дальневосточных районах Азии (Дальний Восток России, восточная Япония) наблюдатели смогут увидеть затмение от начала до конца, при этом красная луна будет висеть высоко над горизонтом.

В следующий раз Кровавая луна наступит только в 2028 году, в ночь на 1 января 2029-го.

В ночь перед лунным затмением 2026 года луна окажется в созвездии Льва и максимально приблизится к Регулу — самой яркой его звезде. Во время затмения луна будет не такой яркой, поэтому неподалеку от нее удастся увидеть Серп — известный астеризм в форме перевернутого вопросительного знака, в основании которого разместился Регул.

Гороскоп для огненных знаков зодиака на лунное затмение 3 марта 2026

Огненные знаки во время кровавой Луны реагируют особенно резко. Энергии много, эмоции вспыхивают быстро, а терпения на долгие объяснения почти не остается.

Гороскоп для Овнов на лунное затмение 3 марта 2026

Овен может столкнуться с проверкой на импульсивность.

У него обострятся темы конкуренции, амбиций, борьбы за свое место под солнцем. Важно не рубить с плеча и не сжигать мосты в один день.

Кровавая луна даст Овну шанс честно отказаться от изматывающих обязательств, жестких дедлайнов и людей, которые постоянно требуют больше, чем они готовы отдавать.

Гороскоп для Львов на лунное затмение 3 марта 2026

Льву затмение подсветит тему статуса и самооценки.

Станет заметно, где представители этого знака зодиака живут ради чужого одобрения, красивых картинок, лайков, мнения «как надо». У них возникнет желание поменять имидж, карьерные приоритеты, формат отношений.

Льву полезно задать себе вопрос: «Мне это действительно нужно или я просто играю роль, к которой привыкли окружающие?».

Гороскоп для Стрельцов на лунное затмение 3 марта 2026

Стрельцу Кровавая луна напомнит о личных границах.

Могут всплыть ситуации, в которых он раздавал свою энергию, время и деньги, а взамен получал чувство вины и давления.

В этот период Стрелец переоценит планы, обучение, поездки.

Гороскоп для земных знаков зодиака на лунное затмение 3 марта 2026

Земные знаки обычно держатся за стабильность. Но именно ее и задевает Кровавая луна — не для разрушения, а для обновления.

Гороскоп для Тельцов на лунное затмение 3 марта 2026

Для Тельцов затмение затронет темы финансовой и эмоциональной безопасности.

Представители этого знака могут пересмотреть свое отношение к деньгам, имуществу и понятию «мое — чужое». В этот период Телец сможет ясно оценить, какие расходы и вложения не приносят пользы, а какие, напротив, стоит себе позволить.

Гороскоп для Дев на лунное затмение 3 марта 2026

У Девы под фокус попадет здоровье, режим и работа.

Девы и так склонны все контролировать, а в период Кровавой луны перегруз становится очевидным. Тело даст сбои, голова откажется тянуть идеальный план.

Затмение поможет Деве пересобрать систему, убрать лишние обязанности, упростить рутину и перестать жить в формате «надо идеально».

Гороскоп для Козерогов на лунное затмение 3 марта 2026

Козерогу Кровавая луна покажет пределы выносливости.

Станет ясно, какие проекты и роли выжали все соки из представителей этого знака зодиака.

У них может поменяться статус в профессии или в отношениях, появятся мысли о смене формата работы, о паузе, о переходе на более человеческий ритм. Важно не глушить эти сигналы, а хотя бы частично перераспределить нагрузку.

Гороскоп для воздушных знаков зодиака на лунное затмение 3 марта 2026

Воздушные знаки зодиака через Кровавую луну чаще всего проживают информационные и социальные повороты.

Гороскоп для Близнецов на лунное затмение 3 марта 2026

Близнецам затмение приносит перегруз контактами и новостями.

В какой-то момент становится очевидно, что лишние чаты, поверхностные связи и бесконечные обсуждения забирают силы. Это хороший период, чтобы почистить окружение, отписаться от лишнего, перестать тратить часы на разговоры, после которых нет ни радости, ни результата.

Гороскоп для Весов на лунное затмение 3 марта 2026

Весы ощущают влияние Кровавой луны через тему партнерства.

Баланс в паре, честность, договоренности, распределение ответственности — все это выходит на первый план. Возможны непростые разговоры о будущем и расстановка точек над i. Также может произойти пересмотр формата отношений или рабочих союзов.

Задача Весов — не убежать в роль удобного человека, а обозначить свои потребности.

Гороскоп для Водолеев на лунное затмение 3 марта 2026

Водолеи в этот период особенно остро почувствуют, где им тесно.

Это может быть дом, работа, привычный круг общения. У представителей этого знака зодиака возникнет желание менять правила, рвать старые шаблоны, уезжать, пробовать новое. Кровавая луна даст Водолею импульс к обновлению, но крупные решения лучше обдумывать не один день, а дать себе время и переварить эмоции.

Гороскоп для водных знаков зодиака на лунное затмение 3 марта 2026

Водные знаки зодиака связаны с Луной напрямую. Поэтому Кровавую они чувствуют глубже остальных.

Гороскоп для Раков на лунное затмение 3 марта 2026

Раку затмение принесет всплеск чувств, связанных с домом и семьей.

У представителей этого знака зодиака поднимутся старые обиды, тревоги за близких, вопросы, которые долго откладывались. Им важно не уходить в самокритику и не взваливать все на свои плечи.

Лучшее решение для Рака — сделать дом местом поддержки, а не полем битвы. Навести порядок, уделить время тем, кто действительно дорог, и дать себе право на отдых.

Гороскоп для Скорпионов на лунное затмение 3 марта 2026

Для Скорпиона Кровавая луна станет точкой глубокой внутренней чистки.

У представителей этого знака зодиака всплывут скрытые страхи, ревность, история контроля как со стороны самого Скорпиона, так и по отношению к нему. Это непростой, но мощный период для того, чтобы отпустить прошлые привязки, перестать жить в режиме подозрительности и бороться с призраками старых отношений.

Гороскоп для Рыб на лунное затмение 3 марта 2026

Что касается Рыб, то они переживут Кровавую луну через усиление интуиции и впечатлительности.

Сны станут ярче, совпадений больше. Тонкие сигналы считаются быстрее. Представителям этого знака зодиака важно не растворяться в тревоге и чужих эмоциях, а бережно относиться к своим границам. Больше тишины, воды, творчества, работы с дневником и телом.

Для Рыб это хорошее время, чтобы задать себе честный вопрос: «Где я переступаю через себя ради других?».