Взять себя в руки: как организовать похороны и пережить смерть близкого

После смерти близкого мы нередко впадаем в ступор: непонятно, за что браться прямо сейчас и как организовать похороны.

Когда в семье случается горе, потеря близкого человека становится сильным эмоциональным ударом. В такие моменты многие впадают в отчаяние, растерянность и не могут собраться с мыслями. Кажется, что все силы уходят на переживание боли, а повседневные дела кажутся невозможными.

Однако, несмотря на душевное состояние, необходимо организовать похороны и провести все процедуры с уважением к умершему и его памяти.

Стресс и эмоциональная нагрузка не освобождают от необходимости действовать: важно шаг за шагом планировать и выполнять необходимые действия, чтобы все прошло достойно и без лишней спешки.

О подготовке к похоронам эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Вероника Князева — клинический психолог, доула смерти, сопровождающая людей, переживающих утрату близких.

Пошаговая подготовка к похоронам

Похороны можно разделить на несколько больших блоков: оформление документов, выбор способа погребения, организационные вопросы (транспорт, выбор ритуальной атрибутики, религиозных ритуалов, места прощания) и сама церемония и поминки.

«Я говорю о реалиях крупных городов — на примере Москвы и Московской области, в других регионах страны процедуры могут немного отличаться», — подчеркнула эксперт.

Первый шаг после известия — получить справку о смерти. Ее выдает либо морг — патологоанатомическое отделение, если человек умер в стационаре, либо скорая помощь/врач, если смерть произошла дома.

Помните: больница, поликлиника или морг никогда не посылают никого к вам домой для оформления похорон! Если к вам в дверь или по телефону звонят люди, представляющиеся сотрудниками больницы или морга, говорят, что «только они имеют право на законное оформление похорон» — вас вводят в заблуждение.

«Согласившись не раздумывая на первое поступившее предложение, вы в лучшем случае рискуете очень сильно переплатить, а в худшем — получить совсем не то прощание с дорогим человеком, которого бы вы хотели», — предупреждает Князева.

Второй шаг — поиск документов. Нужны паспорт умершего и того, кто будет заниматься оформлением похорон.

Третий — изучение сайтов разных ритуальных компаний. Нужно сравнить цены и выбрать подходящую (цены всегда должны быть указаны на сайте). Важно понимать, что нет единого прайса на «похороны под ключ», поскольку у всех разные запросы.

Четвертый шаг — оформление документов. Его лучше доверить выбранному ритуальному агенту.

«Есть распространенное заблуждение о том, что все можно организовать самостоятельно. Но, скорее всего, понадеявшись только на себя, вы можете впустую лишний раз объехать все инстанции и не собрать вовремя все документы. Лучше, чтобы это делал профессионал. Тем более что услуга оформления документов чаще всего включена в прайс», — объясняет доула смерти.

Пятый шаг — оформление свидетельства о смерти на гербовой бумаге, которое возможно в ЗАГСе при наличии справки от врача или из морга. Именно оно понадобится для решения всех юридических и бытовых вопросов.

Шестой — выбор способа погребения: захоронение в землю (на новом участке или в родственную могилу) или кремация.

Седьмой — предварительная договоренность с кладбищем или крематорием о дате и времени. Это делается заранее, через ритуального агента. Не существует «нормы» дней, через которую нужно обязательно похоронить человека после смерти. Исключение — религиозные традиции.

Во время восьмого шага параллельно решаются технические вопросы: где будет прощание — в морге, ритуальном зале, храме или только на кладбище.

Девятый — выбор и заказ гроба, текстиля, венков, транспорта для тела и для родственников. Это может быть как минимальный набор, так и расширенный.

«Здесь важно опираться на свои пожелания либо пожелания самого умершего человека, если вы успели их обсудить, и на свои финансовые возможности, а не на чувство вины», — отметила психолог.

Десятый шаг — подготовление тела сотрудниками морга или ритуальной службы — омовение, облачение, укладка в гроб. От части этих услуг можно отказаться, но не рекомендуется, ведь в последний раз увидеть близкого человека с совсем неприглядными посмертными изменениями может быть неприятно.

Последний шаг — решение вопроса с транспортом: машина с гробом и близкими, часто отдельный транспорт для остальных людей.

Как проходят похороны

Прощание может проходить как гражданская панихида или религиозная служба. Во втором случае оно проходит в церкви. Проведение церемонии можно поручить церемониймейстеру либо кому-то из устойчивых и не очень эмоционально вовлеченных знакомых, если они готовы к подобной нагрузке.

«Подумайте заранее, хотите ли вы сделать несколько фото (их может помочь сделать ваш близкий, ритуальный агент либо приглашенный фотограф): даже если сразу не хочется думать о таком, спустя время наличие фотовоспоминаний может сильно помочь проживанию горя», — отметила Князева.

После захоронения или прощания в крематории обычно следуют поминки — дома, в кафе или в столовой, в зависимости от семейных традиций и ресурсов.

В случае кремации урну с прахом выдают не сразу, а спустя некоторое время. Это связано с тем, что на нее требуется определенное время, также некоторые выбирают фальш-кремацию: когда прощание проходит в одном месте, а для кремации тело везут в другой город и кремируют непосредственно там, и возвращают уже урну с прахом.

Эксперт советует помнить: бесплатных похорон не существует.

Как морально подготовиться к скорой смерти близкого

В случае длительной болезни психологически самый тяжелый момент — не сами похороны, а период до них: когда диагноз уже есть, сил все меньше, а жизнь вроде продолжается.

«Очень помогает, когда в семье не избегают разговоров о смерти: можно задавать простые, конкретные вопросы — „как ты хочешь, чтобы это выглядело?“, „чего ты боишься больше всего?“, „что для тебя важно успеть?“. Такие разговоры снижают тревогу и у самого умирающего, и у близких, потому что появляется хоть немного опоры и ясности», — советует психолог.

Иногда умирающие не готовы обсуждать свою смерть — это нужно принять и продумать свои действия в первые часы и дни после смерти. Важно дать себе право на любые чувства: злость, усталость, раздражение, желание «скорее бы это закончилось» — это нормальная человеческая реакция на длительное напряжение, а не показатель плохости.

«Просите поддержки. Поддержка может быть разной: индивидуальная терапия, группы проживания утраты, разговоры с доулой смерти или духовным наставником — главное, чтобы это было место без осуждения и „надо держаться ради…“. Если у ваших друзей или близких есть ресурс выслушать вас и поддержать без оценок и советов — это тоже может помочь», — подчеркивает Князева.

Иногда самое важное, что можно сделать для умирающего, — это просто быть рядом, держать за руку, говорить о любви и благодарности, а не пытаться найти «правильные слова». Порой лучше просто помолчать рядом.

Даже если человек уже не вступает явно в контакт, нужно общаться так, как будто он все понимает: слух — последнее из чувств, сохраняющееся даже у умирающих, поэтому к ним всегда надо обращаться по имени. И ни в коем случае не стоит говорить в присутствии умирающего человека о нем в третьем лице.

Поэтапная организационная подготовка к скорой смерти близкого

Распишите план действий заранее: кто вызовет врача, кто позвонит ритуальному агенту, кто собирает документы, поедет в морг, кто займется общением с окружающими, а кто — детьми. Пусть он будет написан на листе бумаги и прикреплен на видном месте дома. Соберите папку или файл с основными документами: паспорт, полис, СНИЛС, документы на жилье, завещание, если оно есть, контакты лечащего врача и людей, которым нужно будет сообщить о смерти и предстоящих похоронах. Можно вместе с умирающим близким обсудить его пожелания: захоронение или кремация, религиозный или светский формат, какие вещи он хотел бы взять с собой, есть ли важные ритуалы или музыка. Если сложно обсуждать, чего человек хочет, можно обсудить, чего человек точно не хотел бы при окончании жизни. Можно составлять прижизненный договор с ритуальной службой — это позволяет заранее зафиксировать основные решения и избавляет родственников от части хаотичных звонков в первые сутки. Составить такой договор можно за какой угодно срок, даже если человек не в активной фазе умирания, и просто обновлять раз в какой-то промежуток времени.

«Помните, что после смерти банковские счета человека блокируются, а любые снятия денег с карты считаются незаконными, поэтому держать „похоронные деньги“ в банке — нерабочая идея, так как воспользоваться этими деньгами сразу после смерти нельзя, только после вступления в наследство спустя полгода», — заметила Князева.

Также не стоит пожилым людям носить эти суммы с собой, поскольку при госпитализации крупные суммы, носимые при себе пациентами, также отправляются в банк и в случае смерти могут быть получены только наследниками пациента спустя те же полгода.

Смерть близкого: как прожить потерю родного человека

В первые часы после смерти почти всегда есть ступор и автоматизм: нужно параллельно решать организационные вопросы — и все еще будто «не до конца верится», что смерть — это правда.

Важно помнить, что горе — это не задача «быстрее взять себя в руки», а процесс, который развивается во времени, волнообразно и сопровождается разными эмоциями.

Узнавайте информацию заранее — и по оргмоментам, и по эмоциональной поддержке для себя и близкого. Это не «притянет беду», как думают многие, а, наоборот, поможет справиться с трудностями и не «застревать» в горе.

Похороны — это один очень короткий день в длинной истории связи с человеком. Подготовка к нему может быть не только из страха, но и из заботы, уважения и возможности сделать для него что-то последнее и очень человеческое.