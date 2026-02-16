Разоблачаем пельмени: как по упаковке выбрать настоящий мясной продукт

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Pogiba Alexandra; 5-tv.ru

Порой покупатели не могут найти в пельменях заявленного мяса — только тесто! Как выбрать действительно качественный продукт без «пустой» начинки и опасных бактерий?

Откуда в покупных пельменях берутся лезвия и куда исчезает мясо? И как себя защитить от опасных бактерий? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как правильно выбрать пельмени: разбираем категории

Пельмени с летальным исходом — в Москве нашли кусок лезвия в запечатанной упаковке. Магазин снял с продажи всю партию, сейчас уже идет проверка. В покупных пельменях кроется другой сюрприз, менее опасный, но все равно неприятный — они могут оказаться без начинки!

Такие полуфабрикаты относят к категории Д. Это пельмени, в которых самое низкое содержание мяса — меньше 20%. Как видим, производители шагнули дальше и выпустили продукт новой категории — Д минус или антимясо.

Сколько мяса содержат пельмени, указано на маркировке. Категория А — самые качественные, в них 80% мяса. Класс Б содержит 60% мышечной ткани, а в категории В чуть больше сорока.

Листерия и сальмонелла: чем опасны магазинные пельмени

Но что, если привычные и, казалось бы, качественные полуфабрикаты привели к интоксикации? Сообщения об отравлении регулярно появляются в новостных лентах. В январе 2026 года в Екатеринбурге из-за антисанитарных условий был закрыт пельменный цех: ржавые холодильники, сломанная техника и отсутствие горячей воды. Эти факторы привели к размножению опасных бактерий.

«Самыми опасными считаются листерия и сальмонелла, особенно у взрослых людей. Если уже синдромы нарушенного пищеварения, нарушенного всасывания, раздраженного кишечника, конечно, клиника будет более яркая. Но и у детей также из-за незрелости пищеварительного тракта», — поясняет гастроэнтеролог Елена Масленникова.

Пельмени — самый народный продукт в нашей стране. Их покупают 80% россиян.

При этом цены на полуфабрикаты удивляют. Одинаковые по весу упаковки стоят по-разному. Одна — 200 рублей, а другая — 800.

Цена влияет на качество? Чем отличаются дорогие пельмени от дешевых

«Страна советов» закупила шесть видов пельменей в разной ценовой категории. Дорогие ручной работы, средний сегмент и эконом-класс. Ведущий программы Роман Перелыгин и повар Сергей Лещенко проведут дегустацию вслепую. Они не знают, в какой тарелке люксовые пельмени, а в какой дешевые.

Пельмени под номером три и два Роман и Сергей сочли приятными на вкус, а вот номер один оказался в аутсайдерах.

«В итоге нам с Сергеем понравились пельмени номер шесть — это пельмени с рынка оказались. Пельмени под номером пять — это средняя ценовая категория, но они в принципе очень вкусные, такие насыщенные. И номер два нам понравилось. Номер два — это высокий ценовой сегмент, а номер четыре, три и один — это дешевые пельмени, и что можно о них сказать? И они безвкусные», — комментирует ведущий.

Очевидно, цена имеет значение, как и внешний вид изделий. Приятный желтоватый оттенок говорит о том, что в пельмени добавили натуральное яйцо, а не порошок.

Гладкая текстура теста, аккуратная форма и отсутствие трещин — признак правильной технологии изготовления и хранения.

Где продаются качественные пельмени? Кто-то покупает в магазине, а кто-то уверен, что лучшее соотношение цены и качества на рынке. Так ли это?

Пельмени стоят 650 (рублей за килограмм — Прим. ред.). Они сделаны из мяса, «свининка, говядинка и лучок».

По закону, все мясные полуфабрикаты перед поступлением на прилавки проходят ветеринарный контроль и получают разрешение на продажу. Покупатель вправе увидеть эти документы.

«Они все проходят через СЭС у нас. Подойдите, они вам все покажут необходимые документы», — говорит одна из сотрудниц.

К ситуации подключился администратор рынка и пообещал оперативно устранить нарушения.

«Временно остановим коммерческую деятельность до устранения данного замечания, потому что по факту правильная должна быть регулировка на каждом товаре. Полчаса сейчас все будет устранено. Бывает, не мешает продавцов подучить», — успокаивает администратор ярмарки Денис.

Что делать и куда жаловаться при отравлении пельменями

И все же, что делать, если вы купили некачественный товар и оказались на больничной койке? Собрать все документы, от чека до больничных справок и выписок — производитель обязан возместить ущерб.

«Когда он выйдет из медицинского учреждения, подготовить претензию продавцу данного продукта питания, в котором описать произошедшее и, соответственно, доказать факт покупки и заявить свои требования», — рассказывает юрист Станислав Кшевицкий.

«Страна советов» советует доверять, но проверять, потому что имеете право.