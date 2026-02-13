Фото, видео: © Getty Images/Credit: Claudiad; 5-tv.ru

Что это — каннибализм среди животных или безжалостный закон природы? И можно ли это предотвратить?

В мире, где мы привыкли видеть в кошках воплощение материнской нежности и трогательной заботы о потомстве, существует темная сторона. Правда, о ней редко говорят вслух.

Мы умиляемся фотографиям хвостатых матерей, ухаживающих за котятами, но природа добавляет «ложку дегтя» даже в такие сентиментальные моменты.

Медики сталкиваются с явлением, которое шокирует неподготовленных владельцев и заставляет пересмотреть романтизированный взгляд на животный мир.

Это явление называется инфантицид — убийство собственного потомства, и оно встречается у кошек гораздо чаще, чем принято думать.

Эксклюзивно 5-tv.ru зоопсихолог Вера Фесенко рассказала о малоизвестных инстинктах домашних животных и о том, как предотвратить их последствия.

Что такое инфантицид

На нашей планете существует такое явление, как инфантицид — убийство своего потомства как самками, так и самцами.

Биологический механизм, вшитый в ДНК многих видов, работает по жесткому принципу: взрослая особь спасает в первую очередь себя, а уже потом — потомство. Особенно если потомство выглядит нежизнеспособным или угрожает выживанию матери.

Важно понимать, что ни материнский, ни тем более отцовский инстинкт у представителей кошек не являются абсолютными. И если самки чаще всего демонстрируют заботу о котятах, то для самцов новорожденные котята — это не дети, а маленькие мышки, то есть угроза. Или просто объект, не вызывающий никакой эмоциональной привязанности.

Именно поэтому кошки так яростно отгоняют котов от своего «гнезда». Они могут уничтожить и свое, и чужое потомство без капли сожаления.

Причины инфантицида: почему кошки убивают своих котят

Причин, почему кошка может убить своих котят, множество, и далеко не все из них связаны с «плохим характером» или «ненормальностью» кошки. Чаще всего это результат стечения обстоятельств, с которыми животное не в силах справиться иначе.

Например, инфантицид может произойти ввиду гормонального сбоя особи. После родов организм кошки переживает колоссальную гормональную бурю. Окситоцин, пролактин, эстрогены — баланс этих веществ может нарушиться, и тогда механизм материнского поведения дает сбой.

Также сильный стресс и беспокойная обстановка сильно влияют на психическое состояние животного. Если кошка не чувствует себя в безопасности, ее организм может принять решение не тратить ресурсы на потомство. Шумные гости, ремонт, другие животные, постоянное вторжение в гнездо — все это факторы риска.

Не исключено, что слишком большое количество котят может несколько нервировать кошку-мать. Когда потомства много, а ресурсов матери недостаточно, природа включает механизм отбраковки. Кошка может отказаться от самых слабых, чтобы сохранить остальных.

Немаловажно, что болезни и пороки развития котят сильно влияют на поведение матери. Потомство с патологиями часто обречено. Кошки чувствуют это на уровне запаха и поведения — и вмешиваются, прекращая страдания еще не начавшейся жизни.

Большой стресс испытывает молодая мама-кошка, если разродиться ей удостоилось лишь в первый раз. Неопытная роженица может просто не понимать, что происходит. Она пугается, не узнает в пищащих комочках своих детей и действует инстинктивно — уничтожает источник тревоги.

Не стоит забывать, что сама кошка тоже может иметь врожденные патологии или приобретенные болезни. Если организм матери на пределе, выкармливание потомства становится непосильной ношей.

Можно ли предотвратить инфантицид

Стопроцентной гарантии, что кошка не совершит инфантицид, не существует. Но есть комплекс мер, который многократно снижает риски.

В ряде случаев после родов кошке делают инъекции окситоцина — этот гормон не только стимулирует лактацию, но и укрепляет материнскую привязанность. Полноценный, богатый питательными веществами рацион — обязательное условие в таких случаях. Эту процедуру должен выполнять только ветеринар.

Главное помнить: в таких случаях рядом не должно быть никаких самцов. Контакт кошки с котом должен быть полностью исключен. Даже с «любящим папой», который еще вчера спал с кошкой в обнимку, ведь инстинкты сильнее привязанности.

«Также, если кошка показывает агрессию, если вы хотите взять котят, то лучше этого не делать, вам нужно показать, что вам можно доверять, кормление, игра, но главное тихое поведение рядом с кошкой без резких запахов и звуков — вам в помощь», — советует эксперт.

Что касается других кошек — здесь ситуация индивидуальна. Если у кошки-мамы сложились теплые отношения с сородичами, контакт возможен, но только под вашим неусыпным контролем.

Однако первые две-три недели идеальный вариант — полная изоляция.

Как подготовить кошку к родам и материнству

Кошке необходимо отдельное, безопасное помещение. Лучше всего — комната, которую можно закрыть и где никто не будет беспокоить семью.

«Нужно переселить кошку в безопасное место, обустроить отдельную комнату и сделать „гнездо“ из коробки или большой лежанки, из которой не могут выползти котята», — указывает специалист.

В этой комнате на полу устанавливается «гнездо»: просторная коробка или большая лежанка с бортиками, из которой котята не могут выползти, а кошка чувствует себя защищенной.

«Кошка в нем должна быть расположена так, чтобы ей было удобно кормить котят, растянуться во всю длину. Установить гнездо нужно на полу в тихом месте с хорошим обзором на всю комнату. Для контроля над людьми, а потом и над подрастающим потомством», — отмечает зоопсихолог.

Задолго до родов кошку нужно приучить к будущему «гнезду». Положите туда игрушки, лакомства, кошачью мяту. Пусть она трется о коробку, оставит свой запах, привыкнет, что это место — ее личная территория.

«Трогать кошку на ее месте категорически нельзя, место должно ассоциироваться с тотальной безопасностью», — объясняет Фесенко.

Ни гладить, ни брать на руки, ни тем более вытаскивать оттуда. Место должно стать для нее символом тотальной, стопроцентной безопасности.

Кошка читает человека постоянно. Каждый ваш жест, каждый звук, каждый запах — она интерпретирует их как сигналы: друг ты или враг, угроза или защита.

Если кошка проявляет агрессию, когда вы пытаетесь приблизиться к котятам, — отступите. Не настаивайте, не доказывайте, что вы «главный» и имеете право трогать потомство. Хозяин имеете право только на то, что разрешит кошка.

«Если ничего не помогает и кошка убивает потомство одного за другим, то лучше забрать котят и вскармливать их из бутылочки», — рекомендует специалист.