Секреты крепкой любви: вопросы для пар на укрепление доверия в День святого Валентина

Мария Горбунова 14 0
❤️Вопросы для свидания на День святого Валентина — фото
Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

Разговор по душам между влюбленными — лучший способ углубить отношения и сделать свидание более интересным.

Давно не говорили с партнером по душам? Думаете, о чем пообщаться на свидании в честь Дня святого Валентина?

Не беда! Ведь к 14 февраля эксклюзивно для 5-tv.ru психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт Анастасия Суфиева составила три списка вопросов, которые подойдут как для свидания, так и для глубокого разговора по душам.

Анастасия Суфиева
Психолог

Первый опросник — легкий, для пар, которые не так давно вместе или не привыкли к подобным эмоционально открытым разговорам. Второй — с забавными и необычными вопросами, которые позволят вам с партнером раскрыться с неожиданной стороны и вместе посмеяться. Третий — для тех, кто уже давно вместе.

Советы по использованию:

Начинайте с самых нейтральных вопросов — пусть собеседник расслабится. Если видите, что тема тяжела, мягко смените ее: «Давай вернемся к этому позже, если захочешь». Чаще говорите: «Я слушаю», «Мне важно твое мнение», «Спасибо, что поделился». И не требуйте развернутых ответов — иногда достаточно короткого «Да», «Нет» или «Не знаю».

Опросник первый: легкий

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir

Легкие стартовые вопросы

  • Как ты сегодня себя чувствуешь — честно?
  • Что хорошего случилось с тобой на этой неделе?
  • О чем ты сейчас чаще всего думаешь?
  • Есть ли что-то, что тебя тревожит, но ты пока не говорил об этом?
  • Как я могу сделать твой день чуть лучше?

Вопросы о чувствах (без давления)

  • Когда ты чувствуешь себя самым спокойным (ой) рядом со мной?
  • В какой момент за последнюю неделю ты подумал: «Хорошо, что мы вместе»?
  • Что из того, что я делаю, тебе особенно ценно?
  • Бывает ли, что ты боишься заговорить со мной о чем-то? О чем?
  • Как ты понимаешь, что тебе комфортно в наших отношениях?

Вопросы о мелочах, которые укрепляют связь

  • Чего тебе чаще всего хочется от меня — поддержки, внимания или просто тишины рядом?
  • Какой наш совместный ритуал ты бы хотел (а) сохранить или придумать?
  • Как ты предпочитаешь снимать напряжение — поговорить, побыть одному или чем‑то заняться?
  • Что я могу сделать сегодня, чтобы ты почувствовал (а) мою заботу?
  • Какой комплимент от меня для тебя самый важный?

Вопросы для постепенного обсуждения доверия

  • Есть ли что-то, в чем ты пока не можешь мне до конца довериться?
  • Что для тебя — самый простой способ показать, что я тебя не подведу?
  • Как ты представляешь «идеальный» день вместе, где нет недопониманий?
  • Что я делаю такого, что заставляет тебя сомневаться во мне?
  • Можешь назвать один маленький шаг, который поможет тебе чувствовать себя увереннее?

Вопросы о выражении любви

  • Какой способ выражения любви (объятия, слова, подарки, помощь и т. д.) для тебя самый ценный и почему?
  • Вспомни когда ты особенно четко почувствовал (а), что я тебя люблю — что это было за действие или слова с моей стороны?
  • Есть ли какой‑то необычный или неожиданный жест с чьей‑либо стороны, который заставил тебя поверить в искренность чувств? Можешь поделиться этой историей?
  • Если бы тебе нужно было объяснить ребенку как выражается любовь, какие примеры ты бы привел (а)?
  • Как ты чаще всего выражаешь любовь? И совпадает ли это с тем, как тебе приятнее всего ее получать?

Завершающие вопросы (чтобы закрепить разговор)

  • Спасибо, что поговорил (а) со мной. Что тебе было легче всего обсудить?
  • Есть ли что‑то, о чем ты хотел (а) бы поговорить позже?
  • Как ты чувствуешь себя после нашего разговора — стало чуть легче?
  • Хочешь, чтобы мы делали такие разговоры регулярными?
  • Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы ты почувствовал (а) мою поддержку?

Опросник второй: необычный

www.globallookpress.com/Erik Reis — IKOstudio

Легкие и забавные

  • Если бы ты мог ла) завести домашнее животное-супергероя, кто бы это был и какими суперспособностями он обладал?
  • Какой самый нелепый способ признаться в любви ты можешь придумать?
  • Если бы наша совместная жизнь была сериалом, как бы он назывался и в каком жанре?
  • Какое самое странное блюдо ты бы согласился (ась) попробовать ради меня?
  • Если бы тебе дали 10 тысяч рублей на абсолютно бессмысленную покупку, что бы ты купил (а)?

О привычках и странностях

  • Какая у тебя самая странная привычка, о которой я, скорее всего, не знаю?
  • В какой ситуации ты чаще всего говоришь фразу «Я сейчас не в настроении»?
  • Какое твое самое нелогичное «суеверие» или ритуал (например, «если черный кот перейдет дорогу — день пропащий»)?
  • Какой звук или запах мгновенно возвращает тебя в детство?
  • Что ты делаешь, когда думаешь, что никто не видит?

Фантастические сценарии

  • Если бы ты мог (ла) на один день стать любым предметом в нашем доме, что бы выбрал (а) и почему?
  • Мы попали в мир, где все говорят только рифмами. Как бы ты признался (ась) мне в любви в таких условиях?
  • Если бы у нас был общий суперзлодей, какой он был бы и как мы бы его побеждали?
  • Ты можешь взять с собой в путешествие во времени только три вещи. Что это будет и почему?
  • Если бы мы могли поменяться ролями на сутки, что бы ты сделал (а) в моей жизни, чего я никогда не делаю?

О вкусах и предпочтениях

  • Какой самый странный комплимент ты когда‑либо получал (а)?
  • Если бы тебе пришлось есть один и тот же завтрак всю жизнь, что бы ты выбрал (а)?
  • Какая песня, по твоему мнению, идеально описывает наш дуэт?
  • Какой фильм или сериал ты тайно пересматриваешь, когда тебе грустно?
  • Какое блюдо ты готов (а) есть каждый день, даже если оно начнет тебе надоедать?

О прошлом и воспоминаниях

  • Какой самый неловкий момент из твоего школьного/студенческого прошлого ты можешь вспомнить?
  • Какую детскую мечту ты до сих пор тайно хранишь?
  • Какой самый странный подарок ты когда‑либо дарил (а) или получал (а)?
  • Какое твое самое раннее воспоминание, связанное со мной?
  • Какой поступок из прошлого ты бы повторил (а) сегодня, несмотря ни на что?

О будущем и мечтах

  • Если бы мы могли провести год в любой точке мира, куда бы ты предложил (а) поехать и чем там заниматься?
  • Какую необычную традицию ты хотел (а) бы завести в нашей семье?
  • Если бы у нас было собственное кафе, как бы оно выглядело и какое блюдо было бы фирменным?
  • Какой навык ты хотел (а) бы освоить вместе со мной в ближайшие пять лет?
  • Если бы нам дали миллион долларов на безумный проект, что бы мы создали?

О выражении любви

  • Если бы любовь измерялась не в чувствах, а в еде, как ты считаешь какое блюдо лучше всего бы ее описывало? (например, «любовь — это пицца: всегда радует» или «любовь — это борщ: сложная, но домашняя»)? И почему именно оно?
  • Представь, что у нас супергеройская пара: у тебя — суперспособность дарить любовь, у меня — принимать ее и масштабировать! Как бы это сработало? (Например: «Ты — стреляешь сердечками из глаз, я — ловлю их и превращаю в теплые слова».)
  • Какой звук, по‑твоему, издает настоящая любовь? Это может быть мурлыканье кота, шум волн, пение птиц, хруст чипсов в тишине или что‑то еще? Опиши и, если хочешь, озвучь!
  • Если бы вместо «Я тебя люблю» нужно было говорить какую‑то нелепую фразу (например, «Ты — мой любимый ананас» или «Мое сердце танцует ламбаду, когда ты рядом»), какую бы ты придумал (а) для нас?
  • Представь, что любовь можно упаковать в необычную посылку. Что бы ты положил (а) внутрь, чтобы я точно понял (а), как сильно ты меня любишь? (Варианты могут быть абсурдными: «пучок смеха», «бутылка терпения», «набор запасных объятий на неделю» и т. д.)

Опросник третий: если давно вместе

www.globallookpress.com/Lisa S. Engelbrecht

О пройденном пути

  • Какой момент за эти годы (например, за последние пять лет) ты считаешь нашим «переломным» — когда все изменилось к лучшему?
  • Вспомни наш самый неожиданный совместный успех. Что тогда сработало?
  • Какое наше совместное решение ты сейчас оцениваешь иначе, чем в момент принятия?
  • Какой наш конфликт оказался самым продуктивным (привел к позитивным изменениям)?
  • Что из того, что мы сделали вместе, удивляет тебя до сих пор?

О глубинных изменениях

  • В чем ты стал (а) сильнее благодаря нашим отношениям?
  • Какая моя черта, которую ты сначала не замечал (а), теперь кажется тебе самой ценной?
  • Как изменилось твое представление о «счастливой семье» за эти годы?
  • Чему ты научился (ась) у меня, даже если не планировал (а)?
  • В чем ты хотел (а) бы измениться ради наших будущих пять лет?

О неочевидных деталях

  • Какой мой ежедневный ритуал ты находишь трогательным, но никогда не говорил (а) об этом?
  • В какой момент ты чувствуешь: «Вот он — мой человек»?
  • Какое мое слово или фраза мгновенно поднимают тебе настроение?
  • Что я делаю так, как никто другой из твоих знакомых?
  • Какой мой «незаметный» поступок ты ценишь больше всего?

О скрытых ожиданиях

  • Чего тебе не хватает в наших отношениях, о чем ты молчишь?
  • В какой сфере ты хотел (а) бы больше моей инициативы?
  • Какой наш шаблон поведения стоит пересмотреть?
  • Что ты давно хочешь предложить, но боишься, что я не пойму?
  • В чем ты ждешь от меня большей поддержки, но не просишь напрямую?

О будущем и мечтах

  • Каким ты видишь наш «идеальный день» через пять лет?
  • Какую новую традицию мы могли бы завести, чтобы укрепить связь?
  • В какой области мы могли бы реализовать совместный проект (хобби, бизнес, путешествие)?
  • Какие наши общие цели стоит пересмотреть или обновить?
  • Что мы должны сделать в ближайшие два года, чтобы потом не жалеть?

О благодарности и признательности

  • За что ты благодарен (а) мне больше всего за эти годы?
  • Какой мой поступок ты будешь вспоминать через десять лет?
  • Что ты больше всего ценишь в нашем «командном духе»?
  • В какой момент ты гордился (ась) мной, но не сказал (а) об этом?
  • Что ты хотел (а) бы сказать мне сегодня, но откладывал (а)?

О выражении любви

  • Как ты считаешь, за последние годы способы, которыми мы выражаем любовь, изменились? Какие из них стали более значимыми? А какие отошли на второй план и возможно их хочется вернуть?
  • Какой маленький жест с моей стороны тебе особенно дорог — может, я даже не замечаю, что это так важно для тебя?
  • В какие моменты ты особенно четко чувствуешь, что я тебя ценю? Это может быть что‑то из будней: когда я готовлю ужин, обнимаю тебя, слушаю внимательно и т. д. Или что-то другое?
  • Если выбрать один день из нашей жизни как «идеальный день любви» — какой бы это был день и что в нем было особенного для тебя?
  • Что я могу начать делать прямо сейчас (или делать чаще), чтобы ты еще сильнее чувствовал (а) мою любовь и заботу? Приведи несколько примеров?