Торжество Православия: как провести первую и самую строгую неделю Великого поста

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

В чем смысл открывающей Сорокоднев седмицы?

Великий пост длится семь седмиц, каждая из которых несет свой духовный смысл. Первая и самая строгая среди них в 2026 году начинается 23 февраля и заканчивается 1 марта.

Вообще под словом «седмица» Церковь подразумевает календарный период с понедельника по выходные, а «неделей» зовется воскресенье — день, когда по библейскому повествованию Бог почил от дел творения. Но, чтобы не запутаться, в последнее время православные христиане придерживаются общепринятых терминов, а слово «седмица» используют в качестве синонима.

Что касается первой календарной недели, еще ее именуют «Торжеством Православия» — по названию важного для христиан праздника, который выпадает как раз на воскресенье. Собственно, он и задает особый тон открывающей пост седмицы.

Как провести первую неделю Великого поста осознанно и в чем смысл Торжества Православия?

Исторический контекст первой недели Великого Поста

Смысл 1 ( первой ) недели Великого поста. Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил почитание икон. Это решение привело к масштабному уничтожению святынь: были разрушены тысячи мозаик, фресок, изваяний святых, а также расписные алтари во многих храмах.

Иконоборчество получило официальное признание в 754 году при поддержке императора Константина V Копронима.

«Многих монахов умертвил ударами бичей и даже мечом, и бесчисленное множество ослепил; у некоторых обмазывали бороду спуском воска и масла, подпускал огонь и таким образом обжигал лица их и головы; иных после многих мучений отсылал в изгнание», — свидетельствовал деяния правителя летописец Феофан.

Борьба длилась почти столетие. Лишь в 843 году императрица Феодора инициировала созыв собора в Константинополе, на котором было восстановлено почитание икон. В первое воскресенье Великого поста состоялось торжественное шествие с иконами — в память об этом событии и установлен праздник Торжества Православия.

Как молиться в первую неделю Великого поста

Как молиться в 1 ( первую ) неделю Великого поста. Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

Первая неделя задает тон всему Великому посту. Богослужения в этот период — образец продолжительных покаянных молений, подготавливающих верующих к Пасхе.

Ключевые богослужения:

С понедельника по четверг по вечерам читают Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, а точнее — его части. Это крупное произведение, поэтому нужные фрагменты беседы души с Богом о покаянии и восхождении к Отцу Небесному отмечают в специальных изданиях. Такие книжки продаются при храмах.

В среду и пятницу верующие посещают Литургию Преждеосвященных даров. После службы освящают коливо (вареную пшеницу с медом) — в память о явлении святого Феодора Тирона в 362 году. По легенде, в 362 году греческий император Юлиан Отступник в насмешку над христианами приказал тайно окропить все съестные припасы на рынках Антиохии идоложертвенной кровью. Он хотел оскорбить верующих, которые строго соблюдали пост в первую неделю Великого поста. Но во сне епископу Евдоксию явился святой Феодор Тирон. Он рассказал о приказе Юлиана и посоветовал вместо оскверненных продуктов есть коливо в течение недели.

В субботу Церковь чествует память святого великомученика Феодора Тирона.

В воскресенье — Торжество Православия. В конце Литургии совершается молебное пение, где молятся об утверждении в вере всех чад Церкви и возвращении на путь истинный отступивших.

Также важно заранее узнать о времени начала богослужения в конкретном храме, так как оно часто варьируется в промежутке от 16 до 19 часов.

Правила питания в первую неделю Великого Поста

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Согласно 32‑й главе Типикона (Богослужебного Устава), в первые два дня поста (понедельник и вторник) предписано полное воздержание от пищи.

Первый прием пищи разрешен лишь в среду после вечерни (которая соединяется с Литургией Преждеосвященных Даров). В этот день можно есть вареные овощи без масла и теплый хлеб.

Послабления:

Пожилым и немощным во вторник после вечерней службы разрешается хлеб и квас;

В субботу и воскресенье разрешается растительное масло и немного вина.

Запрещены рыба и морепродукты — на протяжении всей Четыредесятницы, кроме Благовещения и Вербного воскресенья.

По дням недели питание будет распределено следующим образом:

Понедельник — отказ от пищи;

Вторник — отказ от пищи;

Среда — сухоядение;

Четверг — горячая пища без масла;

Пятница — сухоядение;

Суббота — горячая пища с маслом;

Воскресенье — горячая пища с маслом.

Сухоядение означает употребление в пищу растительных продуктов без предварительной термической обработки (отваривания, обжарки, тушения или запекания), в частности кофе.

Горячая пища без масла предполагает приготовление блюд без добавления растительного масла и других жиров.

Горячая пища с маслом готовится с использованием растительных жиров (подсолнечника, оливы, льна, горчицы и других).

Для больных, пожилых и несовершеннолетних возможны послабления.

Духовный смысл первой недели Великого поста

Смысл 1 ( первой ) недели Великого поста. Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Первая седмица — время глубокого покаяния и переосмысления жизни. Ее строгость призвана:

Пробудить совесть через чтение Великого канона;

Напомнить о ценности церковного предания (Торжество Православия);

Научить умеренности в телесных потребностях.

Первая неделя Великого поста задает ритм всему посту и помогает сохранить силы для духовного труда. Также она мотивирует православных христиан творить благие дела, ведь именно на нее приходится праздник Торжества Православия, в который Церковь вкладывает святость памяти о победе над ересью иконоборчества.

Что важно сделать на первой неделе Великого поста

Особенности и правила 1 ( первой ) недели Великого поста. Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Первая неделя, как открывающая Великий пост, требует от православных христиан особой сосредоточенности.

В это время стоит не забыть:

Посетить богослужения: канон Андрея Критского, Литургию Преждеосвященных Даров, молебен в день Торжества Православия;

Прочитать Великий покаянный канон (хотя бы частично) — он помогает осознать грехи и настроиться на покаяние;

Освятить коливо в пятницу — вспомнить подвиг святого Феодора Тирона;

Соблюдать устав питания — или взять благословение на послабления, если есть медицинские показания;

Уделить время молитве и чтению Писания.

Первая неделя Великого поста — это не только испытание воздержанием, но и возможность прикоснуться к многовековой традиции Церкви. Через богослужения, молитвы и ограничения верующие вспоминают о победе Православия над ересью, учатся покаянию и готовятся к встрече Пасхи.

Как преодолеть трудности первой недели Великого поста

Трудности 1 ( первой ) недели Великого поста. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

К концу первой недели Великого поста многие испытывают усталость и ослабление духовного настроя.

Среди типичных трудностей:

Усталость. Если чувствуется упадок сил, поможет увеличение времени сна;

Сомнения или опустошение. В непростые периоды христиан мотивирует новое духовное чтение или аудиолекции о вере.

Разочарование. Главное — не результат, а усилие. Небольшие огрехи в питании не должны помешать верующему человеку идти по пути истинному.

Одиночество. На второй седмице важно общаться с единомышленниками и посещать приходские мероприятия.

Священники советуют составлять для себя план на каждую седмицу, в котором можно помечать, какие молитвы следует читать, какие богослужения посещать.

Такое «расписание» вполне может принимать форму личного дневника, куда христианин сможет заносить свои мысли, чувства, духовные открытия. Ну и, конечно же, особую помощь в преодолении трудностей окажет искренняя беседа с духовником.

Пост — это не цель, а путь. Важна не чистота питания, а искренность стремления и посильный труд. Даже небольшие шаги в направлении Бога имеют значение.