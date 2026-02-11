«Умерли клетки мозга»: как живет Николай Носков после инсульта

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Николай Носков преподнес друзьям сюрприз, снова взяв в руки микрофон. Какие у него планы на ближайшее время, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Исполнитель хита «Это здорово» Николай Носков впервые за долгое время выступил на сцене. Как чувствует себя 70-летний заслуженный артист РФ? Удалось ли ему восстановиться после перенесенного инсульта? Из-за чего легенда 1990-х решил вернуться в шоу-бизнес? И в чем поклонники обвинили его продюсера Виктора Дробыша? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Еще в 2017 году фанаты Николая Носкова горевали, что потеряли звезду навсегда. У исполнителя случился инсульт из-за оторвавшегося тромба. Артисту провели экстренную операцию. Но зона поражения мозга была так велика, что правую сторону тела певца парализовало. Он перестал ходить и говорить.

«У Николая Ивановича, если конкретно о его случае говорить, тяжелая форма инсульта. Там глубокий порез и афазия моторная. Что к этому предрасполагает? Мерцательная аритмия, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов головного мозга и сахарный диабет, а также неправильный образ жизни. Он мог просто переработать. Допустим, тяжелая была работа, длительная. Переутомился, выпил кофе, не проследил за давлением, лег спать. Во сне мог произойти отрыв тромба», — объясняет врач-невролог Людмила Кокоткина.

Ситуация была критической, ведь в больницу музыкант попал спустя сутки после инсульта. Медики давали неутешительные прогнозы. Но прошло девять лет, и Николай Носков снова в строю.

На днях друзья артиста — Виктор Дробыш, Стас Пьеха и певец IVAN — организовали для него студийный концерт. Мероприятие приурочили к 70-летию Носкова. И певец пришел на мероприятие с тростью, а не приехал в инвалидной коляске, как раньше.

«Сегодня будем исполнять его песни, поздравлять и в целом праздновать музыку», — делится IVAN.

«Сегодня мы просто решили по-семейному, по-офисному поздравить Николая Ивановича с 70-летием, анонсировать некоторые мероприятия, которые мы планируем сделать в 2026 году. И просто от всей души с нашими любимыми людьми, которые нас окружают, сказать ему: «Коля, с днем рождения», — рассказывает продюсер Виктор Дробыш.

На концерте исполнитель преподнес друзьям еще один сюрприз. Он не стал просто слушать, как его хиты про снег и паранойю исполняют другие артисты. Николай Носков вышел на сцену и уверенно взял микрофон.

Конечно, от начала до конца отработать концерт на сцене певец не смог. Артист признался: несмотря на явное улучшение состояния, он до сих пор страдает от последствий инсульта.

«Боль и кошмар. Болит (рука. — Прим. ред.), кошмар», — признается Носков.

«К сожалению, у инсультников мышцы в повышенном тонусе у всех, у ишемических, по крайней мере. Также нельзя забывать о том, что формируется соматоформное болевое расстройство. Вот это болевое расстройство, эта психосоматика может быть как один из факторов, помимо того, что есть также еще и тонические боли. Люди, перенесшие инсульт, они более утомляемые. У них, естественно, не тот объем движений. Очень быстро утомляется память, внимание, их клонит в сон. Могут быть вспышки эмоций. И вообще человеку некомфортно долго сидеть. Могут возникнуть те же самые боли», — объясняет врач-невролог Кокоткина.

За здоровьем артиста все эти годы тщательно следит его жена Марина. Певец регулярно проходит плановое лечение в клиниках, а также восстанавливается с помощью лечебной физкультуры и массажа. Дома Носкова окружает покой. Он любит смотреть телевизор, а вот чтение дается исполнителю с трудом. Да и речь пока до конца не восстановилась.

«Ему это сложно, потому что поражен речевой центр. Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Этот участок мозга поражен, но нейронные связи взаимодействуют», — уточняет жена звезды Марина Носкова.

Первые годы супруга оплачивала реабилитацию деньгами от продажи двух земельных участков в Крыму и Подмосковье. А сейчас Носков и сам приносит финансы в семейный бюджет. Пять лет назад он изъявил желание возобновить концерты. Несмотря на проблемы с когнитивными функциями, Николай Иванович не забыл ни одной своей песни.

«Форму он знает, тональности все его, знает аранжировки, как они звучат», — отмечает IVAN.

Марина не стала отговаривать мужа. А Виктор Дробыш даже организовал ему первые гастроли. Однако многие тогда не поняли мотивов продюсера. В сети писали, что окружение пытается нажиться на тяжелобольном артисте. Но близкие певца заверили: дело вовсе не в деньгах. Возвращение на сцену стало для Носкова настоящим спасением.

«Зал — вообще класс! (Музыка помогает отвлекаться от этого состояния. — Прим. ред.), только мощная», — говорит артист.

«Человеку нужны люди. И чем старше он становится, тем больше ему нужны люди, потому что с возрастом мы в изоляцию уходим. Типа мы все знаем, все видели, все слышали. Но как будто бы, когда появляются живые люди, появляются живые эмоции. И ты чувствуешь, что а ты великий артист, которому весь мир рукоплескал и козу показывал, а потом вся любимая широкая страна. Короче, это важно», — подчеркивает певец Стас Пьеха.

Близкие строго следят, чтобы певец не перегружался. И в случае его плохого самочувствия отменяют концерты. Так было, к примеру, в конце 2025 года. Поклонники даже забили тревогу — уж не случилось ли осложнений. Но сам артист уверяет, что с ним все в порядке. Он уже построил планы на весь 2026-й.

«Играет, сочиняет. Конечно. Вот, кстати, я хотел анонсировать выход песни. Это будет его такой большой релиз после длительного перерыва», — заявляет Виктор Дробыш.

«Творческие люди такие, что они до конца своих жизней не бросят свою профессию, потому что хочется творить, воплощать свои какие-то идеи. Я считаю, что это лучше, чем сидеть дома. Но без фанатизма, чтобы он все-таки следил за своим здоровьем», — говорит певица Таша Белая.

На своем юбилейном концерте Николай Носков много шутил и смеялся. Он радовался сам и веселил других. Возможно, певцу уже не удастся избавиться от трости и проблем с речью. Но зато он доказал, что над большим артистом не властны никакие обстоятельства. И это действительно здорово.