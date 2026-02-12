Тучи сгустились: что случилось между Егором Бероевым и Ксенией Алферовой

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Егор Бероев и Ксения Алферова всегда считалась образцовой в шоу-бизнесе. Почему их семья внезапно распалась, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники переживают за семью Егора Бероева и Ксении Алферовой. Почему актриса публично игнорирует мужа? Правда ли она отписалась от него в соцсетях? Из-за чего супруги едва не расстались в 2009-м? Кто убедил Алферову тогда не подавать на развод? И неужели на этот раз их брак действительно окончен? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне кажется, самая важная роль моя сейчас — это отец дочери», — признается актер.

Недавний выход в свет Егора Бероева вместе с женой Ксенией Алферовой не на шутку взволновал поклонников. Супруги, прожившие в браке четверть века, вели себя странно и как будто избегали друг друга. Они не общались, отказались позировать вместе, а в зале сидели на разных рядах.

«Они не обнимались, у них не было даже какого-то такого взгляда, что это действительно муж и жена», — отмечает светский журналист Артем Смирнов.

Конечно, все можно было бы списать на суету, нехватку времени и отсутствие свободных мест. Но оказалось, что актеры не в ладах и на просторах интернета. К примеру, в соцсетях Егора давно нет лайков от жены. Более того, Алферова отписалась от него в микроблоге.

«Значит, Егор что-то сделал, что-то то, что Ксения либо там вскрылось, либо ей показалось, либо, значит, она это увидела», — предполагает журналист Смирнов.

А ведь еще недавно супруги хвалились, как чутко они относятся друг к другу. Признавались, что стараются беречь отношения. К примеру, проговаривают все обиды и, пока не помирятся, спать не ложатся.

«Люди обижаются и ходят друг друга так, не разговаривают. Лучше решить вопрос, лучше разрулить, лучше поругаться, может быть, иногда покричать», — сказал Егор Бероев в 2023 году.

«Нужно ругаться периодически, потому что надо сказать, что у тебя накипело. Зачем в себе копить?» — добавила тогда Алферова.

И вот теперь они публично игнорируют друг друга и не носят обручальные кольца. Но что могло произойти в их паре?

«Надо с уважением относиться. Не все люди понимают это сразу», — отмечает Бероев.

«Когда никто не ругается, не кричит, все спокойно разговаривают, очень вежливо друг с другом. Это, знаете, дорогого стоит», — подчеркивает Алферова.

«Надеюсь, что не разошлись. Может быть, они просто в данный момент немного повздорили. Возможно, произошла какая-то сиюминутная стычка», — предполагает актриса Эвелина Бледанс.

Семья Егора и Ксении всегда считалась образцовой в шоу-бизнесе. Оба — представители известных актерских династий. Родители двух взрослых детей — дочери Евдокии и сына Влада. Супруги вместе отдыхали и работали. А чтобы быт не убивал любовь, старались постоянно удивлять друг друга.

«Сюрпризы, конечно. Сюрпризы всегда приятно. Угадать, что нужно человеку, это же тоже важно», — отмечает Бероев.

«Семейная жизнь — это большая работа, я хочу вам сказать, такая постоянная работа», — уточняет Алферова.

Однако в 2009 году над актерской четой сгустились тучи. Супруги приняли участие в одном из телешоу. Выступали с разными партнерами. Егор Бероев и фигуристка Екатерина Гордеева так сильно вжились в роли, что дали повод для слухов о романе. А вскоре папарацци застали пару обедающей в одном из московских отелей. Но Алферова в тот момент заявила, что в прессе выдают желаемое за действительное.

«У моего мужа роман с Гордеевой? Я надеюсь, что мы с Егором будем жить еще долго и счастливо. Много-много лет. А все эти разговоры — глупости», — заявила артистка.

СМИ писали, что супругов от развода спасла мать Ксении Алферовой. Якобы она уговорила дочь простить Егора. Теперь поклонники в недоумении — неужели ситуация повторяется, только теперь артистка решила не давать мужу шансов?

«Женщины вообще у нас у всех очень развита хорошо интуиция, и нам не нужно бояться. Если нам что-то кажется, то нам не кажется. Это я знаю точно и наверняка», — говорит Алферова.

Но кто мог выступить в роли разлучницы на этот раз?

Недавно пара приняла участие в съемках спортивного фильма. Вместе с ними роль в картине исполнила молодая и очаровательная Софья Донианц. Известно, что актриса не замужем. И, по слухам, вполне могла понравиться Бероеву. Тем более что по странному стечению обстоятельств она пропустила презентацию фильма. Ту самую, на которой и Егор, и Ксения делали вид, что не знают друг друга.

«Это нормально. У всех есть свой срок. Мы все не вечны. Жизнь не вечна. Браки не вечны. Все временно в этой жизни. Это абсолютная норма», — заявляет актриса Наталья Рудова.

Поклонники до последнего надеялись, что ситуация в семье актеров не настолько критичная и они обязательно помирятся. Но на днях поставить точку в домыслах и слухах решила сама Алферова.

В одном из интервью она заявила, что давно является свободной женщиной, и намекнула на измену мужа. Бероев тоже молчать не стал. Он публично объявил, что расстался с Ксенией еще в 2022 году, и пожелал экс-супруге «всего наилучшего».