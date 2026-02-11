Пять лет без Грачевского: как живет вдова режиссера Екатерина Белоцерковская

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

Екатерина Белоцерковская поделилась подробностями жизни. Готова ли она к новым отношениям, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью вдовы Бориса Грачевского. Как живет Екатерина Белоцерковская спустя пять лет после смерти супруга? Удалось ли ей преодолеть финансовые трудности? Кем хочет стать подросший сын режиссера Филипп? Правда ли у мальчика непростой характер? И почему Екатерина принципиально не берет его с собой на кладбище? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Просто с этой болью учишься жить. Это, знаете, вот как человек, когда был здоров и становится инвалидом, он просто учится с этим жить», — говорит Белоцерковская.

Филипп Грачевский примеряет на себя роль машиниста метро. Пятилетний сын покойного создателя киножурнала «Ералаш» без ума от подземки. Он готов разглядывать часами, как приходят и уходят составы, открываются и закрываются автоматические двери. А уж возможность самому порулить скоростным электропоездом, пусть даже виртуальным, приводит мальчика в восторг.

Все, кому удается пообщаться с Грачевским-младшим лично, отмечают его поразительное сходство с Борисом. Та же лучезарная улыбка, те же карие глаза. Да только вот мама Филиппа считает: характером он весь в нее.

«Когда он начинает какое-то упрямство, то, наверное, это больше я, потому что Боря всегда шел на уступки, а я такая упрямая, истинная Козерожка, упрусь рогами вперед — и все, и меня не сдвинуть», — признается Белоцерковская.

По словам Екатерины, Филипп Борисович Грачевский не только упрямый, как мама, но и такой же привередливый в еде.

«Нужно приготовить еду, нужно красиво сервировать завтрак. Потому что если он будет некрасиво сервирован, мы есть не сядем», — делится вдова режиссера.

Весь день Екатерины подчинен делам наследника. Накормить, развлечь, отвести на занятия. Филипп растет одаренным ребенком и с удовольствием посещает кружки. Он изучает английский язык, занимается сольфеджио, поет в ансамбле «Непоседы». А все его мечты — о сцене.

«Певцом», — отвечает сын Грачевского на вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет.

Белоцерковская прощает ребенку все капризы и готова поддержать его в любом начинании. Ведь Филипп после смерти Бориса стал для нее центром Вселенной и единственным в мире мужчиной. Чтобы уделять наследнику максимум времени, Екатерина не спешит выходить на постоянную работу и наотрез отказывается налаживать личную жизнь.

«Сейчас такие мужики пошли, что плечом будешь ты, а не они тебе. Единственный был Боря, таких больше не делают. Такие уже, как мамонты, вымирают», — подчеркивает Белоцерковская.

Однако многие уверены: растворяться в ребенке — не лучшее решение для молодой красивой женщины.

«Дети должны видеть счастливых родителей. И она должна найти в себе силы признать это. Я желаю ей все-таки найти себя, а не жить мыслями только о нем», — говорит певица Анна Калашникова.

После смерти Бориса Грачевского прошло уже пять лет, но Екатерина по-прежнему скорбит по покойному мужу.

«Если бы у меня не было ребенка, я бы не была такая живая. Тебя заставляет быть живой только ребенок, потому что тебе нужно, безусловно, встать утром, улыбнуться этому ребенку, расцеловать его, обнять, он тебя расцелует. После этого уже мир совершенно другой», — отмечает Белоцерковская.

Как только появляется возможность, Екатерина спешит на могилу супруга. 14 января, в очередную годовщину смерти мужа, она приехала на кладбище, несмотря на то, что приболела. А вот сына с собой брать не стала.

«Он был там несколько раз, он знает, что там папин домик, но мне не очень понравилось потом его состояние, поэтому я решила, что пока что еще рано, что я рано это сделала, рано его привезла», — рассказывает вдова Грачевского.

Белоцерковская делает все, чтобы оградить Филиппа от любых переживаний. При нем она не жалуется и не плачет, хотя иногда очень хочется. Последние годы были для вдовы тяжелыми. Боль по умершему мужу, финансовые трудности, тяжелые суды за наследство Грачевского, которые идут до сих пор.

После смерти маэстро развернулась настоящая война за его трехкомнатную квартиру в Москве, загородный дом и особенно активы в «Ералаше». На имущество претендовали четверо: вдова, ее сын и две дочери режиссера от первого и второго браков. А уже через год свою долю потребовал и новый директор киножурнала Аркадий Григорян. Он заявил, что покойный худрук задолжал компании 18,5 миллиона рублей.

«Долг был погашен третьим лицом. В последующем „Ералаш“ и продюсерский центр „Ералаша“ подали еще два иска. Примерно также на 12,5 миллиона. Мы существенно снизили, примерно до полутора миллионов», — уточняет адвокат Евгений Бранецкий.

У Белоцерковской таких денег нет. Финансов ей хватает лишь на самое необходимое. Продать свою долю недвижимости женщина тоже не может. Несмотря на то что тяжбы по имуществу закончились два года назад, наследники до сих пор ничего не разделили.

«В каждом объекте недвижимости по четыре сособственника. Большие проблемы с несовершеннолетними наследниками, потому что для любой сделки требуется согласие органа опеки и попечительства», — объясняет адвокат Бранецкий.

«Я оплачиваю все абсолютно коммунальные, даже того, чем я не пользуюсь. И ответственность всю несу я, а не кто-то», — заявляет Белоцерковская.

А еще вдова призналась, что услуги ее адвоката до сих пор не оплачены. Да и содержание ребенка обходится ей не менее чем в сто тысяч рублей ежемесячно. Но Белоцерковская уверена, что справится с любой проблемой. К тому же она намекнула, что нашла новый способ заработать и якобы уже через месяц ситуация с ее финансами кардинально изменится.