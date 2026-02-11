«Плачу каждый день»: почему дочь Екатерины Волковой запрещает ей видеться с внуками

Актриса Екатерина Волкова не общается с дочерью и не видится с внуками

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Екатерина Волкова не общается со старшей дочерью. Замешан ли в этом зять артистки и как она реагирует на проблемы в семье, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на проблемы в семье. Почему зять запретил ей общаться с дочерью? Из-за чего знаменитую бабушку не пускают к внукам? Что сейчас происходит в личной жизни звезды? И по какой причине артистку раскритиковали в интернете? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня очень плотная театральная занятость, и в скором времени мне нужно сыграть Филумену Мартурано, и мне нужно учить очень много текста», — говорит артистка.

Екатерина Волкова делится: ее жизнь сейчас насыщена, как никогда. Актриса играет в театре, активно снимается в кино и сериалах. Недавно с трудом нашла возможность вырваться из рабочего процесса и немного отдохнуть.

«Я побывала, да, я вырвала себе две недели и летала на Бали. Все находят свое место около океана и на солнце», — уточняет Волкова.

Но звезда призналась: даже на райском острове она не смогла по-настоящему расслабиться, ведь на душе у нее тяжкий груз.

«Очень. Я плачу каждый день», — делится знаменитость.

Причиной слез является конфликт со старшей дочерью. Валерия не общается с матерью и не разрешает ей видеться с внуками.

«Мы даже не поздравили друг друга с Новым годом. Заблокированы были», — отмечает актриса.

Волкова в ужасе от сложившейся ситуации, ведь раньше они с Валерией были очень близки. Артистка воспитывала девочку одна после того, как со скандалом ушла от ее отца. По словам звезды, супруг избил ее так сильно, что она провела несколько дней в больнице.

«Когда мы говорим про насилие, будь то физическое, будь то психологическое насилие, в этом случае такого рода семья попадает сразу в понятие дисфункциональной семьи. И если мы обращаемся к этому понятию, то дети в дисфункциональных семьях, они, к сожалению, подвержены расстройствам эмоционального фона», — объясняет психотерапевт Марина Докучаева.

В тот сложный период дочь стала для Екатерины главной опорой. Валерия поддерживала мать и когда у той обнаружили неизлечимую болезнь.

Волкова тогда ждала ребенка от своего второго мужа — продюсера Сергея Члиянца. Но беременность проходила тяжело. Во время съемок в Чехии открылось кровотечение. Спасти малыша не удалось. Мать тоже оказалась в критическом состоянии.

«Я была на грани жизни и смерти, и мне сделали переливание крови. И заразили меня вирусом гепатита C», — делится Волкова.

Позже актриса призналась: именно диагноз стал главной причиной развода. Муж очень боялся заразиться и в итоге ушел. Екатерина Волкова снова осталась одна. И опять ее поддерживала только дочь. Они были очень дружны. Мать присутствовала и при рождении первого ребенка Валерии. А потом наследница резко прервала общение. По словам Волковой, в этой ситуации виноват ее зять.

«Наверное, у моей дочери сейчас такой период, и она полностью слушается мужа… Ребят, надо держаться, мы семья, мы самые близкие люди», — говорит артистка.

Из-за чего зять так ополчился против знаменитой тещи, Екатерина Волкова не рассказывает. Но подписчики предполагают, что дело в ее скандальной репутации. Звезда часто позволяет себе громкие высказывания и делится подробностями своих многочисленных романов без стеснения.

«Он взял меня за руку, и мы пошли пить водку. Затем попросил листочек, чтобы номер мой записать. Я открыла клатч, который мне одолжила подруга. И вдруг увидела там однодневную женскую прокладку. Я подумала: тоже бумажка. Предложила ему, он сказал: «Подойдет», — рассказывает Волкова.

А еще актриса не стесняется сниматься в откровенных сценах и регулярно выкладывает у себя на странице пикантные фото. Недавно, например, поделилась снимками из 2016 года, на которых позировала в эротическом белье. За что получила целый шквал возмущенных комментариев.

«Я, конечно, много огребла хайпа, но я всем напоминаю, и мои фанаты за меня вступились: это же 2016-й. Я покопалась, думаю, такую красоту грех не показать», — отмечает Волкова.

Возможно, зять решил, что мама, способная на такие откровения, не слишком хороший пример для его жены?

«Супруг оберегает в большей степени все-таки личные границы внуков, то есть его детей», — уточняет психотерапевт Докучаева.

Волкова тяжело переживает разрыв с Валерией. Но кроме нее, у артистки есть еще двое детей, которых она родила от писателя Эдуарда Лимонова. Заботы о них не позволяют знаменитости погрузиться в депрессию.

«Богдан сдал сессию в МГИМО, сейчас у него отдых. А Александра готовится к ЕГЭ с репетиторами, там тоже преемственность. Наверное, ГИТИС», — рассказывает Волкова.

Актриса не скрывает: справляться с проблемами в одиночку трудно. Она бы с радостью разделила хлопоты с любимым мужчиной. Но достойных кандидатов на горизонте нет. Зато есть друзья.

«Рядом со мной близкие люди, которые меня поддерживают, помогают. А чем это не любовь? Дружба — это тоже любовь», — заявляет артистка.

Екатерина надеется, что однажды эту простую истину поймет и ее зять. Тогда они смогут забыть обо всех обидах и соберутся за столом одной большой и дружной компанией.