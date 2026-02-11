«Риск есть»: какие проблемы со здоровьем нашли у Даны Борисовой накануне пластики

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Дана Борисова серьезно относится к вопросу своей внешности. Почему она задумалась об отказе от пластических операций, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Дана Борисова рассказала о подготовке к новой пластической операции. Что на этот раз собралась изменить в себе теледива? Какие проблемы со здоровьем звезды обнаружились в день X? В чем ведущую обвинила единственная дочь? И почему от Даны ушел новый возлюбленный? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Женщина всегда над собой совершенствуется. Женщина всегда старается выглядеть все лучше и лучше», — заявляет теледива.

В этом году Дане Борисовой исполняется 50 лет. Телеведущая решила сделать себе на юбилей оригинальный подарок — обновленное тело. И записалась на прием к пластическому хирургу.

«Мне хочется заняться своей фигурой, чтобы красиво все выглядело, эстетично. Хочу, может быть, день рождения встретить в какой-нибудь теплой стране, чтобы можно было спокойно продемонстрировать свою фигуру… Если там что-то у меня лишнее есть, сейчас Гайк Павлович все красиво ушьет, и ничего не будет», — объясняет Борисова.

«Начнем с груди. Мы просто немножко подтянем железу. По телу тоже как бы некие зоны, просто, наверное, чуть-чуть, что она прибавила в весе, есть избыток жировых отложений. Мы это будем делать — липосакцию и липомоделирование тела. Вот такой комплексный подход будет», — уточняет пластический хирург Гайк Бабаян.

Врач предупредил: после операции пациентке будет необходим покой. Дана Борисова сообщила, что надеется на помощь дочери, хотя в последнее время у телеведущей отношения с наследницей складываются не лучшим образом. Они часто ссорятся. Недавно Полина так и вовсе обвинила мать в психологическом насилии и якобы назвала ее толстой. Правда, потом женщины помирились.

«Меня выпишут, я сразу же пойду домой. Не знаю, Полина, я надеюсь, будет поддерживать, хотя она теперь практически все время живет у своего бойфренда. Надеюсь, заедет», — говорит Дана Борисова.

Девушка уже несколько месяцев встречается с продюсером Артуром Якобсоном. За этот короткий срок пара уже успела расстаться и снова сойтись. Борисова признается: сначала ее смущал избранник дочери. Все-таки он старше Полины почти на 20 лет. Но потом телеведущая смирилась и даже нашла в таком союзе плюсы.

«Мне кажется, в их паре он более взрослый и разумный человек, конечно же, в силу возраста. А Полина очень легкомысленно к этому ко всему относится. У нее нет опыта построения отношений», — отмечает телеведущая.

Дана говорит, что рада за наследницу. А вот у самой теледивы в личной жизни пока не все гладко. Еще недавно знаменитость хвасталась влиятельным возлюбленным — англичанином, владеющим рыбным бизнесом.

«Пока мы не ездили вместе отдыхать, но зато он прекрасно спонсирует мой отдых с дочерью. Подарками он меня балует. И самый приятный подарок — это когда он мне скидывает какую-то значительную крупную сумму денег», — рассказывала звезда.

По словам Борисовой, спутник оплачивал ей не только поездки на моря, но и различные процедуры. За шесть месяцев Дана сделала сразу несколько операций на лице: модные «лисьи глазки», нижнюю блефаропластику, а также лифтинг лба и висков.

«Имеют свою эффективность в течение пяти-десяти лет. Это зависит от генетических особенностей ткани, от особенностей подкожно-жировой клетчатки височной зоны. Цена может быть от 200 тысяч и до миллиона рублей», — уточняет пластический хирург Дмитрий Пахилин.

Телеведущая во всех интервью благодарила щедрого бизнесмена. Думала, ему будет приятно. Однако мужчина откровений спутницы не оценил.

«Его очень обижало, что я где-то в интервью рассказала, что он меня материально спонсирует. Это ударило по его мужской гордости. Он все мне высказал, и мы прекратили отношения», — признается телеведущая.

Теперь Дане Борисовой приходится самой платить за красоту. Знаменитость сообщила: операция по коррекции фигуры обойдется ей в копеечку.

«Она стоит 700 тысяч полностью операция плюс анестезиолог, плюс я анализы сдала тысяч на 20», — перечисляет Борисова.

Но теледиве на себя любимую ничего не жалко. Вот только лечь под нож на этот раз ей так и не удалось. В последний момент выяснилось, что у телеведущей плохие анализы. Врач отказался оперировать звезду.

«Риск есть кровопотери. Даже минимальная, которая возможна при таких операциях, допустимая, она создает риски, поэтому мы рисковать не будем», — говорит врач Бабаян.

Дана Борисова, конечно, расстроилась. Но потом задумалась: может быть, это знак?

«Я уже усомнилась. У меня был настрой очень боевой, а сейчас уже это вот как оттуда (показывает пальцем вверх. — Прим. ред.), высшая сила мне подсказала. Может быть, и не буду делать», — заявляет телеведущая.

Звезда заявила, что должна хорошенько подумать, как поступать дальше. И не исключила варианта вообще отказаться от хирургических вмешательств, а попробовать принять свое изменившееся тело и полюбить себя со всеми недостатками.