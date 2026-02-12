«Дети, у меня новая семья»: в чем экс-жена Ромы Жукова обвиняет артиста спустя годы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

Рома Жуков планирует стать отцом в восьмой раз с новой супругой. Почему распался предыдущий брак артиста и за что на него обижена экс-жена, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец Рома Жуков заявил, что планирует стать отцом в восьмой раз. Какую подготовку они намерены пройти с супругой перед пополнением в семье? Как на эту новость отреагировала его бывшая жена Елена? В чем женщина обвиняет артиста спустя почти семь лет после их расставания? И помогает ли легенда 1990-х своим наследникам от предыдущего брака? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Уже больше шести лет Рома Жуков счастлив в отношениях с моделью Ольгой Илларионовой. Супруги вместе путешествуют, работают и, кажется, не могут разлучиться ни на минуту. А недавно певец заявил, что их чувства перешли на новый уровень: они хотят стать родителями общего ребенка.

«Я уже тоже не мальчик, понимаете? Мы собираемся, но мы еще не сдавали анализы», — уточняет артист.

«Если он потянет, пусть заводит на здоровье. Это же все в руках каждого человека», — говорит певица Анжелика Агурбаш.

«Если он готов к этому, если хочет — это прекрасно», — отмечает актер Константин Соловьев.

Для Ольги будущий малыш будет уже вторым по счету. Она воспитывает дочь от предыдущих отношений. А вот Рома Жуков может стать отцом-рекордсменом. В браке с первой супругой Еленой у него родилось аж семеро детей.

Но в 2012-м случилась трагедия: пятилетняя наследница Елизавета-Виктория попала под качели и скончалась в больнице от тяжелой черепно-мозговой травмы.

«Елена, будучи в положении уже на последнем месяце, с Романом уехала в Австралию, чтобы она родила. Вот она ложится уже в больницу рожать. А в этот момент в Москве с няней гуляет Елизавета-Виктория, их пятилетняя дочурка. По голове сильно ударяют качели. Скорая забирает девочку в больницу, в реанимацию, но, к сожалению, не успевает ее спасти», — рассказывает светский обозреватель Алена Павлова.

СМИ тогда писали, что после гибели девочки отношения между супругами начали портиться. В эксклюзивном интервью Пятому каналу Елена призналась, что спустя семь лет после расставания с Романом она все еще держит обиду на бывшего мужа.

«Мне было больше обидно, знаете, за что? За то, что бывший мой муж жалобы писал во всякие соцопеки, инстанции. Он меня злил, не я его. Я-то отпустила, и все. Иди, вот тебе мадам, живи счастливо, дай бог вам, салют да любовь. А нет, пошли атаки», — делится Елена Жукова.

Их развод сопровождался громким скандалом. В 2018 году певец открыто заявил, что сомневается в отцовстве своих младших детей. Но анализ ДНК опроверг его слова.

«Капризный мужчина способен гадить. Режим капризного мальчика включил: а я вот ей сейчас докажу, что без меня она никто и ничто. А вот я буду ей палки в колеса вставлять», — говорит экс-супруга певца.

В ответ Елена рассказала прессе о пристрастии бывшего мужа к спиртному. После на протяжении пяти лет они публично делили детей, имущество и даже оплату коммунальных платежей, не говоря уже про алименты. По словам экс-супруги, артист в итоге вовсе отказался помогать наследникам.

«После развода Роман, не уведомив и не взяв разрешения у своей экс-супруги Елены, продает особняк. Даже если после дележки имущества тебе, как мужчине, многодетному отцу, достается такой особняк, дай детям их часть. Открой счет на их имя и перекинь туда, если ты боишься, что Елена может потратить на что-то другое», — подчеркивает Алена Павлова.

Елена уверяет: она до сих пор разгребает проблемы, которые ей создал Роман. Год назад женщина лишилась ипотечной квартиры, которую Жуков принципиально перестал оплачивать.

«Адвокаты мне сказали, что он нулевой аккаунт, у него денег нет. У него ничего нет по документам. Да, оставили нас с голой ***** (местом. -Прим. ред.). У нас по решению суда осталась однушечка, 39 метриков, где я сделала ремонт, улучшала жилищные условия. Я вынуждена была взять кредит в банке — и не один кредит, их несколько — подключать в помощь фонды, подключать людей. Говорю: «Вы спасайте ситуацию, я не хочу, чтобы мои дети пошли в детский дом», — делится бывшая жена артиста.

Рома Жуков слова экс-супруги опровергает. В недавнем интервью он рассказал, что только за три последних года перечислил отпрыскам около девяти миллионов рублей. У Елены своя правда. Бывший муж, по ее словам, если и переводил детям деньги, то только на продукты, мелкие расходы и редко на одежду. А ведь еще существуют платные кружки, репетиторы и многое другое.

«В нашей ситуации 500 тысяч нужно в месяц, чтобы прям все хватало и на одежду, и на еду, и на всяких необходимых преподавателей», — уточняет Елена Жукова.

Она рассказывает, что финансовые вопросы до сих пор для нее одни из самых болезненных. Женщина закладывает украшения, берет кредиты, просит в долг у друзей. А основным добытчиком в семье теперь является ее старшая дочь. Она стилист и модельер.

«Мне Полина очень сильно помогает. Мы с дочкой сейчас вместе думаем, как погасить долги. Если папа нам не помогает, это же вместе с папой у нас, получается, задолженность. Я говорю: „Полина, мы на папу не надеемся, надеемся только на себя и обеспечиваем только себя», — отмечает экс-супруга исполнителя.

«Я закончила колледж. По поводу дальше учиться пока не планирую. Я больше ушла в практику. Я поняла, что мне нужно сконцентрироваться больше на том, что я сейчас должна делать», — объясняет дочь Романа Жукова Полина.

На новость, что певец собирается еще раз стать отцом, Елена Жукова реагирует в привычной манере.

«У них новая семья, как папа говорит, да: „Дети, у меня новая семья, у меня новая жена“. Так пожелаем им счастья, удачи. Пускай воспитывает. На пенсии чем еще заниматься, как не воспитывать детей?» — говорит бывшая жена музыканта.

Впрочем, Жуков заверил, что в ближайшее время пополнения в семье не случится. И пока они с женой подумывают лишь заморозить свой биоматериал.

«Чтобы в будущем иметь всегда запасной какой-то вариант, чтобы это было, лежало до лучших времен», — заявляет певец.

Прежде чем пройти процедуру, паре придется несколько месяцев придерживаться особого образа жизни: исключить весь алкоголь и ввести серьезные ограничения в еде. Роман уверяет, что пока они и сами не знают, когда решатся на криоконсервацию и тем более родительство. Но вряд ли Елене от этого легче.