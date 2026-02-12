«Моя супруга трудоспособна»: почему Родригез через суд урезал алименты на детей

Фото, видео: Анна Салынская/ТАСС; 5-tv.ru

Тимур Родригез существенно снизит расходы на алименты. Почему экс-супруга не хотела идти навстречу шоумену в данном вопросе, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Тимур Родригез добился снижения суммы алиментов на детей от первого брака. Сколько денег теперь будет переводить сыновьям артист? Почему на него обижена экс-супруга? Как вышло, что безработная женщина стала богаче своего знаменитого бывшего? И кто еще из звезд вслед за Родригезом пытается уменьшить суммы детских выплат? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы могли это сделать не через суд. К сожалению, моя супруга была против», — подчеркивает певец.

Тимур Родригез празднует победу. Суд удовлетворил требование шоумена снизить размер алиментов. Теперь артист должен ежемесячно выплачивать на 500 тысяч рублей меньше. Это та сумма, которую он отправлял на содержание бывшей жены Анны Девочкиной.

«Мое решение содержать ее и выплачивать ей по полмиллиона рублей в месяц было моим желанием продемонстрировать ей готовность поддерживать ее, несмотря на то, что наши отношения заканчиваются», — заявляет актер.

Родригез делится: на протяжении двух лет, что прошли с их развода, он регулярно пересылал Анне и мальчикам не только положенную сумму, но даже больше.

«Я совершил несколько переводов на бизнес, который она собиралась начать. Я оплачивал любые переезды их, любые выезды. Я оплачивал дома, в которых они проживали на отдыхе. Я оплачивал любые экстратраты, которые, по ее мнению, не входили в эти полтора миллиона, я оплачивал тоже», — делится Тимур Родригез.

Однако, по словам артиста, запросы Анны росли с каждым днем. Он пытался поговорить. Но женщина вместе с детьми живет в Испании, она якобы не отвечала на сообщения и звонки. Только присылала очередной чек.

«Она не готова и не выходит на связь. Она отказалась со мной общаться, и все общение последние полтора года происходит через детей, что я считаю категорически неправильным», — отмечает шоумен.

Поклонники Тимура Родригеза уверены: Анна так себя ведет, потому что обижена на бывшего мужа. Возможно, женщина до сих пор не может простить то, как он объявил ей о разводе.

В одном из интервью, когда Девочкина находилась в Испании, Родригез признался: после 16 совместных лет он хочет расстаться. Шоумен не стал дожидаться возвращения супруги и бросил ее по телефону.

«Я чувствовал, что я другой. Чувствовал, что время пришло меняться. Я до конца еще не понимал, к чему я иду, но было четкое осознание каких-то перемен», — признается артист.

Анна тогда не восприняла слова Тимура всерьез. Подумала, что тот переживает какой-то кризис. Но когда женщина прилетела обратно в Москву, обнаружила, что у Родригеза уже появилась новая любовь — актриса Екатерина Кабак.

«Мне кажется, что у каждого человека внутри, когда ты чувствуешь, что ты в том месте, где ты должен быть, делаешь те выборы, которые ты хочешь, у тебя начинают гореть глаза», — говорит Екатерина Кабак.

«Они так удивительно нашлись. Такие два очень лучезарных, солнечных человека. Пускай у них все будет хорошо», — заявляет телеведущая Регина Тодоренко.

Шоумен очень хотел развестись без скандала. Согласился на высокие алименты и содержание супруги, оставил ей дом в Подмосковье и квартиру в столице. Правда, с одним условием.

«Я все отписал ей и попросил только 30% от продажи дома, чтобы у меня была хоть какая-то сумма на тот случай, когда мои доходы упадут. Они у меня как раз упали, а той суммы, которую она мне перевела, не хватило для того, чтобы я покрыл свои какие-то нужды», — рассказывает актер.

Тимур Родригез говорит, что именно проблемы с деньгами и стали главной причиной его обращения в суд.

«Если бы у меня была финансовая возможность выплачивать моим детям достаточное количество алиментов по старой схеме, наверное, я бы это делал», — делится артист.

Шоумен считает, что материальное положение Анны сейчас намного лучше, чем у него. Ведь Девочкина выручила солидную сумму за продажу их общего дома.

«Моя супруга трудоспособна, она может работать. Более того, она сейчас гораздо более обеспеченный человек, чем я… Больше чем за 100 миллионов рублей. Она выплатила мне только часть средств. Может быть, мне попробовать спросить ее: она готова содержать меня каждый месяц на полмиллиона рублей? Я буду очень рад. Мне не помешают эти деньги сейчас», — признается звезда.

К слову, Родригез не единственный среди звезд, кто решил сократить алименты через суд. Недавно на свои финансовые трудности пожаловался футболист Андрей Аршавин. Спортсмен попросил уменьшить выплаты на троих детей от Юлии Барановской. Объяснил это тем, что общая сумма превысила половину его доходов. А у спортсмена родился пятый ребенок. Надо же и его как-то обеспечивать.

«Многие отцы, когда у них появляются дети в новом браке, стараются, подают иски об уменьшении алиментов на детей от прошлого брака, показывая, что их дохода не хватает, чтобы уплачивать алименты на всех детей», — объясняет адвокат Марина Букатая.

В итоге суд встал на сторону многодетного отца и снизил размер выплат до одной восьмой части дохода на каждого наследника. По данным СМИ, Аршавин смог сэкономить порядка 45 тысяч рублей.

«Чем больше в жизни происходит разного, тем как-то глубже ты становишься как личность», — отмечает телеведущая Юлия Барановская.

Но на этом Аршавин не остановился и подал аналогичный иск к еще одной бывшей возлюбленной — Алисе Казьминой, которая растит их общую дочь Есению. Решения по данному вопросу пока нет. Но футболист заявил, что очень надеется и здесь одержать победу.