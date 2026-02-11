Любовь или привычка? Как вдохнуть в отношения новую жизнь
Фото, видео: © Getty Images/
Иногда отношения переживают кризис не через ссоры, а через холод. Разобраться с этой проблемой поможет психология.
Люди, которые давно вместе, порой пытаются понять, любят ли они в действительности человека, или же эти отношения для него — просто привычка. И не зря ли они вместе, раз эмоции утихли, а дни с партнером стали похожи один на другой…
О том, что это значит и как это преодолеть, эксклюзивно Пятому каналу рассказала Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт.
Анастасия Суфиева
Психолог
Чем различаются любовь и привычка
Для начала психолог предлагает разобрать понятия любви и привычки.
«Все-таки любовь ощущается как активное участие, желание расти вместе, уважение к чувствам партнера, способность делиться трудностями и радостью, желание строить совместное будущее и поддерживать друг друга.
Привычка же дает чувство безопасности за счет ежедневной рутины, предсказуемости», — подчеркнула Анастасия.
Признаки любви в паре
Признаков наличия любви в паре немало:
- Эмоциональная близость;
- Возможность откровенно говорить о своих чувствах, даже в споре;
- Взаимоподдержка в важном. Это могут быть карьерные планы, здоровье, дети, личные границы;
- Ценность партнера.
«Он не воспринимается как должное, вы благодарите его за мелочи, замечаете усилия», — подчеркивает эксперт.
- Наличие совместных целей и планов и совместное продвижение к ним, даже маленькими шагами;
- Возникающие трудности преодолеваются вместе;
- Умение обсуждать проблемы, находить решения, не уходя надолго в обиду;
- Присутствие в отношениях радости, флирта и уважения, а не только обязанности и рутины;
- Партнеры умеют вдохновлять друг друга.
Признаки привычки в паре
Признаков привычки тоже много:
- Ежедневная рутина без искры, каждый день похож на предыдущий;
- Избегание откровенных разговоров;
- Сложно говорить о будущем, о чувствах, о границах, о потребностях;
- Ежедневное ощущение себя «выжатым лимоном», то есть присутствие частых усталости и раздражения, объяснение которым ищутся за пределами отношений.
«В таких отношениях конфликты возникают, но редко. И часто их тема повторяется, и сами споры не приводят к каким-то решениям, что вызывает усталость. Вы вместе, вы рядом, но не душой, не эмоционально. Вы вместе не по-настоящему», — подчеркивает Суфиева.
Как вернуть любовь в отношения
Фото, видео: Getty Images / Hinterhaus Productions; 5-tv.ru
Возможно, начало восстановлению любви и близости положат вопросы, которые стоит задать и себе, и партнеру. Психолог советует следующие:
- Что в отношениях важнее всего: безопасность, близость, рост, поддержка?
- Какие небольшие шаги могли бы вернуть искру и тепло в повседневность?
- Что представляет ценность в союзе, за что им можно гордиться?
- Какие моменты на пути отношений вспоминаются с теплом и радостью?
- Чего конкретно вам не хватает: внимания, открытости, физической близости, совместного времени вместе?
- Каким образом можно организовать совместный рост: общие хобби, спорт, прогулки, новые цели и ритуалы?
«Если вы понимаете, что ваши отношения скорее привычка, следующие шаги для вас, они помогут разжечь эту искру, этот огонь», — говорит психолог.
Для начала важно вернуть эмоциональную близость. Что для этого можно сделать:
- Ежедневно 15—20 минут нужно проводить вместе, без телефонов и других дел. Говорить друг другу о том, что было важного за день, что зацепило и чем.
- Также необходимо ввести маленькие романтические ритуалы. Это может быть просмотр фильма по выходным, свидания в необычных местах, какие-то совместные прогулки и разговоры.
- Важно обсуждать границы и потребности, честно сказать, чего не хватает, и предложить партнеру какие-то конкретные шаги, которые он может сделать.
- Нужно сохранять свою автономию, оставлять время на свои хобби и встречи с друзьями. И также дать на нее возможность партнеру, чтобы он мог возвращаться в эти отношения с новым опытом и историями, которыми можно поделиться и внести какую-то жизнь в отношения.
- Также требуется конструктивно работать над конфликтами.
«Есть правило трех шагов. Сначала расскажите, что вы чувствуете, выслушайте партнера и его чувства и вместе попробуйте найти решение. Если эмоции зашкаливают, сделайте паузу, но договоритесь вернуться к разговору через какое-то время, когда будете готовы», — объясняет специалист.
- Помимо этого, не менее важно обсудить совместное будущее. Можно создать карту совместных целей, например, на год или два, и вписать туда какие-то события, путешествия, проекты, которые хотелось бы сделать вместе.
- Также можно написать друг другу письма благодарности и отметить в них три-пять вещей, которые ценятся в партнере. Вообще можно сказать это в разговоре, но допустимо и в бумаге или в мессенджере.
- Важно укреплять доверие и безопасность: открыто говорить о страхах, об ожиданиях — без обвинений, просто делиться. А также держать слово, поддерживать партнера в сложные моменты, замечать важные друг для друга мелочи.
- Еще необходимо вкладываться в интимность и секс. Физическая близость — это еще и держание за руку, объятия, поцелуи. Важно уделять этому время и искать новые формы близости, например, совместные танцы или массаж.
«Вносите постоянно новизну, уделяйте время отношениям, но не забывайте и про себя. Заботьтесь о себе, наладьте режим сна, питание, введите в жизнь физическую активность. Делайте то, что дает вам ресурс, подпитывает вас. Распределяйте роли и бытовые обязанности так, чтобы каждый чувствовал меньше перегруза и больше взаимной поддержки», — подчеркнула Анастасия Суфиева.
К специалисту стоит обратиться, если присутствует ощущение хронической обиды, манипуляций, контроля или насилия, а также если попытки наладить близость и диалог не приводят к изменениям. А также при наличии депрессии и выгорания.
«Любовь и привычка не обязательно взаимоисключают друг друга. Часто они существуют вместе. Привычка может быть комфортной опорой, если в ней остается место для близости, роста и взаимной поддержки. Ваша задача — заметить, когда рутина становится душной, и работать над отношениями, вносить в них новые краски, разговоры, совместные цели, тепло, внимание к партнеру и к себе», — подвела итог психолог.