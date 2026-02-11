Любовь или привычка? Как вдохнуть в отношения новую жизнь

Фото, видео: © Getty Images/

Иногда отношения переживают кризис не через ссоры, а через холод. Разобраться с этой проблемой поможет психология.

Люди, которые давно вместе, порой пытаются понять, любят ли они в действительности человека, или же эти отношения для него — просто привычка. И не зря ли они вместе, раз эмоции утихли, а дни с партнером стали похожи один на другой…

О том, что это значит и как это преодолеть, эксклюзивно Пятому каналу рассказала Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт.

Чем различаются любовь и привычка

Для начала психолог предлагает разобрать понятия любви и привычки.

«Все-таки любовь ощущается как активное участие, желание расти вместе, уважение к чувствам партнера, способность делиться трудностями и радостью, желание строить совместное будущее и поддерживать друг друга.

Привычка же дает чувство безопасности за счет ежедневной рутины, предсказуемости», — подчеркнула Анастасия.

Признаки любви в паре

Признаков наличия любви в паре немало:

Эмоциональная близость;

Возможность откровенно говорить о своих чувствах, даже в споре;

Взаимоподдержка в важном. Это могут быть карьерные планы, здоровье, дети, личные границы;

Ценность партнера. «Он не воспринимается как должное, вы благодарите его за мелочи, замечаете усилия», — подчеркивает эксперт.

Наличие совместных целей и планов и совместное продвижение к ним, даже маленькими шагами;

Возникающие трудности преодолеваются вместе;

Умение обсуждать проблемы, находить решения, не уходя надолго в обиду;

Присутствие в отношениях радости, флирта и уважения, а не только обязанности и рутины;

Партнеры умеют вдохновлять друг друга.

Признаки привычки в паре

Признаков привычки тоже много:

Ежедневная рутина без искры, каждый день похож на предыдущий;

Избегание откровенных разговоров;

Сложно говорить о будущем, о чувствах, о границах, о потребностях;

Ежедневное ощущение себя «выжатым лимоном», то есть присутствие частых усталости и раздражения, объяснение которым ищутся за пределами отношений.

«В таких отношениях конфликты возникают, но редко. И часто их тема повторяется, и сами споры не приводят к каким-то решениям, что вызывает усталость. Вы вместе, вы рядом, но не душой, не эмоционально. Вы вместе не по-настоящему», — подчеркивает Суфиева.

Как вернуть любовь в отношения

Возможно, начало восстановлению любви и близости положат вопросы, которые стоит задать и себе, и партнеру. Психолог советует следующие:

Что в отношениях важнее всего: безопасность, близость, рост, поддержка?

Какие небольшие шаги могли бы вернуть искру и тепло в повседневность?

Что представляет ценность в союзе, за что им можно гордиться?

Какие моменты на пути отношений вспоминаются с теплом и радостью?

Чего конкретно вам не хватает: внимания, открытости, физической близости, совместного времени вместе?

Каким образом можно организовать совместный рост: общие хобби, спорт, прогулки, новые цели и ритуалы?

«Если вы понимаете, что ваши отношения скорее привычка, следующие шаги для вас, они помогут разжечь эту искру, этот огонь», — говорит психолог.

Для начала важно вернуть эмоциональную близость. Что для этого можно сделать:

Ежедневно 15—20 минут нужно проводить вместе, без телефонов и других дел. Говорить друг другу о том, что было важного за день, что зацепило и чем. Также необходимо ввести маленькие романтические ритуалы. Это может быть просмотр фильма по выходным, свидания в необычных местах, какие-то совместные прогулки и разговоры. Важно обсуждать границы и потребности, честно сказать, чего не хватает, и предложить партнеру какие-то конкретные шаги, которые он может сделать. Нужно сохранять свою автономию, оставлять время на свои хобби и встречи с друзьями. И также дать на нее возможность партнеру, чтобы он мог возвращаться в эти отношения с новым опытом и историями, которыми можно поделиться и внести какую-то жизнь в отношения. Также требуется конструктивно работать над конфликтами. «Есть правило трех шагов. Сначала расскажите, что вы чувствуете, выслушайте партнера и его чувства и вместе попробуйте найти решение. Если эмоции зашкаливают, сделайте паузу, но договоритесь вернуться к разговору через какое-то время, когда будете готовы», — объясняет специалист. Помимо этого, не менее важно обсудить совместное будущее. Можно создать карту совместных целей, например, на год или два, и вписать туда какие-то события, путешествия, проекты, которые хотелось бы сделать вместе. Также можно написать друг другу письма благодарности и отметить в них три-пять вещей, которые ценятся в партнере. Вообще можно сказать это в разговоре, но допустимо и в бумаге или в мессенджере. Важно укреплять доверие и безопасность: открыто говорить о страхах, об ожиданиях — без обвинений, просто делиться. А также держать слово, поддерживать партнера в сложные моменты, замечать важные друг для друга мелочи. Еще необходимо вкладываться в интимность и секс. Физическая близость — это еще и держание за руку, объятия, поцелуи. Важно уделять этому время и искать новые формы близости, например, совместные танцы или массаж.

«Вносите постоянно новизну, уделяйте время отношениям, но не забывайте и про себя. Заботьтесь о себе, наладьте режим сна, питание, введите в жизнь физическую активность. Делайте то, что дает вам ресурс, подпитывает вас. Распределяйте роли и бытовые обязанности так, чтобы каждый чувствовал меньше перегруза и больше взаимной поддержки», — подчеркнула Анастасия Суфиева.

К специалисту стоит обратиться, если присутствует ощущение хронической обиды, манипуляций, контроля или насилия, а также если попытки наладить близость и диалог не приводят к изменениям. А также при наличии депрессии и выгорания.

«Любовь и привычка не обязательно взаимоисключают друг друга. Часто они существуют вместе. Привычка может быть комфортной опорой, если в ней остается место для близости, роста и взаимной поддержки. Ваша задача — заметить, когда рутина становится душной, и работать над отношениями, вносить в них новые краски, разговоры, совместные цели, тепло, внимание к партнеру и к себе», — подвела итог психолог.