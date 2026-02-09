В тени умершего отца: как живет сын Игоря Талькова

Фото: Владимира Яцины /Фотохроника ТАСС

Музыкант умер 35 лет назад. Его сын дал откровенное интервью о том, как узнал о потере отца и как живет сегодня.

Игорь Тальков-младший — единственный сын легендарного музыканта и поэта Игоря Талькова. Как и чем он живет сейчас, спустя много лет после смерти отца?

Смерть Игоря Талькова

© РИА Новости/Александр Поляков

На момент убийства отца Талькову-младшему было всего девять лет. Старшего застрелили 6 октября 1991 года прямо во время концерта в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла за кулисами во время сборного концерта звезд советской эстрады. Талькову было 34 года.

Конфликт возник из-за очередности выступлений артистов. Изначально первой должна была выступать певица Азиза, но ее телохранитель и концертный директор Игорь Малахов добился, чтобы выступление Азизы перенесли в конец программы, а первым на сцену вышел Тальков. Это не понравилось концертному директору Талькова Валерию Шляфману.

В гримерке Талькова между ним и Малаховым вспыхнула перепалка. Охранники артиста вывели Малахова в коридор, где тот достал револьвер. Тальков вышел в коридор с газовым пистолетом и несколько раз выстрелил в сторону Малахова, но не попал.

Охранники Талькова повалили Малахова на пол. Тот успел сделать два выстрела: одна пуля ушла в пол, вторая попала в ящик из-под аппаратуры. Револьвер был выбит из рук Малахова.

В этот момент прозвучал третий выстрел, ставший смертельным для Талькова. По версии следствия, Шляфман вырвал револьвер из рук Малахова и попытался выстрелить в него, но Малахов увернулся, а пуля попала в Игоря Талькова. Музыкант, по свидетельствам очевидцев, сказал: «Как больно», сделал несколько шагов к сцене и упал возле большого зеркала. Он скончался через считаные минуты.

Пуля перебила коронарные сосуды, питающие сердце, что вызвало обширное внутреннее кровотечение. По мнению заведующего дежурным отделением бюро судебно-медицинской экспертизы Андрея Алексеева, ранение было проникающим и смертельным, и спасти Талькова было невозможно независимо от времени приезда скорой помощи.

Концерт остановили. Среди зрителей попросили откликнуться врачей. До приезда скорой помощи начальник медпункта «Юбилейного» врач Игорь Петушин и медсестра Зоя Козлова сделали Талькову две инъекции: раствор кордиамина и кровоостанавливающее. Музыканта доставили в больницу «Скорой помощи» № 10, где врачи констатировали его смерть.

Кто убил Игоря Талькова

© РИА Новости/Александр Поляков

Сначала в убийстве Талькова подозревали Малахова. Однако после дачи им показаний следствие постановило, что он не мог стрелять в музыканта: в момент выстрела он лежал на полу, а траектория движения пули была горизонтальной.

Затем подозрения пали на Шляфмана. В январе 1992 года он уехал в Израиль, где сменил фамилию. В мае 1992 года Шляфману заочно предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. В 1993 году производство по уголовному делу приостановили, так как обвиняемый скрылся от следствия.

В 2018-м по просьбе вдовы Талькова расследование возобновили. В 2021-м обвинение в адрес Шляфмана ужесточили, а через три месяца петербургский суд вынес заочное решение о заключении его под стражу. Российская сторона обратилась к израильским властям с запросом об экстрадиции фигуранта.

В ходе следствия были допрошены более 150 свидетелей, включая артистов эстрады, например, Наташу Королеву и Азизу, работников дворца спорта и сотрудников милиции, присутствовавших на месте происшествия. Проведены генетические исследования, допрошены эксперты, работавшие над делом в 1991–1992 годах.

Азиза на допросе в 2024 году поделилась, что с телохранителем Игорем Малаховым у нее был роман. Потому во время потасовке она легла на его спину, закрыв собой, и пистолета в его руках не увидела.

«Шляфман спрятался в гримерку. Когда открыли дверь, то он вышел оттуда и пистолета уже не было. Я спрашивала у него, где пистолет, но он мне не сказал. Девочки, которые были вместе с ним в гримерке, сказали, что в туалете в воде лежал пистолет. Я взяла пистолет двумя пальцами. Я знала, что это пистолет Малахова. После чего я вышла и отдала его», — добавила певица.

Одним из ключевых доказательств стала «гавайская рубашка» Шляфмана, в которую он был одет в момент преступления. После того как Шляфман покинул Россию, при обыске у его сожительницы в Москве была обнаружена и изъята эта рубашка. Несмотря на то что Шляфман отрицал свою причастность к выстрелу, на правом рукаве эксперты обнаружили пороховые следы и пятна крови Талькова.

В 2024-м Шляфман был допрошен в Израиле местными правоохранительными органами по запросу российских следователей. Материалы были направлены в российский суд.

23 апреля 2025 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил Шляфмана к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Шляфман при этом свою вину не признает.

Как сейчас живет сын Игоря Талькова

© РИА Новости/Виталий Белоусов

Тальков-младший, как и его отец, занимается музыкой. Однако интервью дает редко — за последнее время согласился прийти только к Ксении Собчак. Разговорам с блогерами и журналистами сын известного музыканта предпочитает регулярное пребывание в скандальных хрониках.

Например, недавно он публично защищал незаконное граффити со своим отцом, отказывал в медосвидетельствовании сотрудникам ДПС и сопротивлялся задержанию.

Игоря воспитывали бабушки и дедушки. Школу он окончил с трудом, бросил два вуза, неоднократно сидел на наркотиках. Чтобы заработать на жизнь, он играл в подземных переходах. А ночевать любил в заброшенных зданиях.

Сейчас у него есть собственная группа «МирИмиР», посвященная памяти Талькова-старшего. При этом музыкант не стесняется сообщать публике, что отец его «задолбал» и при жизни, и после смерти…

«Мне было очень долго стыдно, потому что моей первой реакцией была радость. Потому что он достаточно узурпировал меня», — признает Игорь в ответ на вопрос о том, как он отнесся к известию о смерти отца в далеком 1991 году.

Причем в реальности никакой «узурпации» не было. Тальков-старший просто хотел, чтобы сын был максимально подготовлен к жизни. Однако характеры у отца и сына были разными: старший был весьма жестким и волевым человеком, а младший… добрым и искренне любившим этот мир. Защитником одуванчиков, как он сам себя называет. Однако жесткость от отца ему перенять все же удалось.

С подробностями о смерти Талькова-старшего Игорь ознакомился не так давно.

«Я прочитал дело через 28 лет, чисто чтобы улыбнуться. Потому что я убежден, что все эти люди (фигурировавшие в деле и обвиняемые — прим. ред.) также пострадали», — отметил он.

Сейчас Тальков-младший — отец троих детей. Состоял в серьезных отношениях несколько раз.

Дочь зовут Варварой, причем самому музыканту оно не нравится. Он хотел бы назвать ее более миролюбиво. Например, Мирой. Сыновей зовут Святослав и Мирослав.

«Я их не узурпирую ничем. То есть я с ними общаюсь как с молодыми мужчинами. Если надо — жестко. Причем они такие же — гены… Младший вот недавно послал меня на *** (на фиг — прим. ред.). Это, в общем, панибратски звучит. Ему восемь лет. Я такой говорю: „На чей?!“. Он: „На свой!“», — с иронией рассказывает Игорь Тальков.

Как отмечает музыкант, младший сын у него самый «борзый», настолько, что он его иногда даже поражает. Старший же спокойнее. Сыновья иногда живут вместе с отцом, когда вторая жена его «любит», как говорит Тальков. А вот дочка сейчас живет в Берлине вместе с матерью.

«И дочка не знает, что я ее отец. Я ездил благословлять их семью. Так она (бывшая жена — прим. ред.) достаточно хорошего нашла человека. Взрослого. И у них уже Рихард был — братик. Вот я как бы благословил, и решили не ломать психику девочке», — признался Тальков-младший.

То, что она внучка того самого Игоря Талькова, Варвара тоже не знает. Мама ее всегда мечтала найти мужчину в Европе, как отметил сын легендарного музыканта, и, собственно, ее мечта сбылась.

Скрывая свое отцовство, он в первую очередь руководствуется счастьем своей дочери и всей ее семьи. Сам он его планирует дать позже, когда будет «на коне».

Кстати, впервые в музее отца он оказался только во время встречи с Ксенией Собчак. Все дело в конфликте с создателем музея из-за разговора с мамой Талькова-младшего.

«Я обратился к Владимиру Алексеевичу с просьбой помочь сохранить экспонаты. Он согласился. Дальше была организована инициативная группа работников. Чтобы здесь (в музее — прим. ред.) все постепенно организовать. Я сразу сказал, что от меня толку, как от рук, мало. То есть давайте я буду ролики монтировать, какой-то сбор средств делать, то есть, ну, такую часть выполнять. И думал, что меня услышали.

А потом после новогодних праздников Владимир Алексеевич сказал, что мы с мамой не приезжаем, ничего не делаем. Я не знаю, что он хотел, может, чтоб я шпаклевал. И он сказал, что это непозволительная память о муже. И я его послал туда, куда, думаю, никто больше не осмеливался», — рассказал музыкант.

Чем известен старший Игорь Тальков

www.globallookpress.com/Yurii Zheludev

Игорь Тальков (1956–1991) — советский и российский музыкант, поэт, автор песен, актер и общественный деятель, ставший одной из знаковых фигур эпохи перестройки. Он известен прежде всего острыми социально‑политическими текстами, а также лирическими композициями о любви и судьбе России.

Творческий путь Талькова начался в середине 1970-х: он выступал в ансамблях «Апрель», «Лира» («Калейдоскоп»), работал аранжировщиком у Стаса Намина и с певицей Людмилой Сенчиной. В 1986 году вошел в группу «Электроклуб» Давида Тухманова.

Всенародную известность ему принесла песня «Чистые пруды» (1987, музыка Тухманова, слова Фадеева) в его исполнении. В 1988-м он создал собственную группу «Спасательный круг» и начал активно гастролировать с программами из двух блоков — лирического и остросоциального.