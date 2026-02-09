Соблюдаем традиции предков: смысл и название каждого дня Масленицы

У каждого дня Масленицы есть свое название. Что нужно делать в Тещины вечерки и Золовкины посиделки? И какие есть запреты на этой неделе?
Масленица в России в 2026 году будет отмечаться с 16 по 22 февраля. Это целая неделя народных гуляний, которая предшествует Великому посту и в православной традиции называется Сырной седмицей. В это время мясо уже не едят, но молочные продукты, масло, сыр и блины по-прежнему разрешены.
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Масленица — один из самых древних праздников, сохранивших языческие корни и при этом прочно вошедших в христианский календарь. Каждый день недели имеет свое название, смысл и устоявшиеся обычаи. Как принято проводить Масленицу день за днем — читайте в материале 5-tv.ru.
Понедельник — Встреча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Первый день Масленичной недели называется Встречей. С этого момента праздник официально начинается. В старину в этот день завершали подготовку: украшали дворы, делали соломенное чучело Масленицы — символ уходящей зимы.
В понедельник хозяйки пекли первые блины. По традиции первый блин нередко отдавали нуждающимся или поминали усопших. День проходил спокойно, без шумных гуляний — впереди была вся неделя веселья.
Понедельник считается началом Масленицы. В этот день начинают готовиться к празднику: пекут первые блины, украшают дома и дворы. Главная цель дня — встретить Масленицу, разжечь праздничное настроение.
Что можно делать в первый день Масленицы:
Заниматься приготовлением праздничной еды;
Веселиться на свежем воздухе, кататься на санках;
Звать гостей и устраивать первые застолья.
Что нельзя делать в первый день Масленицы:
Ссориться с близкими — день должен быть радостным;
Пренебрегать подготовкой — считается, что неуважение к Масленице может принести невезение.
Вторник — Заигрыш
Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov
Вторник назывался Заигрышами. Это был день знакомств, молодежных забав и игр. Парни и девушки катались с горок, участвовали в уличных развлечениях, присматривались друг к другу. Считалось, что знакомства, завязавшиеся на Масленицу, могут привести к свадьбе после Пасхи.
В этот день продолжали угощать блинами, приглашали гостей и выходили на первые народные гулянья.
Что можно делать во второй день Масленицы:
Организовывать массовые гуляния;
Играть в традиционные игры (катание на санках, перетягивание каната);
Встречаться с друзьями и знакомиться.
Что нельзя делать во сторой день Масленицы:
Ссориться или проявлять агрессию — это день радости и веселья;
Игнорировать гостей или домашних — гостеприимство особенно важно.
Среда — Лакомка
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Среда известна как Лакомка. По традиции именно в этот день теща приглашала зятя на блины, демонстрируя расположение и гостеприимство. Столы накрывали особенно щедро — с разными начинками, сладостями и угощениями.
Лакомка символизировала примирение и укрепление семейных связей. Считалось, что хорошие отношения, заложенные в этот день, сохранятся надолго.
Что можно делать в третий день Масленицы:
Устраивать обильные угощения;
Делать подарки и помогать нуждающимся;
Начинать подготовку к воскресным «прощаниям с Масленицей».
Что нельзя делать в третий день Масленицы:
Жадничать и отказывать гостям;
Затевать ссоры в семье — день щедрости и согласия.
Четверг — Разгуляй
Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia
С четверга начиналась Широкая Масленица. Этот день назывался Разгуляй и считался самым шумным и веселым. С этого момента откладывали хозяйственные дела и полностью отдавались празднику.
Проходили массовые гулянья, ярмарки, катания на санях, народные игры, хороводы. В старину устраивали кулачные бои — как символ силы и удали, хотя сегодня эта традиция осталась лишь в исторических описаниях.
Что можно делать в четвертый день Масленицы:
Участвовать в уличных гуляньях;
Организовывать веселые игры и забавы;
Печь большие порции блинов для всех соседей.
Что нельзя делать в четвертый день Масленицы:
Обидеть слабого или животное — в этот день нужно проявлять заботу и радость;
Отказываться от участия в общих празднествах.
Пятница — Тещины вечерки
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
В пятницу наступала очередь зятя принимать гостей. День назывался Тещины вечерки — теперь зять приглашал тещу к себе и угощал блинами в ответ. Считалось, что чем радушнее прием, тем крепче будут семейные отношения.
Этот день подчеркивал важность уважения и взаимности между родственниками.
Что можно делать в пятый день Масленицы:
Проводить время с родными, особенно со старшими членами семьи;
Угощать гостей и ближних.
Что нельзя делать в пятый день Масленицы:
Игнорировать родственников или обижать их;
Отказывать в гостеприимстве.
Суббота — Золовкины посиделки
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Суббота была посвящена женской части семьи и называлась Золовкины посиделки. Молодая жена приглашала в гости родственниц мужа — золовок и других близких. Устраивались посиделки с чаепитием, блинами и разговорами.
Этот день помогал наладить отношения в семье и укрепить родственные связи.
Что можно делать в шестой день Масленицы:
Проводить время с родственницами и соседками;
Печь блины и участвовать в коллективных развлечениях.
Что нельзя делать в шестой день Масленицы:
Ссориться или проявлять зависть;
Пренебрегать семейными традициями.
Воскресенье — Прощеное воскресенье
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. В этот день принято просить друг у друга прощения за вольные и невольные обиды, чтобы войти в Великий пост с чистой совестью и спокойной душой.
Что можно делать в седьмой день Масленицы:
Прощать и просить прощения;
Устраивать прощальные гуляния;
Подводить итог недели, делиться радостью с близкими.
Что нельзя делать в седьмой день Масленицы:
Держать обиды и злость;
Нарушать пост, если он начинается после Масленицы.
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Кульминацией праздника становилось сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и ожидание весны. После этого веселье завершалось, а уже на следующий день начинался строгий пост.
Главное о Масленице
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Масленица — это не только блины и гулянья, но и время примирения, общения с близкими и подготовки к важному духовному периоду. Каждый день недели имеет свой смысл, а соблюдение традиций помогает сохранить связь с культурой и историей.
Это праздник, который учит радоваться простым вещам, быть щедрыми и внимательными друг к другу — прежде чем на смену веселью придет тишина Великого поста.
