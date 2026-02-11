Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2026 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Почему Львам и Стрельцам придется гнаться за заработком, а Девам, наоборот, замедлиться и отпустить деньги?

Весна 2026 года обернется удивительным периодом для денег всего населения Земли, ведь во Вселенной случится целых три уникальных события. Более того: одно из них произойдет раз за миллион лет.

Ну а разбогатеть, как ни странно, получится в первую очередь у семейных знаков зодиака. Как траты на пеленки смогут притянуть деньги и какое влияние на финансы окажут три весенних явления во Вселенной, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

Влияние астрологических событий весны 2026 на финансы знаков зодиака

Первое событие — это Кровавое полнолуние 3 марта — время, когда можно разбогатеть буквально за один день.

«Здесь все дело в чистоте кармы. Если вы не нарушали закона Вселенной и внутренне являетесь чистым человеком, то стоит ждать подарки судьбы — все то, о чем так давно мечтали, станет реальностью», — убежден астролог.

Второе событие, Голубая луна или 13-е полнолуние, произойдет 31 мая. Называют его по необычному цвету спутника, но на этом уникальность явления не заканчивается. В течение года чаще всего 12 полнолуний, а 13‑е случается очень редко.

Коридор с 3 марта по 31 мая открывает уникальную дорогу для реализации всех начинаний знаков зодиака.

«Если вы планировали бизнес или изменение места работы, карьерный рост и вообще все, что связано с доходами, можете смело рисковать. Все, что будет заложено в этот период, обречено на успех», — рассказал Харрис.

С 20 по 27 апреля между Венерой и Меркурием пролетит одна из самых больших комет среди тех, что максимально близко подойдут к Земле. Это третье событие, которое выделит весну 2026-го среди других сезонов года. Такое происходит всего раз в миллион лет — не стоит упускать шанс.

«Планируйте на эту дату важные переговоры, покупки и продажи, а также старайтесь максимально сильно визуализировать все свои желания относительно денег. Энергия кометы поистине уникальна», — посоветовал астролог.

И есть и еще один важный тезис: весной 2026 года деньги окажутся в преимуществе у семейных пар или тех, кто планирует брак. Все дело в том, что особая энергия космического светила весной 2026-го покровительствует тем, кто ценит любовь или старается ее обрести даже в непростое время.

Овен — гороскоп финансов на весну 2026

У Овнов монетизируются любые идеи «на грани»: все то, к чему обычно боятся подойти другие знаки зодиака, обернется для представителей огненной стихии золотой жилой.

Весна 2026-го года станет временем смелых поступков и умелых, рисковых финансовых ходов. Ведь тот внутренний компас, который есть у Овнов, точно приведет их к победе.

Телец — гороскоп финансов на весну 2026

В жизни Тельцов наступает мощное трансформирующее время, а это значит, что они в любом случае столкнутся с изменениями в сфере финансов.

Земной знак этой весной может как внезапно лишиться работы, так и монетизировать собственный уникальный дар. А кто-то откроет в себе новый талант, который принесет ему неплохие деньги.

Тельцы, конечно, привыкли к стабильности, но ее ждать не стоит. И все равно эти перемены к лучшему — они обязательно наполнят кошельки земного знака.

Близнецы — гороскоп финансов на весну 2026

Близнецов ждет мощнейший финансовый прорыв, ведь с весны 2026 года Уран переходит в их знак и останется там до 2032-го.

Сама Вселенная будет покровительствовать им все три месяца: особые уранические энергии, искусственный интеллект, интернет и различные новые способы заработка ворвутся в жизнь Близнецов.

Если воздушный знак окажется в резонансе с новой формацией, то обязательно приумножит все свои капиталы. А вот людям традиционных взглядов придется изучить новое пространство, начав хотя бы с интернет-технологий. Это важно, ведь весной деньги будут ждать только продвинутых Близнецов.

Рак — гороскоп финансов на весну 2026

Раков вечной ждет крупная покупка и не только!

Деньги буквально будут приходить к ним из самой Вселенной: рост статуса в обществе и уровня дохода, приобретение недвижимости или автомобиля — все это будут давать им звезды. Конечно же, если Раки сами будут трудиться.

Не стоит забывать, что находиться одному в течение этой весны категорически противопоказано — и это в первую очередь касается водного знака зодиака. Энергия любви будет входить в резонанс с денежными каналами, поэтому Ракам обязательно нужно иметь вторую половинку.

Если будет, на кого и для кого тратить деньги, то появятся и сами финансы.

Лев— гороскоп финансов на весну 2026

У Львов весной все очень хорошо: глобальный прорыв в финансовой сфере. Но есть одно важное замечание — чтобы деньги шли к огненному знаку, ему важно не сидеть на месте.

Ключевое слово тут — движение. Чтобы получать и зарабатывать больше, Львам этой весной придется или переехать, или рассмотреть деятельность, в рамках которой нужно перемещаться из одного места в другое.

И если представители огненной стихии будут мобильны как интеллектуально, так и физически, деньги придут к ним очень быстро.

Дева— гороскоп финансов на весну 2026

К сожалению, весной кармические влияния остановят потоки больших денег в карманы Дев. Самое время поразмыслить над тем, что земной знак делал не так, и вспомнить о подготовленной заранее подушке безопасности.

Эти три месяца помогут Девам понять, чем же они все-таки хотят зарабатывать деньги? Появится время изучить психологию финансов, а также почему одни люди богатеют, а другие нет.

Звезды и планеты всячески будут способствовать денежной рефлексии и интеллектуальной работе над собой. Вполне возможно, что после этого у Дев последуют финансовые прорывы.

Весы — гороскоп финансов на весну 2026

Весы весной могут столкнуться с сильным ударом Вселенной по их кошельку. К тому же весной финансами воздушного знака начнут активно интересоваться мошенники.

Весам важно никому не верить в течение всех трех месяцев. И даже при этой предосторожности все равно стоит приготовиться к неизбежным финансовым потерям и заранее запаситесь деньгами.

Что же касается заработка, он не будет глобальным, но держать на протяжении всей весны стабильный показатель у Весов получится. Кто никогда не теряет, тот никогда и не получает!

Скорпион — гороскоп финансов на весну 2026

На процесс зарабатывания денег у Скорпионов окажет влияние самооценка.

Почти всю весну знаку зодиака будет казаться, что он не достоин больших денег и вообще не подходит на роль того человека, у которого все хорошо с финансами. Но эти мысли лишь в голове.

Если Скорпионы смогут победить себя и открыть миру богатый внутренний потенциал, тогда и деньги начнут бить фонтаном. Так что весной им уместно провести психологическую работу над самооценкой.

Стрелец — гороскоп финансов на весну 2026

Для Стрельцов весна — неплохой период: получится даже заработать более‑менее крупную сумму, но все‑таки на приход больших денег рассчитывать не стоит.

Ключевые моменты для огненного знака — мобильность и общение с людьми. Стрельцы любят путешествовать, заводить новые знакомства, а весной за связями и будет крыться возможность заработать. Например, независимо от профессии помогать одному человеку продавать что‑то другому.

Также подзаработать огненному знаку зодиака помогут различные небольшие вложения в проекты. Только это должна быть сумма примерно среднего уровня, не слишком большая — тогда вполне получится ее приумножить. А вот ставить на кон Стрельцам этой весной категорически противопоказано.

Козерог — гороскоп финансов на весну 2026

Для Козерогов наступает время кармы: они не смогут влиять на события этой весны. Вселенная буквально сыграет с ними в шахматную партию и сама направит их судьбы в нужное русло, после которого все пойдет так, как задумано. А задумано все очень даже неплохо.

Но кто знает, какова будет шахматная партия? Поэтому приготовиться стоит к любому развитию событий, а еще проявить терпение и выдержку. Звезды советуют Козерогам развивать в себе принятие и позволять Вселенной самой менять все к лучшему.

Водолей— гороскоп финансов на весну 2026

Для Водолеев весна — отличный период. Деньги будут идти к ним через взаимодействие с людьми и новые информационные технологии.

Наступает отличное время, чтобы уйти в свободное плавание: записать обучающий курс, выгодно продать экспертные навыки или монетизировать творческий потенциал.

Но Водолеи, как и некоторые другие знаки зодиака, весной 2026 года подвержены крупным мошенничествам. Им лучше избегать любых вложений в проекты, сомнительного сотрудничества с группами людей.

Ключевое для финансовой безопасности Водолеев этой весной — индивидуальность и полное ее проявление.

Рыбы — гороскоп финансов на весну 2026

У Рыб весной открываются новые направления деятельности. Их начнут замечать, а еще они совершат пусть и небольшой, но финансовый прорыв.

Скорее всего, представители водной стихии поднимутся на ступень увеличения своего дохода. Это будет дело, к которому они привыкли, — просто внезапно Рыбы начнут получать большую сумму денег за понятную и давно известную деятельность.

Скорее всего, это вознаграждение за их профессионализм — настало время его принять!