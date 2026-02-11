Гороскоп на пятницу 13-е: что ждет каждый знак зодиака в мистический день

Фото, видео: 5-tv.ru

Вокруг пятницы 13 ходит много мифов. Но что из себя на самом деле представляет этот день со стороны эзотерики и астрологии? И как он повлияет на знаки зодиака?

«Пятница 13-е — день неудач» — эта установка настолько прочно вошла в обиход, что многие воспринимают ее как данность. Но так ли неизбежны беды в эту дату?

Если отойти от поверхностных суеверий и взглянуть на пятницу 13-ю через призму нумерологии, астрологии и исторических практик, картина меняется: вместо «зловещего» дня возникает образ переходного момента, времени переоценки и завершения циклов.

Подробнее обо всем эксклюзивно 5-tv.ru рассказала Яна Пустовалова — астропсихолог, нумеролог.

Что из себя представляет пятница 13: как повлияет на знаки зодиака

Пятница 13 на протяжении десятилетий воспринимается как неблагоприятная дата, и связывается это с тревогой, мистикой или неудачами. Однако рассматривая ее с точки зрения эзотерики, нумерологии и астрологии, а также культурно-исторических традиций, картина выглядит не так сумбурно и напряженно, ведь она более многослойная.

Это связано с тем, что есть несколько позиций: само число 13 и день недели — пятница. И разбирать их нужно тоже вместе.

Число 13 в нумерологии связано с трансформациями. Оно следует за числом 12, которое символизирует завершение циклов и порядков, а само число 13 — это уже переходное состояние, то есть буквально отказ от устаревших моделей, принципов, действий — и переход во что-то новое. Именно поэтому различные культуры ассоциировали пятницу 13 с чем-то разрушительным.

«На самом деле, это больше субъективное мнение. То есть здесь нужно отталкиваться от того, что да, мы и вправду завершаем какие-то циклы и этапы через обновление. Но при этом мы и наоборот обновляемся через какие-то завершающие этапы, периоды, связанные с определенными циклами», — объясняет астролог.

Пятница в астрологии — это День Венеры, а Венера ассоциируется с определенными ценностями, отношениями, финансами и расстановкой жизненных приоритетов. Поэтому сама комбинация из силы, числа и дня подчеркивает темы выбора, переоценки значимых сфер жизни.

«Практика показывает, что именно в эти даты люди остро ассоциируют происходящее с ними и буквально накладывают на свою жизнь, говоря о том, что все происходящее разнится с тем, что они считают для себя абсолютно нормальным. Поэтому они буквально обостряют свои реакции на определенные события. Из-за этого идет накал страстей, который ощущают буквально все», — подчеркнула эксперт.

Исторически пятница 13 связана с различными ритуальными практиками. Однако смысл их заключался не в привлечении удачи и финансов — это был больше символический этап завершения различных циклов, освобождения от ограничений.

Также это была фиксация намерений на будущее, так как считалось, что у пятницы 13 есть своя сила, свои мощные энергии, которые необходимо активировать во благо.

«Этот день требует больше осознанности, чем осторожности, поэтому будьте внимательны», — предупреждает астролог.

Что нельзя делать знакам зодиака в пятницу 13

По словам астролога, важно понимать, что в этот день различные события могут приносить как благо, так и негатив.

Как можно себя обезопасить знакам зодиака:

Не подбирать какие-то найденные вещи, в особенности монеты;

Не брать ничего ни у кого на время, даже посуду у соседа. В этот день такие действия нарушают цикл энергетического обмена;

Стоит отказаться от различных поездок, командировок, путешествий. Лучше остаться дома и провести время с близкими;

Не нужно давать или брать деньги в долг — таким образом можно спугнуть свои финансовые возможности и финансовую удачу на длительный промежуток времени и потом очень долго жить в состоянии и ощущении бедности;

Не стоит проводить важные сделки, переговоры, подписывать важные бумаги;

Нельзя выяснять отношения, осуждать кого-либо за спиной, тем более конфликтовать или выводить на негативные эмоции других людей;

Не играть свадьбы, не расписываться в загсе, не совершать помолвки — это историческая примета, имеющая религиозный подтекст.

Лучше отказаться от операций, лечения зубов, потому что энергетика не сопутствует благому завершению этих циклов;

Не рукодельничать, так как негативная энергия будет буквально «вшиваться» в жизнь.

Что можно и нужно делать в пятницу 13 знакам зодиака

И чем же все-таки благоприятно заниматься в этот период времени?

Знакам зодиака необходимо:

Работать над своими ценностями;

Анализировать и планировать стратегии действий, как на работе, так и во всей жизни;

Завершать циклы и подводить итоги;

Анализировать определенные процессы, по итогу которых отказываться от нерабочих инструментов;

Спокойно работать в привычном темпе.

«Это поможет понять, какие этапы или процессы действия уже устарели и не приносят должного результата», — подметила астролог.

Гороскоп для всех знаков зодиака на пятницу 13

Гороскоп на пятницу 13 для Овнов

Овнам обязательно нужно заниматься теми делами, которые они долгое время откладывали на потом.

Гороскоп на пятницу 13 для Тельцов

Тельцам нужно обратить внимание на свое физическое состояние и не тратить силы на какие-то ненужные задачи.

Гороскоп на пятницу 13 для Близнецов

Близнецам необходимо внимание свое обратить на трудовую дисциплину и взаимоотношения с руководством, так как возможны некоторые шероховатости, которые лучше исправить в моменте.

Гороскоп на пятницу 13 для Раков

Ракам нужно забыть о том, чтобы создать что-то новенькое, и заниматься самыми рутинными делами, так как новые проекты им не принесут такого результата, который они хотят.

Гороскоп на пятницу 13 для Львов

Львам ни в коем случае нельзя лениться. Лучше поучаствовать в каких-то мероприятиях, показать свои навыки, умения, и наслаждаться ими в моменте.

Гороскоп на пятницу 13 для Дев

Девам нужно оберегать своих родственников от негативных эмоций. Поэтому лучше ничем им о своих проблемах не рассказывать и выводить все в позитивные эмоции. Если не хочется, то лучше не говорить вообще.

Гороскоп на пятницу 13 для Весов

Весам необходимо найти баланс буквально во всем, поэтому лучше заниматься каким-то одним очень важным для себя делом. Стоит исключить формат рассинхронизации и расфокусировки в своем внутреннем состоянии.

Гороскоп на пятницу 13 для Скорпионов

Скорпионам необходимо посетить какое-то важное для себя культурное мероприятие, где они смогут показать себя во всей красе.

Гороскоп на пятницу 13 для Стрельцов

Стрельцам обязательно нужно слушать свою интуицию, так как из внутренний голос — это буквально их золотой ключик к успеху.

Гороскоп на пятницу 13 для Козерогов

Козерогам нельзя принимать решения на эмоциях. Нужно сначала взвесить все плюсы и минусы ситуации.

Гороскоп на пятницу 13 для Водолеев

Водолеям необходимо очень продуктивно и насыщенно провести этот день, так как у них случится невероятный всплеск энергии, который нужно будет где-то реализовать. Главное правильно расставить приоритеты.

Гороскоп на пятницу 13 для Рыб

Рыбам, как обычно, захочется сделать кучу дел. Но здесь нужно выделить время для себя и, например, посетить с семьей какие-то заведения, где они смогут пообщаться, побыть на одной душевной волне и, конечно же, поставить совместные цели на будущий год.