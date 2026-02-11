Помощники в болезни: каким святым молиться об исцелении и здоровье

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

В болезни духовная поддержка особенно важна: молитва помогает обрести силы, веру и надежду на исцеление.

Для христиан духовная поддержка в болезни особенно важна. Молитва помогает встать на ноги, дает силы и веру в выздоровление. К каким святым стоит обращаться? И как возносить молитвы об исцелении правильно — читайте в материале 5-tv.ru.

Истоки почитания святых‑целителей

Кому принято молиться об исцелении. Фото: © РИА Новости/Игорь Палкин

Вера в целебную силу молитвенного обращения к святым уходит корнями в глубь веков. О выздоровлении, безусловно, следует первоочередно молиться Богу. Но есть и круг святых, чьи жития содержат свидетельства о чудесной помощи страждущим.

Святой Пантелеимон

Святой Пантелеимон: молитва при болезни. Фото: © РИА Новости/Юрий Кавер

Святой великомученик и целитель Пантелеимон — один из самых известных покровителей врачей и ходатай за болящих людей. Он жил в Никомидии (недалеко от современного Стамбула) и был врачом по профессии.

Согласно преданию, он исцелял людей безвозмездно. Местные лекари, которые брали за свои услуги немалую плату, были возмущены его действиями, ведь к ним стали обращаться значительно реже. В сердцах лекарей проснулась зависть, они донесли на Пантелеимона императору.

Правитель приказал жестоко пытать целителя, а затем казнить его. В знак признания перенесенных страданий Церковь возвела Пантелеимона в сан великомученика. Народ же сохранил память о нем как о святом, который исцелял людей во имя Христа.

Одна из молитв святому Пантелеимону:

О святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою твоею иконою усердне молящихся.

Испроси нам у Господа Бога, Емуже со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя и телесныя рабов Божиих ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко твоему заступлению притекающих.

Се бо, грех наших ради, люте одержими есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь.

Даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Святые Косма и Дамиан

Молитва при болезни © РИА Новости

Братья Косма и Дамиан, жившие в III–IV веках, стали известны как бессребреники — они никогда не брали плату за свое врачевание, считая это служением Богу. Многие из исцеленных ими людей принимали Крещение, что, вероятно, привлекло внимание императора Карина (правил в 283-285 годах).

Император вызвал братьев в Рим на допрос. Он потребовал, чтобы они поклонились языческим богам, но Косма и Дамиан отказались, начав молиться. В этот момент Карина внезапно поразил недуг — искривление шеи. Император был потрясен и, исповедав Христа Богом, тут же получил исцеление от братьев, пишет журнал «Фома».

Косму и Дамиана освободили, и они продолжили свою миссию — проповедовать и лечить людей. Их не убили по приказу властей. Наставник, завидуя их успехам, заманил братьев в горы под предлогом сбора целебных трав и убил. Тела братьев он сбросил в реку.

Одна из молитв святым Косме и Дамиану:

О, чудотворцы славнии, врачеве безмезднии, Космо и Дамиане!

Вы, от юности Христа Бога возлюбивше, не врачевания токмо искусство, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте.

Темже и нас, пред честною иконою вашею припадающих, скоро услышите.

Юныя дети, вашея помощи во учении книжном просящия, молитвами своими наставите, да вашему житию ревнующе, не земное точию приобрящут, и паче во благочестии и правей вере непрестанно да преспевают.

На одре болезни лежащим в человечестей помощи отчаявшимся, к вам же тепле с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым чудодейственным посещением даруйте: такожде и от лютых недуг во уныние, малодушие и роптание пришедшия, данною вам от Бога благодатию в терпении утвердите и наставите, да уразумеют волю от них Божию святую и совершенную, и причастницы соделаются Божия спасительныя благодати.

Всех, к вам усердно прибегающих, от болезней лютых невредимы сохраните, и от внезапныя смерти оградите, и мощным ходатайством вашим к Богу в праве вере тверды соблюдите, во благочестии же преспеюща, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славити всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Святитель Лука (в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий)

Молитва об исцелении © РИА Новости/Сергей Бобылев

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — выдающийся хирург, ученый, епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский. Он родился в 1877 году, получил медицинское образование и стал талантливым врачом, одним из основоположников гнойной хирургии.

Во время революции и в советские годы Лука совмещал медицинскую практику с пастырским служением. В 1924–1925 годах он находился в ссылке в Туруханском крае (Сибирь) по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии. В 1930 году был вновь арестован, по обвинению в выдаче «ложной справки о самоубийстве» профессора Ивана Михайловского.

Несмотря на гонения, Валентин Феликсович не отказался ни от веры, ни от врачебного долга: оперировал в тюрьмах и ссылке, спасая жизни тысяч людей. Его труд «Очерки гнойной хирургии» стал классикой медицины и принес ему Сталинскую премию.

Верующие почитали его еще при жизни как человека глубокой молитвы и милосердия. После смерти в 1961 году оно только усилилось, и в 1996 году Русская православная церковь канонизировала его в лике святителей как исповедника — за верность Христу в годы гонений и за любовь к людям, проявленную и в алтаре, и в операционной.

Одна из молитв святителю Луке Крымскому:

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов!

Со умилением приклоньше колена сердец наших и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца, молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к Милостивому Человеколюбцу Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши.

Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию, еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия, пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати.

Всем нам подай дар, коемуждо благопотребен, и вся, яже к жизни временней и к вечному спасению полезная: градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов.

Настави нас на путь, ведущий в селения праведных, и моли о нас Всесильнаго Бога, да в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Блаженная Матрона Московская

Молитва блаженной Матроне Московской об исцелении © РИА Новости/Сергей Пятаков

Одна из самых любимых в народе святых. Несмотря на физическую немощь — она была слепой и почти не могла ходить, — Матрона с семи лет обладала даром прозорливости и исцеления. К ней шли люди за советом и помощью, и, по свидетельствам современников, по ее молитвам происходили исцеления и разрешались тяжелые жизненные ситуации.

К Матроне до сих пор обращаются с молитвами о выздоровлении, особенно когда медицина оказывается бессильной. Ее образ ассоциируется с безграничным состраданием и верой в чудо.

В 1999 году Матрона была канонизирована Русской православной церковью в лике блаженных. Сегодня ее мощи находятся в Покровском монастыре в Москве, куда ежедневно приходят тысячи верующих, прося помощи и заступничества.

Одна из молитв блаженной Матроне Московской:

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи;

да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним;

помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Великомученик Димитрий Солунский

Молитва при болезни © РИА Новости/Михаил Озерский

Хотя святой Димитрий Солунский прежде всего известен как воин-защитник, но к нему нередко обращаются за исцелением.

Димитрий Солунский жил в III–IV веках и был римским военачальником в городе Фессалоники (Салоники). Он открыто исповедовал веру во Христа в то время, когда император Максимилиан проводил жестокие гонения на христиан. Вместо того чтобы преследовать верующих, Димитрий сам начал проповедовать христианство и обращать людей к вере.

Димитрий Солунский принял мученическую смерть. По приказу императора его заключили в темницу, а затем пронзили копьями. Христианами он почитается как заступник в тяжелых болезнях, особенно тех, что связаны с ослаблением сил и духа.

Святого Димитрия особо почитают как покровителя воинов и защитника Отечества.

Одна из молитв Великомученику Димитрию Солунскому:

Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе!

Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни.

Моли благость Его, еже ущедрити град сей, обитель сию (или храм сей) и всякую страну христианскую.

Исходатайствуй у Царя Царствующих на враги победу и одоление, всей державе православной мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное для вечнаго прославления Его со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Как правильно молиться святым об исцелении

Как правильно молиться святым об исцелении. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Молитва — это диалог с Богом, при котором важно не просто произнести слова, но и пребывать в состоянии смирения и веры.

Просьбы об исцелении и здоровье должны идти от сердца, подкрепляться искренним усердием и готовностью принять волю Божию:

Молиться можно и дома перед иконами, и в больничной палате, однако тексты должны быть каноническими;

Постоянство в молитве укрепляет дух и прививает покорность;

Желательно оставаться в контакте с духовником;

Молитва не отменяет необходимости следовать рекомендациям врачей.

В православной традиции иконы целителей не являются обязательным атрибутом выздоровления, но служат напоминанием о небесном покровителе и помогают сосредоточиться в молитве. Обращаться к святым можно и без них или по их изображению на экране телефона.

Почему на самом деле молятся об исцелении www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Исцеление — это не всегда мгновенное выздоровление. Болезнь учит терпеть, прощать и любить, несмотря на боль.

«Обращаясь к святым, мы действительно можем получить исцеление. Но молитвы от разных болезней, которые пропагандируют в интернете, искажают главную идею: исцеление мы можем получить лишь верой и терпеливым отношением к нашему прошению. В противном случае вера становится суеверием», — приводит слова протоиерея Александра Ильяшенко РИА Новости.

По его словам, святые играют роль посредников в молитвах: «Через угодников Божиих человек обращается напрямую к Господу, и Тот по заступничеству святых выполнит людские просьбы».