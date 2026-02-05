Наследство Баталовых: что достанется дочери Марии и могут ли на него покуситься мошенники

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/046; Telegram/Адвокат Жорин/advokatzhorin; 5-tv.ru

После смерти Гитаны Леонтенко ее дочь Мария Баталова оказалась главной наследницей. От родителей ей осталось несколько квартир в Москве.

Умерла Гитана Леонтенко — вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Их единственная дочь, Мария Баталова, осталась без главной опоры в жизни, будучи прикованной к инвалидному креслу из-за ДЦП.

Что оставили после себя в наследство ее родители? И на каких условиях она сможет получить это имущество?

Что унаследует Мария Баталова

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

Согласно информации из открытых данных на момент смерти Леонтенко, в наследство Марии перейдут:

Однокомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке в Москве. По данным СМИ, это жилье было куплено специально для Марии, чтобы она могла сдавать его в аренду и жить на эти деньги. По сведениям на 2026 год, стоимость подобных квартир в этом районе начинаются от 40 миллионов рублей;

Доля в четырехкомнатной квартире на улице Серафимовича (Дом на набережной) в Москве. Мария получила право на треть доли в этой квартире, где ранее проживала семья Баталовых;

Мастерская Алексея Баталова. Нежилое помещение площадью 20 квадратных метров в том же доме на улице Серафимовича;

Квартиры в элитных домах на Кутузовском проспекте и в 1-м Самотечном переулке.

Недвижимость была возвращена семье после судебных разбирательств из-за мошеннических действий Наталии Дрожжиной и юриста Михаила Цивина. Вероятно, что у семьи Баталовых могли быть дополнительные активы (например, ценные бумаги, предметы искусства, другие объекты недвижимости), о которых публично не сообщалось.

Мария Баталова — инвалид с тяжелой формой ДЦП. Она может двигать только одним пальцем, речь дается ей с большим трудом, а для работы она использует специальное устройство — печатает тексты, надевая на голову особый шлем с указкой. Из-за состояния здоровья Мария всегда находилась под присмотром матери. Как считает продюсер Сергей Дворцов, после смерти Леонтенко она особенно уязвима перед возможными мошенническими схемами.

По информации на 5 февраля 2026 года, Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым взял на себя расходы по захоронению Леонтенко и выразил готовность позаботиться о Марии Баталовой. Однако на этот момент вопрос о том, кто конкретно будет опекать Марию, еще не решен, да и будет ли вообще.

Сможет ли Мария Баталова получить наследство

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин/ TACC

По закону в России к наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, супруг и родители.

Учитывая, что Алексей Баталов умер ранее, а родители Гитаны Леонтенко с учетом возраста, вероятно, умерли еще раньше, получается, что дочь Мария Баталова является единственным наследником первой очереди.

«Иные родственники, такие как племянники, двоюродные братья и так далее, не входят в первую очередь и, соответственно, призываются к наследству только при отсутствии наследников предыдущих очередей. И учитывая, что других детей, родителей и супруга у Леонтенко на момент смерти не было, Мария Баталова является единственным наследником по закону», — подчеркнул звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Каков порядок получения наследства Марией Баталовой



фото и видео: Екатерина Сычков/URA.RU/TASS; 5-tv.ru

Порядок оформления наследства следующий: Марии необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства, в данном случае это последнее место жительства матери, и подать заявление о принятии наследства. Важно это сделать в течение шести месяцев со дня смерти.

Из документов нужно предоставить паспорт, свидетельство о смерти Гитаны Леонтенко, свидетельство о рождении самой Марии, дочери, это подтверждает родство, документы на имущество, если они есть, квартиры, счета и так далее.

Возможно, в данном случае необходимо предоставить судебное решение, подтверждающее возврат имущества по тем сделкам, которые были признаны мошенническими. Также, вероятно, понадобится СНИЛС.

«Что касается особенностей из-за состояния здоровья, то здесь принципиально важно следующее. Насколько мне известно, Мария признана дееспособной, интеллект ее не нарушен, она самостоятельно подписывает документы, пусть и с помощью технических средств.

Поэтому ее права ничем не ограничены и допустимо подписание с использованием специальных приспособлений документов. Можно обеспечить присутствие ассистента при необходимости без права подписи за нее. Ну, и нотариус обязан обеспечить доступность процедуры в соответствии со статьей 15 закона о соцзащите инвалидов. Поэтому никакого представителя или опекуна в данном случае не требуется», — объяснил Жорин.

Могут ли недоброжелатели добиться признания о недееспособности Марии Баталовой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra; 5-tv.ru

По словам Жорина, принудительно признать Марию Баталову недееспособной и установить над ней опеку без серьезных оснований у возможных недоброжелателей не выйдет.

Недееспособным может быть признано только то лицо, которое не понимает значения своих действий или не может ими руководить. А в данном случае диагноз ДЦП ей в этом никак не мешает, ведь он никак не повлиял на ее интеллект.

«Для этого должны быть веские основания. Попытки такого рода без медицинских и судебных оснований — это прямой путь к отказу суда и возможным встречным искам. И, учитывая бэкграунд всей этой истории, может быть и уголовное преследование, если кто-то захочет без каких-либо веских оснований признать Марию недееспособной и получить контроль над имуществом, которое она получит по наследству», — особо отметил эксперт.

А то имущество, которое было возвращено Леонтенко в результате признания договора пожизненной ренты с Дрожжиной и Цивиным недействительным, войдет в наследственную массу и, соответственно, перейдет к ее дочери, Марии. Ведь предыдущие судебные решения не обнуляются и все еще имеют свою силу и соответствующие последствия.

Сможет ли Мария Баталова распоряжаться унаследованным имуществом

Фото: www.legion-media.com/Persona Stars/049

Как отметил Сергей Жорин, после вступления в наследство Мария сможет в полной мере как дееспособное лицо распоряжаться имуществом, продавать при необходимости, дарить, сдавать в аренду, завещать.

«Все это предусмотрено законом, ее права никоим образом не ограничены, поскольку инвалидность сама по себе каких-либо ограничений не создает. Ограничение возможно, только если человек признан ограниченно дееспособным или недееспособным. Но в данном случае, насколько мне известно, никаких ограничений нет, и никакого согласия органов опеки не потребуется», — подчеркнул он.

Что касается налогов и льгот, то при вступлении в наследство НДФЛ не уплачивается. Госпошлина нотариусу составляет 0,3% от стоимости, но не более 100 тысяч рублей. Для инвалидов же и вовсе есть льготы. Инвалиды первой и второй группы имеют льготу 50% на нотариальные услуги, и, возможно, дополнительные региональные льготы.

Что ранее происходило с имуществом матери Марии Баталовой

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС (Баталова — справа)

После смерти народного артиста СССР Алексея Баталова в 2017 году его вдова Гитана Леонтенко и дочь Мария, страдающая ДЦП, стали жертвами масштабного мошенничества. В 2023 году суд признал виновными в этом юриста Михаила Цивина, его супругу — актрису Наталью Дрожжину и нотариуса Дмитрия Бублия.

Цивин и Дрожжина были вхожи в семью Баталова долгие годы. После смерти актера они часто навещали его вдову и дочь, помогали решать бытовые вопросы, что позволило им втереться в доверие.

В результате Гитана Леонтенко подписала доверенность на распоряжение имуществом, а Мария Баталова — договор пожизненного содержания с иждивением в пользу Дрожжиной. При этом, по словам Леонтенко, она не осознавала сути документов из-за катаракты и проблем со зрением. В результате семья лишилась значительной части имущества. Кроме того, Цивин и Дрожжина сняли с банковских счетов семьи более 20 миллионов рублей.

В 2020 году Гитана Леонтенко обратилась в надзорные органы, было возбудило уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что нотариус Бублий заверил подложные договоры, а в документе о праве распоряжения средствами семьи Баталовых была поддельная подпись Леонтенко.

Суд приговорил Михаила Цивина и Дмитрия Бублия к пяти годам лишения свободы, а Наталью Дрожжину — к четырем годам условно.

Все подозрительные сделки с недвижимостью были признаны судом недействительными, а активы возвращены владельцам. Однако похищенную коллекцию актера, включавшую архивы Анны Ахматовой, письма Маяковского, Блока и Мандельштама, оцененные в 10 миллионов евро, вернуть не удалось.

Судебные тяжбы серьезно подорвали здоровье Гитаны Леонтенко — из-за стресса она потеряла зрение. В феврале 2026 года она умерла в возрасте 90 лет.