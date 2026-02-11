Лопата или воздуходувка: что эффективнее справится с уборкой снега

Фото, видео: © Getty Images/UCG / Contributor; 5-tv.ru

Зима принесла в регионы России большое количество снега, а убирать снежный покров легче со специальными приборами.

Чем убрать снег, чтобы ваш дом не засыпало под самую крышу? Ответ на этот и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Какие города России замело снегом этой зимой

Зима в этом году удивляет всех россиян. В шоке даже жители Камчатки, для которых снег — привычное дело. Сугробы выросли аж до четвертых этажей.

В Новосибирске крыша торгового центра рухнула, предварительно, из-за скопления снега. Один человек погиб.

ДТП, заваленные улицы — стихия не на шутку разбушевалась.

В Москве сугроб на Миусской площади уже стал местной достопримечательностью. В это место свозят снег со всей округи после обильных осадков.

Сугробы в городе и во дворах многоквартирников — забота коммунальных служб. Снег с улиц вывозят в снегоплавильные пункты или на спецполигоны.

А в частном доме или на даче уборка участка только в руках хозяев, причем в буквальном смысле. У Екатерины во владении целых 15 соток. Снежные завалы приходится разгребать каждый день.

Лопата против снега: как выбрать правильный инструмент

Чтобы уборка шла гладко, важно правильно подобрать инвентарь. Начинают проверку с незаменимого инструмента в арсенале дачника.

«Лопату нужно выбирать в первую очередь по ширине и по материалу того, из чего сделана вот эта часть. Сама непосредственно лопата. Потому что они бывают разной ширины. Когда вы загребаете снег, то если вы человек маленький, слабенький, худенький, то, взяв большую лопату, вы рискуете себе просто надорвать спину. Поэтому выбирайте лопату по ширине, которую вы можете реально поднять, осилить и выкинуть», — комментирует ведущий Филипп Курочкин.

Стоит обращать внимание и на материал лотка. Легкий пластик подойдет только для пушистого снежка — под тяжестью наста он может сломаться. Для таких целей лучше выбрать усиленный пластик или металл.

«Также не забывайте про правильный выбор черенка. Есть черенки простые, прямые, есть изогнутые, эргономичные. Берете, подходите, под себя под рост подбираете. Подхват под свой, под организм подбираете. И смотрите, что он сделан. Бывают дешевенькие, легкие лопаты, они имеют тоненький пластиковый или алюминиевый черенок. Если вы попробуете сильно сразу много захватить снега, рискуете просто переломить лопату», — указывает испытатель.

Оптимальный вариант — черенок из дерева или металла.

«Но у всех металлических алюминиевых черенков есть маленькая мерзкая особенность. Когда вы за него держитесь, особенно если вы вдруг забыли надеть перчатки, вы к нему моментально примерзаете, отмерзают пальцы, и работать с такой лопатой становится некомфортно», — объясняет ведущий.

Электрические гаджеты и снегоуборщики: легкая и быстрая уборка

Владельцы участков могут облегчить себе жизнь — и чистить территорию не только классической лопатой.

Гаджеты работают, как правило, от аккумуляторов. Чем они мощнее, тем больше весят.

«В данном случае у нас стоит вот поставили восемь амперный аккумулятор. Это прям большой и тяжелый. Конечно, работать он будет дольше, в смысле воздуходувка или электролопата будут работать намного дольше, но и при этом они тяжелее. Конечно, на холоде аккумулятор разряжается быстрее, нежели чем в тепле. Но это уже не то, что было несколько лет назад. Сейчас уже такой глобальной проблемы нет», — сообщает эксперт.

Эксперты рекомендуют заносить аккумуляторы в дом. Саму технику можно хранить и в неотапливаемом помещении, главное, сухом. Ведь стоят гаджеты недешево.

«Цены начинаются чуть ли не от шести, семи тысяч. А если говорить конкретно, то в бюджетном сегменте где-то порядка 15-20 тысяч такое удовольствие обойдется», — поясняет специалист.

Для уборки больших территорий пригодится более серьезная техника. С таким снегоуборщиком легко справится женщина или даже ребенок.

«Эксплуатация простая. Вставили аккумулятор. Все, машина работает, она очень легкая, очень маневренная. И никаких усилий, и, конечно же, для людей с ограниченными возможностями эта машина тоже подойдет», — разъясняет знаток.

«Конкретно данные на одном аккумуляторе с пластиковыми шнеками, они работают только по свежевыпавшему снегу», — резюмирует испытатель.

Снегоуборщики есть и более мощные: например, с тремя аккумуляторами. Они лучше справляются с наледью и слежавшимся снегом.

Но, конечно, ничто не сравнится с профессиональными моделями, работающими на бензине. Стоит такое удовольствие от 250 тысяч рублей и выше. И на то есть причины.

«Они идут гусеничные, у них идут уже коробка автомат. Даже такое присутствует на снегоуборщике здесь идет, и уже пневматика. Этими снегоуборщиками убирают в горах, горнолыжные курорты и полностью гаражные кооперативы. Более того, ими убирают большие парковки», — рассказывает Ливанов.

Поможет ли справиться со снегом воздуходувка

А пока выясним, как работает другой гаджет — воздуходувка.

«В основном ее берут для того, чтобы листву сдувать или что-то такое мелкое. А зимой она актуальна именно тем, что она очистит то место, которое ты не можешь очистить ни лопатой, никак физически. Если что-то можно повредить, то есть аккуратно. Ну, например, подоконники, да? Ты же лопатой их особо не будешь чистить?» — разъясняет эксперт по снегоуборочной технике Александр Пашков.

Воздуходувка подходит только для легкого снега. Слежавшийся сугроб таким инструментом не убрать.

А теперь баттл между ведущим и экспертом. Филипп работает обычной лопатой, а Александр — электрической. Кто уберет участок быстрее и сколько на это уйдет сил?

«Сравним наши фитнес-браслеты. Так, у меня по нулям, сейчас мы посмотрим, кто сколько калорий сожжет, убирая вот эти два пятачка снега», — начинают знатоки.

Кому уборка территории далась легче — Филиппу или Александру?

«Я-то вспотел! На меня если сейчас тепловизор направить, мне кажется, там градусов 300 будет. Я просто весь мокрый насквозь», — жалуется мастер.

«Так, у меня 43», — говорит ведущий.

«Так, а у меня 31 килокалория», — проверяет гость.

Все эти гаджеты подходят только для уборки территории. Крыши частных домов самостоятельно чистить не рекомендуется: это могут делать лишь профессионалы со страховочным оборудованием.

Впрочем, при грамотном проектировании кровли такая услуга не понадобится. И еще один лайфхак от экспертов: из лишнего снега на участке можно соорудить горку или даже ледяную крепость.