Зубные махинации: как обманывают пациентов в частных стоматологиях
Во время лечения зубов сложно понять, сколько реально стоила процедура и где врач обманул.
Зачем пациентов торопят удалять зубы? Сколько Прохор Шаляпин отдал за свою белоснежную улыбку? И как правильно выбрать стоматолога? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».
Как стоматологи обманывают пациентов
Сотрудники МВД накрыли банду стоматологов из 17 человек. Их обвиняют в том, что они навязывали дорогостоящее и ненужное лечение. Сначала злоумышленники обзванивали потенциальных клиентов и предлагали им бесплатный панорамный снимок, после чего с жертвами общались кураторы. Иногда лже-врачи лечили или даже вырывали здоровые зубы.
«Посчитали сумму, порядка 400 тысяч. Я согласился. И после этого начались мучения ада», — говорит герой Андрей Попов.
Андрей тоже стал жертвой стоматологов. Мужчина пришел с жалобой на два зуба, а в итоге лишился всего верхнего ряда. Доктор убедил, что нужно срочно ставить импланты.
«Где-то через неделю это все начало жутко болеть, пульсировать», — вспоминает мужчина.
Врач попробовал исправить ситуацию и поставил импланты побольше. Но и они не прижились.
«Полностью снимается челюсть, полностью разрезается десна. Там очень много крови. Это до кости оголяется», — рассказывает Попов.
За каждый новый визит в клинику с Андрея брали деньги — от 20 до 30 тысяч рублей. Через пару месяцев возиться с проблемным пациентом врачу надоело.
«Поставили мне самое мерзкое, что может быть, вставная челюсть на присосках», — уверяет он.
«Страна советов» отправилась с Андреем в ту самую клинику. Выяснилось, что врач, который испортил ему все верхние зубы, там больше не работает. А общаться с недовольным пациентом остальным сотрудникам некогда.
Кроме очень занятой сотрудницы ресепшена, никто к Андрею и съемочной группе программы так и не вышел.
«Импланты я удалил, они у меня вот с собой в мешочке, готов вернуть. Пусть они себе ставят», — демонстрирует Попов.
Взамен мужчина требует вернуть полмиллиона рублей, потраченные на лечение. Плюс моральный вред, а иск к врачам уже в суде, причем подал его не Андрей.
«Сам Роспотребнадзор увидел нарушение и подал иск на эту стоматологию», — указывает юрист Алексей Гридасов.
Вполне вероятно, что одними деньгами клиника не отделается.
«Судья вынесла постановление о том, что требуется заключение прокурора по данному вопросу, так как был причинен вред здоровью», — отмечает эксперт.
Японские ученые начали испытывать на людях препарат для выращивания новых зубов. Но не все так просто.
«Это большая задача — вырастить зуб именно той формы, того размера и того функционального предназначения, который нам нужен. Так что исследования в этом направлении ведутся», — сообщает член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Сергей Иванов.
Возможно, только такая технология, если она появится, сможет помочь Андрею, которого стоматолог лишил верхних зубов.
Как Прохор Шаляпин обеднел после стоматолога
Прохор Шаляпин чуть не разорился после похода к стоматологу.
«Приезжаешь зубик залечить, в итоге полрта надо делать. Продавай машину, чтобы расплатиться», — смеется артист.
Первые виниры певец поставил еще десять лет назад. Из-за слишком белоснежной улыбки над артистом стали смеяться. Когда мода на естественные зубы охватила российский шоу-бизнес, Прохор решил все переделать.
«Я намучился, конечно, с обтачиванием, я очень неусидчивый, мне очень трудно дается какая-то даже легкая боль», — жалуется он.
За работу, которой певец остался доволен, он заплатил врачу больше трех миллионов рублей.
Как не попасться в руки плохих стоматологов
Корреспондент «Страны советов» под видом пациента отправилась в известную стоматологическую клинику. Во время осмотра доктор обнаружил пару проблем. Но никакого лечения навязывать не стал.
Чтобы обрабатывать клиентов в стоматологических клиниках, есть специальные сотрудники. Они уводят их в переговорную и начинают продажу.
За один зуб корреспонденту выставили счет на 63 тысячи рублей.
Нет денег? Не проблема! Прямо в клинике оформляют рассрочку.
Отказаться от лечения пациенту довольно сложно, зубной продавец хоть и вежлива, но очень настырна.
В зоне риска и пожилые пациенты — их проще уломать на кредит или ненужное удаление. Их защитой озаботились в Госдуме — там рассматриваются изменения в законопроект «Об обязательном медицинском страховании» — в частности, зубное протезирование для пенсионеров может стать бесплатным.
Вот несколько рекомендаций от «Страны советов», как не попасться на уловки зубных махинаторов:
- Не стоит спешить с лечением в первой же клинике, куда вы пришли на консультацию.
«Всегда можно сходить в две другие клиники и послушать мнение двух разных, независимых друг от друга врачей», — советует стоматолог-имплантолог Сергей Скорубский.
- Грамотный стоматолог ставит диагнозы по результатам КТ. Он наглядно и простым языком может объяснить план лечения и предложить альтернативы;
- Чтобы не потерять время и деньги, следует избегать клиник, где давят акциями и скидками, запугивают или предлагают оформить кредит прямо в кресле врача;
- При поиске стоматолога хорошо работает «сарафанное радио». Стоит спросить знакомых или коллег, наверняка у них есть проверенный специалист.