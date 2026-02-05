Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на март 2026 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Особое положение планет в первый месяц весны повлияет на каждого.

Обычно первый месяц весны несет всем обновление чуть ли не во всех сферах жизни. Ведь вместе с пробивающимися под снегом ростками первоцветов пробиваются и первые бутоны эмоционального подъема.

Однако в этом марте все будет иначе. Виноват в этом окажется ретроградный Меркурий. Но бояться его не стоит — в этот раз он вряд ли приведет в жизнь бывших, зато подсветит важные вопросы.

Подробнее о том, что ждет каждый из знаков зодиака в марте, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на март 2026 года для всех знаков зодиака

Март всем даст ощущение приближающихся обновлений. Многие почувствуют, что у них вот-вот случится что-то значимое, очень важное.

«Так происходит, потому что 20 марта произошло великое соединение Сатурна и Нептуна, и это как раз способствовало ощущению обновлений. Они будут происходить еще долго. До мая можно будет понаблюдать перезапуск некоторых процессов. А уже ближе к лету — выстраивание новых систем, новых правил. Многие пересмотрят отношение к работе, к коллегам, в вопросах воспитания детей, отношений с родителями или с супругами. Все будет зависеть от того, где великое соединение будет более ярко проявляться в натальной карте», — отметила астролог.

Также в марте грядет ретроградный Меркурий — тот самый, над которым подшучивают, или иногда его представляют злым гением или злой планетой. По словам Шустиной, это совсем не так. На деле ретроградный Меркурий дает возможность пересобрать какие-то процессы в своей жизни или пересобраться самому.

Ретроградный Меркурий начнет свое действие в Овне, а продолжит, остановится и потом выйдет из ретроградности в знаке Рыб. Поэтому он будет вносить путаницу и хаос в вопросы, которыми занимается, которые активирует в натальной карте каждого.

«Таким образом, полноценно внедрить что-то новое в свою жизнь и в работу не получится. Ретроградные планеты, особенно Меркурий, с точки зрения астрологии приходят к нам для того, чтобы мы исправили ошибки. Поэтому будет достаточно много возвратов из прошлого, например, люди из прошлого придут для того, чтобы мы перезапустили с ними отношения, какие-то мысли, проекты и так далее.

Поэтому в ретроградный Меркурий, а это с 26 февраля по 20 марта, новых дел запускать не рекомендуется. А вот работать над старыми или перезапускать что-то очень даже рекомендуется», — объясняет Евгения Шустина.

Кроме того, до мая будут настраиваться новые процессы — и потом еще, вероятно, в течение пары лет. И в них тоже будет много ошибок. Поэтому стоит отнестись со снисхождением к тем, кто допускает их, и самим быть внимательными, ведь март, особенно до 20-го числа, в которое пройдет весеннее равноденствие, окажется нестабильным и хаотичным.

«С другой стороны, в таких ситуациях очень хорошо использовать интуицию — она всегда помогает. А также творчески подходить к решению запутанных задач и проблем. Если не видите решения вопроса, то постарайтесь как-то необычно к нему подойти, и решение найдется. Или постарайтесь послушать интуицию, посидеть в тишине», — советует астролог.

Кроме этого, нужно сказать, что ретроградный Меркурий, особенно в Рыбах, заставляет людей отказаться от привычного, показывает некоторые иллюзии и привычки, которые могут вредить человеку, от которых ему пора отказаться. По словам эксперта, скорее всего, многим захочется отказаться от сладкого, от каких-то токсичных отношений. Однако делать это следует мягко, безболезненно как для себя, так и для других людей.

Овен — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Овны в марте лишь слегка почувствуют грядущие в их жизни изменения.

В целом представители огненного знака зодиака настроены менять цели, жизненные ориентиры. При этом Овнам в целом не хочется что-то менять в своей жизни. Им хочется насладиться тем, что они имеют сейчас, и немножечко отдохнуть. Сделать так, чтобы их не трогали, стать немного незаметными, насладиться этим моментом. Ведь у отмеченных огненной стихией Овнов должно быть все хорошо с Нового года.

Кроме того, у некоторых из них будут присутствовать внутренние сопротивление или нерешительность, но в конце месяца они должны пройти, так как Овны наберут недостающее количество энергии и смогут решать все свои вопросы и проблемы в полную силу, все запутанные ситуации, которые сложились у них в марте.

И, что интересно, наиболее успешны будут Овны, которые применят творческий подход, а не пойдут напролом, не станут решать вопросы как-то жестко, прямолинейно.

Телец — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Для Тельцов март — время пересмотреть свои цели на будущее или какую-то заветную мечту.

Что-то есть такое, что представителям земного знака зодиака хотелось бы осуществить. Но эта мечта, скорее всего, уже неактуальна. Однако Тельцы от нее почему-то не отказываются — может быть, она дорога им как память, или они долго к ней шли. Возможно, и не нужно отменять эту мечту, а стоит пересмотреть ее детали или детали какой-то важной жизненной цели.

Также в марте Тельцы могут получить интересные предложения от людей, с которыми они на одной волне — от друзей или просто от интересных им людей. Поэтому в марте им хорошо посещать различные мероприятия, выставки, конференции и искать новые знакомства и новые интересы. Они взбодрят и принесут свежую энергию.

Близнецы — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Близнецам в марте стоит задуматься о смене векторов в карьере или во взаимодействии с начальством.

Скорее всего, у представителей воздушного знака зодиака есть некоторые иллюзии на этот счет. Не исключено, что им позвонят либо старые начальники, либо коллеги со старой работы и предложат что-то интересное. В общем, март для Близнецов — месяц переосмысления в карьерных вопросах, а также во взаимодействии со старыми или новыми руководителями.

Много интересного привнесут в их жизнь более опытные или старшие коллеги, неважно, по должности или по возрасту. Стоит обратить внимание на их мнение — это будет очень полезно.

Рак — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Раков в марте ждет дальняя поездка, отпуск или командировка.

Не исключено, что представителям водного знака предложат дополнительную нагрузку на работе, но она будет полезна для роста профессионализма. Март вообще очень хорош для общения с людьми, которые входят в элиту их профессии, и в целом с высокопрофессиональными людьми, а также для обучения у них или просто по профессии.

Лев — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Для Львов март — это месяц получения подарков за предыдущие заслуги.

Это могут быть как возвраты долгов, так и премии, но может так сложиться, что кто-то попросит представителей огненного знака зодиака вернуть их долги или выполнить данные ими обещания.

В целом у Львов взаимодействие между такого рода людьми будет происходить достаточно успешно, можно сказать, что март для них — месяц выполнения обещаний.

Также в начале весны им будет хорошо заняться спортом или делом, которое Львы давно откладывали и никак не решались начать. Сейчас можно попытаться еще раз, сделать хотя бы первый шаг.

Дева — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Для Дев март — очень интересный месяц.

Представителям земного знака зодиака представится возможность решить застарелые вопросы или проблемы с клиентами, с партнерами по бизнесу или в целом просто с людьми, которых они считают равными себе — по должности, по заслугам или по каким-то другим причинам.

Также у них выйдет выявить слабые места в работе с клиентами или в общении с партнерами. И точно так же получится нащупать новые решения, исправления ошибок в этих вопросах.

И Девам пойдет на пользу подключение интуиции, помимо этого, на помощь могут прийти и супруги. Также звезды советуют им прислушаться к мнению людей, с которыми они не согласны, — их предложения или решения будут очень полезны.

Весы — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Тема марта у Весов — смена или преобразование образа жизни.

Казалось бы, ничего глобального: нужно настроить рабочие процессы, найти и исправить там ошибки, как, кстати, и дома, при этом вовлекаться в дела и помогать или, наоборот, мешать будут коллеги. Поэтому с ними тоже важно настроить взаимодействие, решить какие-то застарелые вопросы, проблемы, которые представители воздушного зодиака, может, и не хотели решать, или просто не замечали.

Не исключено, что Весов позовут на старую работу или предложат доделать старые проекты, вернуться к старым предложениям. Может так случиться, что вернутся коллеги, которые ушли с того места, где они сейчас работают…

В целом вся суета и недопонимание прояснятся к концу месяца, и после 20 марта наконец появятся какие-то конкретные решения вопросов, конкретные предложения, конкретные преимущества от решения всей этой суеты.

Скорпион — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

У Скорпионов внимание сконцентрируется на детях.

Ведь из-за ретроградного Меркурия с ними могут быть недопонимания, как и с теми, кто с ними взаимодействует: учителями, тренерами, воспитателями.

Представителям водного знака зодиака важно задавать вопросы и прояснять ситуацию. Несмотря на эти сложности, март будет очень продуктивным временем в вопросах детей.

Также у Скорпионов, имеющих бизнес или какой-то личный дополнительный заработок, будет возможность увеличить свой доход или сделать хорошую рекламу.

Стрелец — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Для Стрельцов март — это месяц решения домашних вопросов, выстраивание взаимоотношений со своими домашними и с родителями.

Кто-то из представителей огненного знака зодиака наконец поймет, какой именно ремонт он хочет, какую квартиру или дачу.

Других Стрельцов могут ждать хлопоты или пересмотр отношений с родителями, семейная суета и выстраивание новых правил и новых процессов в семейных отношениях.

Возможно, у кого-то из близких перестроится график работы, и придется взять на себя часть их обязанностей или, наоборот, передать свои.

Козерог — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Для Козерогов март — месяц новых знакомств, поездок и интересных интеллектуальных задач и обучения.

Звезды советуют представителям земного знака зодиака стараться вникать в рабочие проекты, чтобы научиться чему-то новому и интересному. А также вовлекаться во все коммуникативные процессы, чтобы приобрести новые знакомства.

Не стоит отказываться и от командировок, от контактов с новыми коллегами и близкими друзьями — они окажутся максимально полезными.

Водолей — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Водолеям предстоит решать разного рода финансовые вопросы.

У представителей воздушного знака зодиака могут появиться новые источники дохода или финансовые возможности на приобретение чего-то долгожданного. В марте им также будет хорошо пересмотреть свое отношение к соответствию расходов и доходов и в целом свой подход к финансам и их распределению.

Также у Водолеев возможно возвращение старых источников доходов и старых работодателей. Не стоит сразу их отметать, лучше проработать ошибки, которые были совершены, и взяться за них уже к концу марта или в апреле с новым энтузиазмом и с пересмотренными условиями.

Рыбы — гороскоп на март 2026



Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2026 года. Фото: 5-tv.ru

Для Рыб март — отличный месяц. За что бы они ни взялись — все пройдет успешно.

Но также он окажется суетным, потому что у представителей водного знака зодиака появится много вопросов, которые нужно решить, причем самостоятельно. Рыбы будут нужны всем, но это окажется для них совсем не тяжелым.

Более того, эта всеобщая нужда придаст им сил, повысит авторитет среди окружающих — коллег и тех людей, с которыми они взаимодействовали.

В конце марта или в апреле такая активность принесет свои плоды в виде поощрений, премий или подарков.