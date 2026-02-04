Между женой и «богиней»: как юбилей Волочковой чуть не разрушил брак Джигурды

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Никите Джигурде не удается наладить отношения с балериной, несмотря на желание. Кто стоит между шоуменом и артисткой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Никита Джигурда откровенно рассказал о проблемах с супругой. Из-за чего они ругаются с Мариной Анисиной? Что за ультиматум чемпионка поставила мужу на днях? Правда ли дело едва не дошло до развода? Какую роль в скандале сыграла балерина Анастасия Волочкова? И почему шоумен сравнил заслуженную артистку РФ с Бритни Спирс? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавний выход в свет Марины Анисиной и Никиты Джигурды приковал к себе пристальное внимание публики и журналистов. Казалось бы, у пары все хорошо, шоумен заботливо обнимает жену за плечи. Но гости заметили: спортсменка хмурится и выглядит печальной. Выяснилось: накануне они крепко поссорились. Да так, что чемпионка заявила мужу о разводе.

«Она же крокодил. У нее тотем в лунный день — крокодилица, небесный палач. Она вчера воспользовалась», — говорит Джигурда.

Поссорились супруги из-за недавнего юбилея Анастасии Волочковой, на который балерина пригласила одного Никиту, без Марины.

«Он написал мне, мы еще на Мальдивах были с Марчелом. Я его пригласила и предложила ему спеть», — уточняет Анастасия Волочкова.

Джигурда, конечно, согласился. Он давно хотел помириться с подругой, которая обиделась на шоумена после того, как ролик с их пикантными танцами был слит в сеть.

«Я Настьку люблю, и поскольку я знаю, что она, бывает, сгоряча наговорит такое, что я не принимаю близко к сердцу», — признается Никита Джигурда.

Но Марина Анисина восприняла желание мужа пойти на праздник к балерине негативно, ведь у нее с Волочковой давние личные счеты.

«Жена говорит: «Пойдешь, иди, я чемоданы выставлю и переезжай тогда к богине Волочковой своей», — делится шоумен.

«Абсолютно к ней отношусь нейтрально, но я считаю, после многократных высказываний с ее стороны на протяжении долгого времени: «Джигурда пиарился на моем имени», — заявляет Анисина.

Впрочем, свое отношение к спортсменке Волочкова объясняет просто: она до сих пор считает, что это супруга Джигурды опубликовала то самое пикантное видео.

«Марина Анисина, к сожалению, с ревностью ко мне относится. Взяла, выложила видео, которое было личного характера. Ну, не личного, то, которое ходило, ему три года уже. И даже люди стали писать: „Да уже неинтересно, что там“. Домой пришли, выпили просекко, потанцевали. Никита, как обычно, со своим трэшем. И потом Марина берет это выкладывает. И зато я поняла теперь, откуда, где собака порылась», — говорит балерина.

«Я думаю, что со стороны Анисиной все-таки был сделан правильный выбор. Она за семейное благополучие. Просто Настя и Джигурда — это такая двойная гремучая смесь, которая при встрече друг друга может взорваться и выльется в непонятно что. В данном случае, наверное, и Насте хорошо без Джигурды, и Джигурде с его супругой хорошо без Насти», — предполагает светский журналист Дмитрий Иноземцев.

А ведь в семье актера и спортсменки все только наладилось. Супруги много лет жили порознь из-за спортивной карьеры детей. Их брак прошел проверку сплетнями о загулах и любовницах.

Марине удалось и вовсе невозможное — укротить стремление мужа эпатировать публику. Джигурда перестал быть героем скандалов, он начал больше зарабатывать и превратился в примерного семьянина.

«Куда ж не послушаюсь, я знаю ее характер. Вы что думаете? Все время говорит: „Джигурда!“ Я просто признался, что подкаблучник», — отмечает шоумен.

И вот теперь их отношения опять штормит, а Джигурда страдает. И надеется, что Волочкова и Анисина помирятся. Ведь он признался, что не может без обеих.

«Короче говоря, я люблю Волочкову. Я грустил. В данной ситуации я говорю: вы две алкоголички второй стадии, я — третий второй стадии, поэтому алкоголики должны дружить», — подчеркивает артист.

Джигурда не скрывает: разлука с Волочковой оказалась для него тяжелым опытом, ведь когда-то им было так весело вместе.

«Вот это сердце в груди богини Волочковой, грудь я щупаю, мне позволено как батюшке. Настоящая», — говорит шоумен в одном из совместных видео.

«Смотрите, в Америке есть Бритни Спирс. То есть суперстар, которая с Джексоном. У нас это Настенька Волочкова. Посмотрите, что вытворяет Бритни Спирс, Волочкова по сравнению с ней просто… Я и говорю, да (похожи. — Прим. ред.). Но Настя круче», — заявляет Никита Джигурда.

И все же мнение жены для шоумена оказалось дороже. На юбилей к Волочковой он так и не попал. Хотя, как говорит сам актер, он об этом не жалеет. Ведь семья, по словам артиста, для него превыше всего.

Впрочем, в искренность его слов верят далеко не все. И многие ждут, что в скором времени в сети может появиться еще одно интересное видео, где снова в главных ролях будут Джигурда и Волочкова.