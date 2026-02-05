Фото, видео: © Getty Images/Alberto Rodriguez / Contributor; 5-tv.ru

Джордж Клуни больше не будет целоваться на экране. Как это повлияет на карьеру звезды Голливуда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Джордж Клуни заявил, что больше никогда не будет целоваться на экране. Правда ли, что делать это актеру запретила жена? Как главный холостяк Голливуда превратился в подкаблучника? На какие жертвы он пошел ради своей супруги? Почему прекратил общаться с лучшим другом Брэдом Питтом? И действительно ли он подумывает о том, чтобы вовсе уйти из кино? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне кажется, он уже такого уровня актер, который может диктовать свои условия. За ним в любом случае будут смотреть, наблюдать», — уверяет певица Олеся Евстигнеева.

«Расстроятся режиссеры, которые в принципе его видят в виде актера-ловеласа, секс-символа, в таких игровых сценах про любовь», — отмечает журналист Олег Цуриков.

Джордж Клуни признался, что с недавнего времени стал отказываться от съемок в проектах, где предполагаются любовные линии. Актер больше не хочет играть в постельных сценах и даже целоваться перед камерой. Поклонники в смятении: что случилось с артистом, которого много раз признавали самым сексуальным из ныне живущих мужчин?

«Это, конечно, чертовски приятно. Стараюсь соответствовать статусу», — подчеркивает актер.

Много лет Джордж Клуни считался главным ловеласом Голливуда. Он встречался с такими красотками, как Келли Престон, Стейси Киблер и Рене Зеллвегер. Ему также приписывали романы с Синди Кроуфорд и Джулией Робертс. Однако многие из этих отношений прекращались так же стремительно, как и начинались.

«Его спрашивали: „Что общего было у ваших девушек?“ Он сказал, что они все были красивые и умные», — уточняет психолог Андрей Миронов.

В интервью актер шутил, что самые долгие отношения у него были с питомцем Максом, который прожил у Клуни целых 18 лет. За это время из мини-пига, которого Джордж купил в зоомагазине, зверь превратился в борова весом 126 килограммов. Но хозяина ничего не смущало. Актер считал Макса своим другом. Девушки приходили и уходили, а свин оставался.

«Однажды Макс спас Джорджу Клуни жизнь. В 1994 году в Лос-Анджелесе было землетрясение. В ту ночь Макс спал с актером в одной кровати и разбудил его за три минуты до начала трагедии», — рассказывает светский журналист Алексей Бегешев.

Впрочем, однажды молодого актера все же умудрились окольцевать. Брак с актрисой Талией Болсам продлился четыре года. Сам Клуни называл этот союз главной ошибкой в своей жизни и уверял: больше никто и никогда не затащит его в ЗАГС.

«Он даже поспорил с актрисами Николь Кидман и Мишель Пфайффер на десять тысяч долларов, что до 40 лет не женится и не заведет детей. Этот спор он выиграл, однако деньги не стал забирать, а предложил удвоить ставки. Теперь он убеждал своих подруг, что не женится до 60 лет и не заведет детей. Это пари он проиграл, поскольку женился в возрасте 53 лет на юристе Амаль Аламуддин», — говорит Алексей Бегешев.

Амаль кардинально отличалась от предыдущих пассий звезды. Британка ливанского происхождения была сдержанной, скромной и при этом уверенной в себе. Еще бы. Ее называли самым красивым специалистом по международному праву в Англии.

«На первой встрече он говорил, что она держала некую дистанцию. Я думаю, здесь еще сыграл такой вот эффект, что она была недоступна для него. И это завело мужчину», — предполагает психолог Миронов.

Клуни и Аламуддин долгое время просто переписывались. Потом актер пригласил девушку на свидание в ресторан, а уже спустя полгода выбирал в ювелирном магазине помолвочное кольцо.

«Он понял, что она его избранная, когда они поехали в Кению. Амаль очень сильно любила и любит жирафов, наблюдать за ними. Он посмотрел на нее, увидел, как она улыбается и восхищается этими животными, и понял, что все, я готов ей сделать предложение», — делится Андрей Миронов.

Дальше была роскошная свадьба в Венеции. А в 2017 году у супругов родилась двойня. 56-летний Клуни хвастался, что они с женой отказались от няни и самостоятельно заботятся о детях. И это говорил тот самый человек, скандальные вечеринки которого когда-то обсуждал весь мир.

«Дети точно могут тебя загнать, так сказать, вот в этот ареал семейной жизни, где ты следишь за сопельками, за температуркой, за тем, как покушал, что покушал, все ли хорошо», — отмечает Олег Цуриков.

С тех пор как Джордж стал мужем и отцом, он сильно изменился. Практически перестал появляться на светских мероприятиях и даже с закадычным другом Брэдом Питтом видится лишь по большим праздникам. Ведь Клуни продал дом в любимом Лос-Анджелесе и теперь живет преимущественно во Франции. По слухам, на этом настояла Амаль.

«Она теперь следит за его питанием, заставляет заниматься йогой. А после того как он попал в аварию в 2015 году, она потребовала, чтобы он продал свой байк», — уточняет Бегешев.

Спокойная с виду Аламуддин, по словам ближайшего окружения актера, обладает очень жестким характером и якобы полностью подчинила себе некогда главного холостяка Голливуда. Например, Клуни не стал подписывать многомиллионный рекламный контракт с авиакомпанией, потому что та не нравилась Амаль.

«Есть те женщины, которые могут сделать все так, что по всем фронтам ты будешь виноват, обязан, должен любить, носить на руках, подарки дарить. Есть такие женщины, и такие женщины прям молодцы, умеют, как говорится, мужика под каблук-то загонять», — заявляет журналист Цуриков.

И вот теперь новости о том, что Джордж Клуни больше не будет сниматься в любовных сценах. По слухам, к такому решению актера подтолкнула сама Аламуддин, которая просто не может видеть мужа в одном кадре с красотками-актрисами. Фанаты переживают: а вдруг Клуни возьмет да и совсем завершит карьеру, если того захочет супруга?

«Это то же самое, что сказать балерине, что мне не хочется, чтобы тебя на поддержку поднимал за бедра другой мужчина. То есть это немножко странно. Когда ты идешь в отношениях с человеком, который находится в этой профессии, ты понимаешь специфику», — говорит актриса Лянка Грыу.

Через несколько дней после громкого заявления артист подтвердил: на его решение отказаться от ролей героев-любовников действительно повлияла жена. Но дело вовсе не в ее ревности к молодым партнершам. Причина — возраст самого Клуни.

«Когда мне исполнилось 60, я поговорил со своей женой. Я сказал: «Смотри, я все еще могу играть в баскетбол с парнями. Я играю с 25-летними. Я все еще могу, я в форме. Но через 25 лет мне будет 85. Неважно, сколько батончиков мюсли вы съедите, это реальная цифра», — подчеркивает актер.

Однако Джордж Клуни успокоил поклонников. Сообщил, что уходить из кино не собирается. Просто сменит амплуа. И надеется, что зрителям понравятся его работы в новых образах.