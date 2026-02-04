«Это было самое счастливое время»: певица Слава со слезами вспоминает бывшего

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Певица Слава переживает не самое лучшее время. Что не дает звезде почувствовать себя счастливой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники волнуются за певицу Славу. Из-за чего артистка в последнее время выкладывает все больше видео, в которых безудержно плачет? Какие подробности личной жизни она скрывала ото всех долгие годы? Правда, что исполнительница жалеет о расставании с Анатолием Данилицким? Действительно ли планирует воссоединиться с бизнесменом, который заставил ее страдать? И что о поведении певицы говорят психологи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Певица Слава уже вторую неделю отдыхает на Бали с дочкой, внуком и зятем. Но вместо того чтобы наслаждаться экзотическими пейзажами, солнцем и океаном, артистка то и дело заливается слезами.

«Человек поехал на отдых. Когда психика наша расслабляется, поднимается очень много переживаний, которые мы не осознавали, и всплывает очень много подавленных переживаний, которые есть в ее жизни», — объясняет психолог-сексолог Ольга Царенко.

Звезда призналась: ей очень больно от того, что она так и не вышла замуж за отца своей младшей дочери Анатолия Данилицкого.

«Очень скучаю по всем дням, проведенным с Толей тогда, десять лет назад, когда мы путешествовали, когда мы отдыхали вместе. Когда мы кушали, выпивали, танцевали. Короче, когда было очень-очень здорово. Это было самое счастливое время в моей жизни», — делится певица.

Но в последние совместные годы Слава постоянно жаловалась на равнодушие со стороны возлюбленного.

«Человек как бы забил, он просто видел, как мне тяжело. То есть я проходила много операций, я ломала плечи, руки. Работала глухая несколько лет, просто я об этом не говорила, вообще ничего не слышала. У меня было несколько операций на ухо. Были тяжелые моменты, когда в принципе меня уже могло бы не быть. И человек никак мне не помог в этой ситуации. Ни финансово, никак», — рассказывает звезда.

По словам певицы, окончательно ее добили постоянные измены Анатолия Данилицкого. Причем поначалу он якобы пытался скрывать свои романы на стороне, но потом начал открыто проводить время с другими девушками.

«Меня да, очень сильно все заколебало. Очень сильно. Я не люблю вранье, ложь близким людям. Я человек, который верит. Меня обманывали очень долгие-долгие годы», — заявляет Слава.

Они прожили вместе почти 20 лет. Но официально женаты не были. Певица уверяла, что много раз получала от спутника предложение, но сама отказывалась идти в ЗАГС.

Теперь же свадьба с Данилицким ей не нужна вовсе. Артистка говорит: несмотря на приятные воспоминания, возвращаться в отношения, которые довели ее до депрессии, она не хочет ни за что.

«Это лед, это мое кольцо, которого у меня никогда не было, оно так и растаяло, как все мои мечты», — говорит знаменитость с кусочком льда на пальце.

Чтобы отвлечься от грустных мыслей, Слава во время отдыха развлекается самыми разными способами: демонстрирует чудеса баланса, рассказывает местным о жизни в Москве, много гуляет и, конечно же, ходит на всевозможные тусовки. Правда, порой не без неприятных последствий.

«Я проснулась, чтоб вы понимали, в купальнике и бусах. Были еще бусы, были браслеты, но они потеряны и не найдены. Было весело», — делится Слава.

Подписчики звезды начали за нее беспокоиться. Кардинальные перемены в настроении, странные рассуждения, обилие алкоголя. Так и до нервного срыва недалеко. Тем более что артистка уже лечилась у психотерапевта.

«Я не думала, что со мной это случится. Но это произошло в какой-то момент с течением обстоятельств, с течением предательства. Вот это все-все-все было накопительное. Здесь, конечно, моя нервная система не выдержала», — признается певица.

«Были какие-то ожидания в части этих отношений. Отношения закончились, а ожидания остались. И вот эта нереализованность в отношениях может тоже давать эффект такой потери себя: а как дальше?» — уточняет психолог-сексолог Царенко.

По мнению специалистов, в поведении Славы четко прослеживаются признаки кризиса среднего возраста. Когда кажется, что все хорошее осталось в прошлом, а цифры в паспорте начинают пугать.

«В период кризиса среднего возраста как раз потеря идентичности осуществляется в том, что те смыслы, которыми раньше жил человек, они становятся неактуальны. А новые смыслы пока еще не приобретены», — рассказывает Ольга Царенко.

Артистка не скрывает, что боится стареть. Она пытается сохранить молодость с помощью косметологии и пластики. Подчеркивает точеную фигуру откровенными нарядами и регулярно твердит, что хоть ей уже 45, но в душе всегда 18.

Правда, собственной уверенности в том, что она молода, Славе уже, судя по всему, не хватает. На одном из видео, которые выкладывала артистка из отпуска, слышно, как она обращается к своему зятю по поводу внешности.

«Андрюш, я что, старая? А чего ты так неуверенно сказал?» — спрашивает исполнительница.

На концертах у Славы до сих пор полный аншлаг. Волноваться о возрасте певице точно не стоит. Она все так же энергична и темпераментна. Возможно, чтобы звезда перестала беспокоиться, ей просто нужно встретить новую любовь?