Строгий муж, трое детей и жизнь без декрета: вся правда о семье Регины Тодоренко

Регина Тодоренко почти сразу после родов вернулась к работе. Почему звезда не может заниматься только бытом, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Регина Тодоренко откровенно рассказала, как совмещает работу и семейную жизнь. Из-за чего ведущая не готовит детям завтрак? Почему они с супругом Владом Топаловым каждый раз с нетерпением ждут гостей? Что за подарки требует знаменитость от мужа? И по какой причине ей приходится отпрашиваться у певца погулять? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда ты мама, ты менеджер детей и параллельно еще жена. Ты домработница, ты повар, ты занимаешься развозкой детей, ты курируешь время: их, свое, мужа», — отмечает телеведущая.

В конце сентября Регина Тодоренко стала мамой в третий раз. Она родила супругу Владу Топалову сына Федора, а уже спустя месяц снова приступила к работе. Сейчас знаменитость уже активно снимается в кино, ведет мероприятия, посещает тусовки. И пока фанаты недоумевают, почему ее декрет закончился так быстро, сама Регина признается, что не может по-другому.

«Все время 24/7 быть в одном и том же помещении и исполнять бытовые какие-то дела — рутина для меня очень сложная. Поэтому я так люблю свою работу», — признается телеведущая.

Тодоренко честно рассказала: ей трудно жертвовать собой в угоду сыновьям и супругу. Ведь до замужества звезда вела активный образ жизни. Она посетила более ста стран, покоряла горные вершины, ныряла на дно океана и даже прыгала со 120-метрового водопада в Южной Африке.

«Женщина — это палитра разных качеств. Быть легкой, быть независимой, с чувством юмора и просто относиться к жизни положительно», — подчеркивает Тодоренко.

Поэтому ведущая еще во время первой беременности решила, что не будет сосредотачиваться исключительно на быте.

«Я готова развивать мозги каждый день, каждый день чему-то учиться новому. Я и сейчас занимаюсь, учусь, беру классы фортепиано и разных языков, чтобы мозги не устаревали», — делится знаменитость.

Чтобы успевать все и всюду, Тодоренко позвала себе в помощь бабушек и нянь. А когда и они не справляются, на подмогу приходят многочисленные друзья.

«Они приходят со своим тазиком плова. Они кормят всю семью и убирают еще потом за нами. Подгузники выбрасывают, сидят с ним, пока я в душ хожу. Это очень удобно. Подносят какие-то пока что игрушки, развлекают его», — уточняет Регина Тодоренко.

Звезда разгрузила себя и в деле приготовления еды. Недавно всю сеть облетел ее ролик, в котором она кормит среднего сына шоколадкой на завтрак.

«У меня начался новый год?» — спрашивает ребенок.

«Да, у тебя начался новый год», — отвечает телеведущая.

«Мама решает, что с ее ребенком. Дальше уже ребенок будет решать, но как бы это уже их взаимоотношения», — говорит актриса Ксения Суркова.

«Это каждый выбирает сам. Тут нет советов. У каждого свой выбор», — отмечает актриса Анна Сигалова.

Ко всему происходящему Регина Тодоренко относится с юмором. Говорит, что, может, она и не образцовая мать в плане быта, но зато наследники видят ее жизнерадостной и энергичной и с удовольствием участвуют во всех ее активностях.

«Я надеюсь, что именно это останется в их умах, а не то, что мама им не готовила завтрак. Потому что завтрак у нас готовит папа», — уточняет Тодоренко.

Ведущая считает, что для женщины главное — оставаться ресурсной для детей и в первую очередь для собственного мужа. С Владом Топаловым они расписались еще в 2018 году. Тогда же родился их первенец Михаил.

Спустя четыре года появился еще один сын — Мирослав. И вот уже четыре месяца, как их стало пятеро в семье. Несмотря на семилетний стаж брака и сильную загруженность, пара до сих пор интересна друг другу. Хотя бывают разногласия.

«Достаточно категоричным может быть. Но мне это нравится, если честно, очень. Потому что Владислав Михайлович, у него всегда все конкретно, а у меня масса выборов разных есть. Да, конечно (называет его по имени-отчеству. — Прим. ред.), он же строгий. Я и отпрашиваюсь у него иногда погулять, знаете, как у родителя», — делится Тодоренко.

«Мы часто бываем не согласны друг с другом. Я бы не назвал это спорами, но мы каждый отстаиваем свою точку зрения», — объясняет Влад Топалов.

Однажды влюбленные чуть было не расстались. По словам певца, как-то раз он перебрал с алкоголем. Регина тут же поставила ультиматум: еще один такой случай, и они расстаются. Топалов решил больше не искушать судьбу.

«Самое страшное, когда человек не злится, а просто спокойно говорит: „Смотри, это просто не мое. Ты классный, ты хороший, но я не могу вернуться за ту черту, которую ты перешел. Без обид, ты мне нравишься, у меня есть к тебе чувства“. И все. После я бросил пить», — рассказывает Топалов.

Артист поддерживает супругу в любых авантюрах. Говорит, что иногда творящееся у них в доме напоминает хаос. Зато не скучно.

«Я собрала стул, мебель на кухне, стулья для сыновей. Мне нравится. Мой муж смеется, говорит: „Опять ты что-то заказала, что нужно собирать“. Конечно, помогает, когда приходится переделывать, потому что приходится переделывать. Я же ножку прикручу там, где спинка», — рассказывает ведущая.

Влад Топалов знает, насколько для супруги важны положительные эмоции, поэтому не скупится на подарки. Покупает жене украшения, одежду люксовых брендов, но чаще всего путешествия. А еще держит себя в форме. Чтобы выглядеть для нее не менее привлекательно, чем в самом начале их отношений. Этого же принципа придерживается и Тодоренко.

«Лично мне нужно сбросить еще два килограмма, чтобы я себе нравилась. А Владу не знаю. Он, знаете, как удав. Он может неделю не есть, а потом поесть. Я удивляюсь, конечно, этому. Бургеры, конфеты, шоколадки. Но при этом на следующий день он может не есть двое суток, трое суток», — делится телеведущая.

Сейчас знаменитость активно тренируется в спортзале, чтобы привести фигуру в норму после третьих родов. Во время беременности она набрала 15 лишних килограммов.

Звезда уверена, что совсем скоро вернет себе былые формы. Ведь она, как и раньше, живет по принципу «вижу цель — не вижу препятствий». А учитывая поддержку со стороны мужа и детей, до заветной фигуры рукой подать.