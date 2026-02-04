Липовый концерт, драка и предательство: почему Успенская со скандалом уволила пиарщика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Любовь Успенская расстроена из-за ситуации с продажей билетов на несуществующий концерт. Что произошло, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Скандал в коллективе Любови Успенской. За что королева шансона уволила своего пиарщика? В чем тот обвинил концертного директора звезды? Кто нанес бывшему сотруднику певицы побои? Как вышло, что фанаты артистки покупали билеты на несуществующий концерт? И будут ли обманутым зрителям возмещены убытки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я в своей жизни столько раз обжигалась, и столько меня предавали», — отмечает певица.

«Конечно, она вообще не в курсе была. Дива наша шансонской эстрады была просто в шоке», — подчеркивает музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Шоу-бизнес обсуждает неприятную ситуацию, в которой оказалась Любовь Успенская. В течение нескольких недель до и после Нового года зрители приобретали билеты на ее концерт в подмосковной Барвихе. Вот только этого выступления, как позже выяснилось, у исполнительницы не было даже в планах.

«Когда люди начали связываться с этим рестораном, им сказали: „У нас вообще не запланирован был концерт, о чем вы говорите? Вы что, ку-ку?“ И все, и тут началось», — делится Олеся Сазыкина.

Она рассказывает: билеты на тот самый концерт ее знакомые купили через пиарщика Успенской Никиту Сурму. Позже молодого человека в махинациях обвинил директор королевы шансона Александр Иваненко.

«Такое было в 1990-х очень много, когда мы отрабатывали концерт, а нам не давали гонорары. И так называемые наши близкие друзья, директора просто брали, садились на первый самолет, а мы даже ничего и не знали», — уточняет певица Наталия Гулькина.

Никита вину отрицает. Он обещал дать программе «Светская хроника» интервью и изложить свою версию случившегося. Но когда в назначенный день съемочная группа приехала к его дому, молодой человек дверь не открыл. Согласился говорить только по телефону.

«Уверен в своей правоте и знаю, что, конечно, ничего из того, что говорит Александр, этого просто не было», — подчеркивает Никита Сурма.

Он устроился пиарщиком к королеве шансона год назад. И, по словам молодого человека, сразу не понравился ее концертному директору Александру Иваненко. Тот якобы всячески демонстрировал свою неприязнь и с каждым днем будто бы все больше переходил границы дозволенного. Придирался, оскорблял и даже угрожал.

«Не знаю, зачем ему это нужно. Не знаю, насколько он смотрит на это вообще трезво, на ситуацию», — говорит Сурма.

У Иваненко своя версия событий. Он утверждает, что не просто так относился к Никите с подозрением. Его настораживало поведение Сурмы. Мужчина даже начал подозревать своего коллегу в увлечении запрещенными веществами.

«Дает какие-то без конца комментарии, что он бедный, несчастный. Я везде говорю одно и то же — что это ублюдок», — заявляет концертный директор Успенской.

«Я могу сделать по его повадкам о том, что он действительно под чем-то всегда находился. Это же можно сослаться на недосып, но на самом деле это очень легко и просто проверить. Каменные глаза. Даже так от алкоголя не будет каменеть. Это, понятное дело, о том, что, может быть, его Люба настолько загнала, что он не спал ночами», — говорит Олеся Сазыкина.

Странности замечали и друзья Успенской. Анжелика Агурбаш вспоминает, как сильно удивилась, что королева шансона взяла Сурму к себе в команду.

«Была ситуация, когда через своих общих знакомых, которые были в компании, и Никита там нес всякую ахинею и чушь про Любовь, и мне позвонили, говорят: «Мы знаем, ты с ней общаешься, и, наверное, будет правильно, если ты скажешь, чтобы она была осторожна и аккуратна с этим человеком», — делится Анжелика Агурбаш.

Певица попыталась предупредить коллегу, но та не восприняла ее слова всерьез. У нее и так хватало проблем: сложные отношения с дочерью, суд с Филиппом Киркоровым, ссора с хирургом Тимуром Хайдаровым.

«Я позвонила Любе и сказала: «Ты должна это знать, что в твоей команде, в твоей компании не совсем приличные и порядочные люди», — вспоминает Анжелика Агурбаш.

Только когда выяснилось, что зрители покупают билеты на несуществующий концерт, Успенская поняла, как сильно ошиблась. И тут же уволила Никиту.

«Мне позвонили люди и сказали: «Слушай, мать, ты работаешь в музыкальном шоу-бизнесе, надо решать как-то этот вопрос, кто будет отдавать деньги». Я написала в личном сообщении Александру: «Александр, большая просьба, выйдите со мной на связь, потому что такая есть история». И он говорит: «Вы не первые мне звоните», — делится музыкальный продюсер Сазыкина.

Впрочем, увольнением Сурмы история не закончилась. Недавно Никита выложил у себя на странице фото с разбитым лицом и намекнул подписчикам, что синяки — дело рук Иваненко. Правда, в разговоре с программой «Светская хроника» от прямого ответа ушел.

«По поводу побоев комментировать это я не буду. Возможно, это так, возможно, это и не так, но факт нападения был», — говорит бывший пиарщик Успенской.

«Одно время он даже ходил с газовым пистолетом. Я у него спрашивал, говорю: „Зачем?“ И однажды его даже побили. Это было, может быть, месяцев шесть-семь назад. А сейчас, если его в очередной раз кто-то побил, надо же на кого-то свалить. Я думаю, все это происходит от того, что человек остался без работы с подмоченной полностью репутацией», — рассказывает Иваненко.

Друзья Александра не верят, что тот мог первым полезть в драку. Считают, Никита специально пытается испортить репутацию оппонента.

«Зная Александра, он не будет заниматься этой фигней, избивать его, как вывесил Никита о том, что он его побил. Он не будет марать руки», — подчеркивает Олеся Сазыкина.

Сама Любовь Успенская отказывается комментировать ситуацию. По словам коллег, певица ужасно расстроена, что пострадали ее поклонники. И надеется, что такого больше никогда не повторится.