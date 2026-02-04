Бузова обещает сенсацию: чего ждать от комедии «Равиоли Оли»
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Певица, а теперь уже и полноправная актриса, сыграла в фильме саму себя.
Новый фильм «Равиоли Оли» выйдет в российский прокат 5 февраля 2026 года. Главную роль исполнила певица, телеведущая и — теперь полноправно — актриса Ольга Бузова.
День премьеры звезда считает знаковым. И не только потому, что, с ее собственных слов, после этого фильма «кинематограф больше не будет прежним».
Да и сама Ольга Бузова уже не будет прежней, ведь исполнилась мечта практически всей ее жизни. Какой путь прошла звезда от проекта «Дом-2» до фильма с ней в главной роли? Будет ли комедия связана с биографией звезды? Как Бузова и коллеги оценивают ее первую главную роль?
«Получается, что все получается» — как Бузова шла к мечте
С ранних лет будущая звезда выделялась среди других детей: любила выступать на утренниках, пошла в школу в пятилетнем возрасте.
Оля Бузова, конечно, сама стремилась быть первой, но и родители ожидали от девочки только отличные оценки. В итоге будущая певица научилась ставить цели и не бояться их добиваться.
«В 16 лет, когда я мечтала поступать в театральный, моя мама (она тоже сегодня будет) сказала мне, что это не профессия. Конечно же, тогда мы все слушались родителей. Ну, я годик только послушалась, если честно. В 17 лет я ушла из дома. И я поступила в СПБГУ, чему несказанно рада, чем горжусь, потому что у меня хорошее образование. Ну, пока еще не все это поняли, что у меня хорошее образование», — вспомнила звезда на премьере.
Учебу она совмещала с участием в «Доме-2», ради этого взяла академический отпуск. Кто бы мог подумать, что решение примкнуть к телепроекту полностью изменит ее жизнь и откроет дорогу в желанный мир шоу-бизнеса?
«Получается, что все получается. Когда ты по-настоящему этого хочешь, когда ты по-настоящему мечтаешь, когда это не временное желание», — сказала Бузова на премьере фильма «Равиоли Оли» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
А географический факультет университета, между прочим, Бузова тогда тоже успела окончить и даже с красным дипломом.
«Наконец-то этот день настал» — как родилась идея фильма «Равиоли Оли»
В проекте Бузова работала с 2022 года — это ее первая главная роль. Но предложение о съемках в кино далеко не первое. От большинства она отказывалась сама: то не нравилась команда, то был непонятен сценарий.
«У нас только отгремел сезон „Звезд в Африке“ с феноменальными цифрами. И я так устала, у меня был сумасшедший какой-то график в декабре. Ну, вы понимаете, о чем я», — рассказала звезда.
Тогда, несколько лет назад, она решила поужинать дома. Спокойно в одиночестве навернуть тарелку пельменей со сметанкой. Бузова без задней мысли рассказала об этом продюсеру Лике Бланк. На следующий день та написала ей в ответ: «Я все придумала, мы снимаем кино».
«Наконец-то этот день настал. Премьера моей первой большой работы в кино. Сегодня вы станете свидетелем того, как кинематограф больше не будет прежним», — улыбнулась Бузова на презентации комедии «Равиоли Оли».
При этом у Ольги Бузовой к моменту выхода «Равиоли Оли» уже сложилась вполне внушительная фильмография, пусть и в формате эпизодов и камео.
До своей первой главной роли она появлялась в популярных комедийных и новогодних проектах, среди которых фильмы «Бармен», «Держи удар, детка!», «Жги!», «Zомбоящик», «Чумовой Новый год!», «Елки-8», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», а также в телевизионных сериалах и скетч-проектах — от «Универа» и «Зайцев+1» до «Бедных людей».
Чаще всего Бузова играла саму себя или яркие второстепенные роли, постепенно нарабатывая актерский опыт и экранную узнаваемость, что в итоге и привело ее к первой полноценной главной роли в кино.
«Пришлось проходить кастинг» — как Бузовой далась главная роль в фильме
Фото, видео: 5-tv.ru
На премьере Ольга Бузова волновалась.
«За свои проекты и за свои работы я никогда не переживаю, потому что я все делаю профессионально, по сердцу и по совести. Я волнуюсь. У меня приятное предвкушение», — пояснила она свои чувства.
Сам процесс съемок не был простым, но Бузовой к сложностям не привыкать.
«Мне пришлось проходить кастинг на роль Ольги Бузовой. Потому что, вы знаете, сыграть такую героиню очень сложно. Ее может сыграть только тот человек, который ее знает. А Ольгу Бузову даже сама Оля не всегда узнает, особенно с утра после перелета», — шутила она на премьере.
Сложно было играть не по сюжетной линии, оказалось, что у процесса создания кино своя хронология. Например, на второй съемочный день Бузова изображала любовь с человеком, которого видела впервые в жизни и по сценарию, и в жизни. Но сложности ее не пугали.
«У меня феноменальная память на текстах. Дело в том, что когда я была ребенком и ходила в школу, я многое не понимала. Например, геометрию или высшую математику в универе. И я просто зубрила. Поэтому этот навык быть тупой в школе мне пригодился в моей профессии, ибо я все запоминаю с первого раза. Я актриса одного дубля», — призналась Бузова.
Но даже зная о своих сильных сторонах, она все равно очень старалась. Например, чтобы очаровать всю съемочную команду, она уже в первый день работы над «Равиоли Оли» знала весь сценарий наизусть.
«Я выучила слова всех. Потому что я знаю, мы же часто снимаемся в эпизодах — обычно актеры берут с собой бумажку. И я такая: «Мне бумажка не нужна, я и без бумажки киноактриса. Я буду подсказывать, если кто-то забыл слова», — рассмеялась Бузова.
«Начнется моя большая карьера в кино?» — о чем фильм «Равиоли Оли»
Ольга Бузова в новой комедийной истории сталкивается с проблемой, знакомой многим, — излишним доверием к неподходящему мужчине. Ее избранником становится красавцем-немцем Генрихом, который откровенно запудрил звезде мозги.
Влюбленная Бузова соглашается на вложиться в предприятие — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках.
Скоро она понимает, что Генрих — аферист, который сбежал с ее деньгами. Чтобы попытаться исправить ситуацию и вернуть хоть часть средств, Ольга отправляется в Нижние Теплышки.
Сыгравшая саму себя Бузова на премьере рассказала, что очень ждет оценки зрителей.
«Начнется моя большая карьера в кино? Или нет? Потому что самый главный критик — это зритель. И все, что я делаю в своей жизни, не имеет никакого смысла, если это не будет нравиться людям», — пояснила свою позицию она.
«Встретились люди, которым я поверила»: какие надежды возлагает Бузова на фильм «Равиоли Оли»
Телеведущая не скрывает, что всегда ставит работу на первое место. Ее график расписан по минутам, она всегда открыта к новым проектам и готова к любым съемкам. И все же главную роль она сыграла только сейчас.
«Я бесконечно счастлива, что на моем пути встретились люди, которым я поверила и доверилась. Поверьте, снять Бузову хотят все. И я не только про кино», — подчеркнула актриса.
Что касается личной жизни, сердце звезды, как и раньше, открыто. Но интересно: все же больше для новых проектов, нежели новых возлюбленных.
«В восторге от ее способностей»: как на главную роль Бузовой отреагировали звезды
Фото и видео: 5-tv.ru
Поддержать Бузову на премьеру комедии «Равиоли Оли» приехали многие знаменитости.
Актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что Бузова обладает такой мощной энергией, что сможет убедить мир в своих способностях.
«Не будем записывать Олю в комедийные актрисы, может, она нам еще и драму выдаст», — сказала Бледанс.
Она подчеркнула, что Бузова сыграла себя филигранно.
Оценил первый киноопыт звезды «Дома-2» и журналист, шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров.
«Я в восторге от ее способностей. Видите, у меня вот какая проблема: я, как Олю вижу, у меня отпадает челюсть», — признался он.
А певец и заслуженный артист РФ Дима Билан и вовсе назвал Бузову исторической личностью и ориентиром для многих.
«Какие же мы молодцы все-таки! Начинали примерно в одно время», — вздохнул он.
На премьере Бузова вспомнила, как однажды брала у Билана автограф, когда подрабатывала в петербургском клубе моделью. Потом она всем рассказывала, якобы Билан — ее друг, хотя тот им не был. А сейчас знаменитости действительно общаются. Получается, что «все получается»?