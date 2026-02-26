Его называли новым Высоцким: каким был Джигурда 30 лет назад и кто перекрыл ему путь в кино

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

После роли в фильме «Любить по-русски» Джигурда купался во внимании поклонниц. Его ждала блестящая карьера в кино, но она не сложилась. Как он превратился в короля эпатажа?

Никита Джигурда известен многим как фрик и скандалист. Но сегодня мало кто помнит, каким он был 30 лет назад — восходящей звездой с необычным и звонким голосом.

Джигурде предрекали блестящую карьеру в кино и даже называли его «продолжателем дела Владимира Высоцкого».

Однако он в итоге пошел по иному пути. Почему артист так и не смог закрепиться в отечественном кинематографе? И правда ли, что всему виной известный режиссер, который закрыл ему дорогу в кино?

Восходящая звезда: рассвет и закат кинокарьеры Джигурды

Сотрудничество Никиты Джигурды с режиссером Евгением Матвеевым на съемках трилогии «Любить по-русски» стало одним из самых ярких и напряженных эпизодов в карьере актера. Джигурда получил роль бывшего офицера-афганца Виктора Курлыгина. В интервью газете «Солидарность» отмечал, как страшно они ругались с Матвеевым.

Отмечается, что режиссера раздражала манера игры актера: тот, по его мнению, постоянно переигрывал, излишне демонстрировал удаль и «рвал на себе рубашку где надо и не надо». Матвеев даже рассматривал возможность полностью убрать персонажа Курлыгина из сценария. Как пишут СМИ, кульминацией конфликта стала съемка любовной сцены с Ларисой Удовиченко. Джигурда с таким необузданным жаром исполнял ее, что, по замыслу режиссера, совершенно терялась необходимая лиричность.

Когда актер отказался менять свой подход, Матвеев пригрозил радикальной мерой — переозвучить все реплики его героя другим артистом. Эта угроза заставила Джигурду пойти на мировую.

В результате переговоров режиссер смягчился: он пообещал не переозвучивать роль, но в шутку пригрозил «пристрелить» Курлыгина в финале картины. В итоге персонаж выжил, а Джигурда остался в проекте и снялся во всех трех частях фильма.

К третьей части экранизации Матвееву все же удалось найти подход к актеру, сделав его героя более сдержанным и «возмужавшим».

По слухам, якобы именно эта стычка с режиссером и послужила дальнейшему оскудению кинокарьеры Джигурды. После «Любить по-русски» в его фильмографии, конечно, есть новые проекты, однако за несколько десятилетий их накопилось не так уж и много.

В молодости у Джигурды было множество поклонниц. Его мужественное лицо, выразительная борода и густая шевелюра привлекали внимание женщин. От атлетичного тела и пронзающего взгляда дамы буквально млели и теряли рассудок. Высокий, молодой и, самое главное, талантливый артист мог бы с легкостью покорить Голливуд.

Но характер артиста дал о себе знать. Совладать с такой «силищей» было непросто всем вокруг. Судя по всему, рассказы о неуправляемости актера распространились на все творческое пространство, поэтому Джигурду все меньше стало видно в фильмах.

Со временем ему нужно было зарабатывать на «хлеб и соль», а работы никак не прибавлялось. Уже спустя годы в сознании зрителей Джигурда закрепился не столько своими киноролями, сколько скандальными выходками.

Актер даже проводил собственное расследование ДТП с Михаилом Ефремовым, и даже заявлял о намерении баллотироваться в президенты Украины.

«В 2013-м году на меня вышли сотрудники СБУ, и предложили поучаствовать в качестве кандидата в президенты Украины. Обещали вложиться в предвыборную кампанию — была поставлена задача оттянуть голоса националистов. (…) Я не отказался, просто произошел госпереворот и дальнейшие трагические события. (…) И когда националисты пригрозили, что сожгут всех, кто выйдет 9 мая на День Победы в Донецке, я принял решение поехать в Донбасс, чтобы поддержать местных жителей — проехал с флагом Победы на коне по центральной площади», — рассказал Джигурда в интервью aif.ru.

Сам Джигурда понимает, что сейчас его фамилия больше ассоциируется у людей с образом фрика. Поэтому в 2016 году заявил о намерении ее сменить на новую из девяти слов — на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.

«Это мои родовые фамилии, а Джанатан и Браташ я взял в память об убитой куме, с которой мы входили в Европейский орден Розенкрейцеров», — пояснил он тогда в беседе с НСН.

Джигурда должен был стать новым Высоцким

Раньше Джигурду часто сравнивали с бардом и актером Владимиром Высоцким. С раннего юношества Джигурда является поклонником прозаика, и не только творчества. Для него он является кумиром и ориентиром в жизни.

«Я ведь вырос на бардовской песне — в семье слушали только Окуджаву, Визбора, Высоцкого, Галича, Клячкина… Папа был ведущим инженером приборостроительного завода, но к тому же писал стихи. Мама тоже была инженером и так же любила поэзию. Мне, в общем-то, и гитара была не нужна. Просто если людям интереснее слушать хорошие стихи под гитару — нате вам под гитару! В музее Высоцкого были записи моих песен, и родители поэта думали, что это какой-то его неспетый концерт. У меня такой голос с 13 лет, потому что я с детства пел его песни. В щукинском училище меня показывали докторам, просили исправить мои побитые связки… Но я на это не пошел. (…) Кстати, назвал я старшего сына в честь Высоцкого, которого считаю одним из своих духовных учителей», — рассказывал Джигурда в интервью газете «Солидарность».

В 2025 году Никита Джигурда в интервью Анфисе Чеховой рассказал, как после смерти Высоцкого «высшие силы» дали ему знак.

«Когда он умер — у меня в груди случился энергетический взрыв и голос в голове: «Теперь твоя очередь. Ты должен продолжить», — уверяет артист.

Детство и юность Джигурды: успехи в спорте, психушка

Джигурда родился в Киеве в семье с глубокими казачьими корнями, что во многом предопределило его бурный и независимый характер. С детства он проявлял недюжинную физическую силу и обладал мощными вокальными данными.

Его юность прошла в противоречии между двумя страстями: серьезными занятиями греблей на каноэ, где он достиг звания мастера спорта и вошел в сборную УССР, и творческими порывами — писанием стихов и фанатичным увлечением творчеством Владимира Высоцкого, чьи песни он пытался исполнять с тем же надрывом, однажды даже сорвав голос. После школы он поступил в институт физкультуры, но его ждал резкий поворот.

Решение круто изменить жизнь было вынужденным. В 20 лет ему поставили диагноз «гипоманиакальный психоз», но за этим стояла конкретная драма: в Киеве молодой Джигурда читал на площади протестные стихи, за что и попал в психиатрическую клинику.

«Если бы не связи родителей, меня бы продержали два месяца… Мне кололи по семь уколов транквилизаторов в день», — вспоминал он.

После лечения Джигурда поступил в Щукинское училище, которое окончил в 1987 году. Его карьера началась более чем традиционно: служба в театре Рубена Симонова, запись альбомов с песнями Высоцкого. В том же году состоялся его кинодебют — главная роль в телесериале «Раненые камни».

Настоящая народная популярность пришла к актеру в 1995 году с ролью бывшего афганца Курлыгина а фильме «Любить по-русски». Работа в звездном составе и две последующие части трилогии стали самым узнаваемым и уважаемым проектом в его карьере.

Однако еще в 1993 году проявилась его тяга к полному творческому контролю и эпатажу: он выступил режиссером, сценаристом и композитором своего первого фильма «Супермен поневоле, или Эротический мутант» — триллера, ставшего своеобразным бенефисом его яркой личности.

Семейная сага Джигурды

Джигурда — человек яркий не только на сцене, но и в личной жизни. Артист был женат несколько раз, и каждый его союз вызывал широкий резонанс. В молодости он состоял в браке с Мариной Есипенко, позже у него были отношения с поэтессой Яной Павелковской, которая родила ему двоих сыновей — Артемия-Добровлада и Илью-Максимилиана.

Самым известным стал его союз с фигуристкой Мариной Анисиной. Их отношения сопровождались громкими заявлениями, публичными конфликтами и даже разводом, после которого пара вновь воссоединилась.

У супругов двое детей — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада. История их брака не раз становилась предметом обсуждения в СМИ, а сам артист называл этот союз судьбоносным.

Отдельной главой в светской хронике стали его дружба и неоднозначные отношения с балериной Анастасией Волочковой. Их совместные появления на публике и провокационные фото не раз порождали слухи о романе.

Однако в последнее время Джигурда уверяет, что сохраняет верность супруге: по его словам, он даже не пришел на юбилей Волочковой, поскольку жена пригрозила разводом.

«Зная характер богини Анис и то, что Настя неоднократно оскорбляла Марину, я не смог переубедить свою супругу и стал подкаблучником! Извини меня, Настенька!» — признался Джигурда.