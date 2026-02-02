Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

Классические, с ветчиной и со шпинатом: три рецепта блинов на Масленицу

Мария Горбунова 28 0
Эксклюзив

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Масленица

Начинка придаст блинам новый вкус. Какая из них удивит гостей и близких?

Каждый год, когда наступает Масленица, на столе появляются горячие, ароматные блины — символ солнца и весеннего тепла. Три оригинальных рецепта вкусных блинчиков эксклюзивно для 5-tv.ru предложила фудблогер Олеся Воронова.

Три стакана: рецепт блинов на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Три яйца;
  • Соль (щепотка);
  • Молоко (стакан);
  • Мука (стакан);
  • Кипяток (стакан);
  • Масло растительное (столовая ложка);
  • Сахар (щепотка).

Рецепт приготовления блинов на Масленицу:

В миску разбиваем яйца, размешиваем венчиком. Добавляем три яйца, постепенно вводим сначала молоко, после муку, следом — стакан кипятка, при этом помешивая массу венчиком. Потом добавляем растительное масло и сахар.

Они получаются нежирными, но очень мягкими и эластичными.

Блинчики с ветчиной и зеленью: рецепт блинов на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Три яйца;
  • Соль (щепотка);
  • Молоко (стакан);
  • Мука (стакан);
  • Кипяток (стакан);
  • Масло растительное (столовая ложка);
  • Сахар (щепотка);
  • Ветчина или бекон (по вкусу);
  • Сыр тертый (по вкусу);
  • Зелень (по вкусу).

Рецепт приготовления блинов на Масленицу:

Тесто делаем так же, как и у первого рецепта. В конце в него добавляем ветчину, сыр и зелень. Блинчики обжариваем с двух сторон, а потом каждый сворачиваем в трубочку.

Для второго варианта блинов берем за основу рецепт первого теста. И добавляем к нему натертую ветчину, сыр и зелень.

«Подавать их лучше со свежей сметаной — это будет очень вкусно», — с улыбкой советует фудблогер.

Шпинатные блинчики: рецепт блинов на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Три яйца;
  • Соль (щепотка);
  • Молоко (стакан);
  • Мука (стакан);
  • Кипяток (стакан);
  • Масло растительное (столовая ложка);
  • Сахар (щепотка);
  • Шпинат (по вкусу, чтобы тесто было отчетливо зеленоватым);
  • Несладский творожный сыр (по паре чайных ложек на блинчик);
  • Слабосоленая красная рыба (по паре кусочков на блин);
  • Зелень (любая по вкусу).

Рецепт приготовления блинов на Масленицу:

«Этот рецепт для тех, кто любит яркие краски и необычные сочетания в еде», — отметила фудблогер.

В классическое тесто для блинов добавляем шпинат. Обжариваем блинчики также с двух сторон и добавляем начинку из творожного сыра, рыбы и зелени. После формируем рулетики и каждый разрезаем пополам.