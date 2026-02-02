Классические, с ветчиной и со шпинатом: три рецепта блинов на Масленицу
Фото, видео: 5-tv.ru
Начинка придаст блинам новый вкус. Какая из них удивит гостей и близких?
Каждый год, когда наступает Масленица, на столе появляются горячие, ароматные блины — символ солнца и весеннего тепла. Три оригинальных рецепта вкусных блинчиков эксклюзивно для 5-tv.ru предложила фудблогер Олеся Воронова.
Три стакана: рецепт блинов на Масленицу
Ингредиенты:
- Три яйца;
- Соль (щепотка);
- Молоко (стакан);
- Мука (стакан);
- Кипяток (стакан);
- Масло растительное (столовая ложка);
- Сахар (щепотка).
Рецепт приготовления блинов на Масленицу:
В миску разбиваем яйца, размешиваем венчиком. Добавляем три яйца, постепенно вводим сначала молоко, после муку, следом — стакан кипятка, при этом помешивая массу венчиком. Потом добавляем растительное масло и сахар.
Они получаются нежирными, но очень мягкими и эластичными.
Блинчики с ветчиной и зеленью: рецепт блинов на Масленицу
Ингредиенты:
- Три яйца;
- Соль (щепотка);
- Молоко (стакан);
- Мука (стакан);
- Кипяток (стакан);
- Масло растительное (столовая ложка);
- Сахар (щепотка);
- Ветчина или бекон (по вкусу);
- Сыр тертый (по вкусу);
- Зелень (по вкусу).
Рецепт приготовления блинов на Масленицу:
Тесто делаем так же, как и у первого рецепта. В конце в него добавляем ветчину, сыр и зелень. Блинчики обжариваем с двух сторон, а потом каждый сворачиваем в трубочку.
Для второго варианта блинов берем за основу рецепт первого теста. И добавляем к нему натертую ветчину, сыр и зелень.
«Подавать их лучше со свежей сметаной — это будет очень вкусно», — с улыбкой советует фудблогер.
Шпинатные блинчики: рецепт блинов на Масленицу
Ингредиенты:
- Три яйца;
- Соль (щепотка);
- Молоко (стакан);
- Мука (стакан);
- Кипяток (стакан);
- Масло растительное (столовая ложка);
- Сахар (щепотка);
- Шпинат (по вкусу, чтобы тесто было отчетливо зеленоватым);
- Несладский творожный сыр (по паре чайных ложек на блинчик);
- Слабосоленая красная рыба (по паре кусочков на блин);
- Зелень (любая по вкусу).
Рецепт приготовления блинов на Масленицу:
«Этот рецепт для тех, кто любит яркие краски и необычные сочетания в еде», — отметила фудблогер.
В классическое тесто для блинов добавляем шпинат. Обжариваем блинчики также с двух сторон и добавляем начинку из творожного сыра, рыбы и зелени. После формируем рулетики и каждый разрезаем пополам.