Классические, с ветчиной и со шпинатом: три рецепта блинов на Масленицу

Фото, видео: 5-tv.ru

Начинка придаст блинам новый вкус. Какая из них удивит гостей и близких?

Каждый год, когда наступает Масленица, на столе появляются горячие, ароматные блины — символ солнца и весеннего тепла. Три оригинальных рецепта вкусных блинчиков эксклюзивно для 5-tv.ru предложила фудблогер Олеся Воронова.

Три стакана : рецепт блинов на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

Три яйца;

Соль (щепотка);

Молоко (стакан);

Мука (стакан);

Кипяток (стакан);

Масло растительное (столовая ложка);

Сахар (щепотка).

Рецепт приготовления блинов на Масленицу:

В миску разбиваем яйца, размешиваем венчиком. Добавляем три яйца, постепенно вводим сначала молоко, после муку, следом — стакан кипятка, при этом помешивая массу венчиком. Потом добавляем растительное масло и сахар.

Они получаются нежирными, но очень мягкими и эластичными.

Блинчики с ветчиной и зеленью: рецепт блинов на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

Три яйца;

Соль (щепотка);

Молоко (стакан);

Мука (стакан);

Кипяток (стакан);

Масло растительное (столовая ложка);

Сахар (щепотка);

Ветчина или бекон (по вкусу);

Сыр тертый (по вкусу);

Зелень (по вкусу).

Рецепт приготовления блинов на Масленицу:

Тесто делаем так же, как и у первого рецепта. В конце в него добавляем ветчину, сыр и зелень. Блинчики обжариваем с двух сторон, а потом каждый сворачиваем в трубочку.

Для второго варианта блинов берем за основу рецепт первого теста. И добавляем к нему натертую ветчину, сыр и зелень.

«Подавать их лучше со свежей сметаной — это будет очень вкусно», — с улыбкой советует фудблогер.

Шпинатные блинчики: рецепт блинов на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

Три яйца;

Соль (щепотка);

Молоко (стакан);

Мука (стакан);

Кипяток (стакан);

Масло растительное (столовая ложка);

Сахар (щепотка);

Шпинат (по вкусу, чтобы тесто было отчетливо зеленоватым);

Несладский творожный сыр (по паре чайных ложек на блинчик);

Слабосоленая красная рыба (по паре кусочков на блин);

Зелень (любая по вкусу).

Рецепт приготовления блинов на Масленицу:

«Этот рецепт для тех, кто любит яркие краски и необычные сочетания в еде», — отметила фудблогер.

В классическое тесто для блинов добавляем шпинат. Обжариваем блинчики также с двух сторон и добавляем начинку из творожного сыра, рыбы и зелени. После формируем рулетики и каждый разрезаем пополам.