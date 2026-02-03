Четыре года унижений, работа уборщицей и смерть любимого: непростая судьба Анны Ардовой

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Путь к славе для звезды «Одна за всех» был тернистым, несмотря на то что она является наследницей актерской династии.

Родители вместо квартиры соседки оставляли ее за кулисами московского ТЮЗа, бабушка баловала ее и всегда ждала в гости в доме, где частенько бывали Борис Пастернак и Марина Цветаева. А она — Анна Ардова, наследница актерской династии, названная в честь Ахматовой, — в подростковом возрасте чуть не вылетела из школы и пошла работать продавщицей, когда не поступила в театральный…

Как сложилась судьба актрисы, не оставившей своей цели после четырех отказов в ГИТИСе, и в чем ей приходилось идти против всех?

«Еле выжила» — детство Анны Ардовой

© РИА Новости/Александр Макаров

Анна Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве. Ее семья — столичная династия аристократов: родители — Борис и Мира Ардовы — были актерами, бабушка — Нина Ольшевская — ученица Станиславского и известная актриса, а дед — Виктор Ардов — писатель-сатирик.

При такой родословной неудивительно, что малышке дали имя в честь великой поэтессы Ахматовой, которая была близкой подругой семьи. В гости к бабушке и дедушке Анны на Большую Ордынку приходили и Михаил Зощенко, и Леонид Утесов, и Борис Пастернак.

«Кстати, единственная встреча Анны Андреевны и Марины Цветаевой произошла здесь, в гостиной, дед вышел из комнаты, чтобы не мешать их беседе. Фантастика! А дед мой дружил с Фаиной Раневской. Бабушка рассказывала, что, когда она приходила к ним в гости, можно было описаться от смеха», — рассказывала актриса в интервью 7Дней.ru.

Вся семья обожала и баловала девочку. У Ардовой было все, кроме крепкого здоровья.

«Я ведь родилась слабенькой, недоношенной, шести с половиной месяцев, да еще с фибромой легких, еле выжила. Во время плача начинала задыхаться», — говорила она.

Родители развелись, когда Ане не было и года. Позже мать вышла замуж за актера Игоря Старыгина, знаменитого Арамиса из «Трех мушкетеров». Девочка сначала не принимала отчима, а потом привыкла и стала называть «любимым искусственным папой».

Ее дебют в кино состоялся еще в школьные годы — в 14 лет она сыграла в комедии Михаила Козакова «Если верить Лопотухину», но настоящая известность пришла позже. Анна Ардова буквально выросла за кулисами московского ТЮЗа, где играла ее мать, и с детства мечтала стать актрисой. Разве кто-то мог сомневаться в этом?

«Уходите отсюда» — несколько лет поступлений Анны Ардовой

Александра Краснова/ТАСС

У будущей актрисы был непростой подростковый период — ее даже чуть не отчислили из школы, но заботливая семья вовремя перевоспитала девочку. Отличные оценки — это далеко не первое, на что смотрят при поступлении в театральный, поэтому никто и подумать не мог, что у дочери актеров возникнут с этим проблемы.

Анна Ардова проваливала экзамены четыре года подряд.

«Вообще я поступала к Гончарову пять лет. Первые два года вообще говорили: „Уходите отсюда“. Но я снова приходила, читала программу, очень переживала. Когда мне говорили: „Зачем вы опять пришли?“, я отвечала: „Меня папа заставил“. Ну, все же знали моих родителей. И при этом передавали привет бабушке, дяде, маме поклон. Потом что-то менялось, потихонечку начала проходить дальше и дальше: сначала до первого тура, потом до второго, до третьего. Потом — до сочинения на четвертый год поступления. Вот уж поистине пути Господни неисповедимы. Мне кажется, что все так случается, как должно быть», — вспоминала Ардова в интервью Womanhit.ru.

Девушка ушла из дома в 17 лет и за все эти годы поступления успела сменить множество профессий: работала младшим экономистом, продавщицей, гардеробщицей и даже уборщицей.

В 1994 году она окончила институт и в 1995-м была принята в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где играет до сих пор.

«Мне было лет 16–17, и вот в Театре Маяковского я посмотрела спектакль с Натальей Гундаревой в главной роли. Проревела весь второй акт. Ну разумеется — это же «Леди Макбет Мценского уезда». Вытерла сопли, вышла из театра и так убежденно сказала себе: «Я хочу работать в этом театре, я хочу выходить на эту сцену», — признавалась артистка.

«Профессия — тяжелая до ужаса» — карьера Анны Ардовой

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Поворотным моментом в кинокарьере Ардовой стало участие в юмористических проектах. Сначала это был скетч-сериал «Женская лига» (2006-2009), а затем — главная роль в шоу «Одна за всех» на канале. В каждом выпуске Ардова виртуозно перевоплощалась в десятки персонажей: от гламурной блондинки Энджи до вредной старушки и ночной охранницы.

«Профессия — тяжелая до ужаса, страшная тем, что ты сегодня популярен, а завтра тебя не снимают, и ты страдаешь, переживаешь. Когда у меня нет работы, мне плохо», — говорила Ардова.

Проект «Одна за всех» принес ей невероятную популярность и премию ТЭФИ в 2010 году как лучшей исполнительнице женской роли. Однако эта работа давалась нелегко. Актриса признавалась, что из-за многочасового грима у нее начались серьезные проблемы с кожей, а постоянная нагрузка довела до нервного срыва.

«Вообще эти маски актерские клеят три-четыре часа и носить их можно еще четыре — это как раз равно американской системе восьмичасового дня», — отмечала Ардова в интервью журналу HELLO!

Но именно проект «Одна за всех» принес ей народную любовь. А еще привлек публику на спектакли с ее участием в театре имени Маяковского.

«Всегда горжусь этой работой, мне нечего стесняться. Когда мое шоу называют сборником скетчей, мне хочется ответить: „Ну вы попробуйте!“ Юмор — это тяжелый труд, нужно очень четко ощущать время, лишняя секунда убьет любую шутку. С моим персонажем ночной охранницы мы делали по миллиону дублей, если засыпала и просыпалась не в тот момент — не получалось. Чтобы сыграть комедию, надо владеть трагедией, иначе образ будет плоский», — добавила актриса.

«Могу гору текста быстро выучить» — разноплановые роли Анны Ардовой

Кадр из сериала «Последний из Магикян» (2013 — 2015)

Параллельно с работой в скетч-шоу Ардова активно снималась в кино и сериалах. В ее фильмографии — более 80 работ.

«Я устала от комедии, сама закончила „Одну за всех“, хотя рейтинги были отличные. Мне даже придумали систему, что я 15 дней снимаюсь, а 15 дней отдыхаю. Все равно школьником себя чувствовала, которого гонят в школу. Тяжело было в первый год особенно: меня перегрузили, когда поняли, что могу гору текста быстро выучить», — рассказывала Ардова.

Она играла в таких проектах, как «Всегда говори „всегда“», «Дети Арбата», «Солдаты» и «Последний из Магикян». На большой экран выходили фильмы с ее участием: «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Дедушка моей мечты», «All inclusive, или Все включено».

В 2024 году зрители увидели ее в фэнтези «Последний богатырь. Наследие» в роли матери близнецов.

Ардова также пробовала себя как телеведущая: в 2012 году она вела шоу «Форт Боярд» и входила в жюри проекта «Точь-в-точь».

«На бумаге я уже не была Сашиной женой» — личная жизнь Анны Ардовой

Анна Ардова с супругом Александром Шавриным. www.globallookpress.com/Natalia Shakhanova

Первым мужем Ардовой стал однокурсник по ГИТИСу — актер Даниил Спиваковский. Свадьба в 1992 году была оригинальной: вместо марша Мендельсона звучала песня Beatles, на Ардовой вместо белого платья — красная вязаная туника и узорчатые лосины, но брак продлился всего 11 месяцев.

Жизнь в коммуналке шла непросто, а когда студенты переехали в квартиру матери Спиваковского, выяснилось, что Ардова ей не по душе. Отношения влюбленных ухудшились, ссоры доходили до битья посуды. В итоге актриса тихо ушла ночью, собрав вещи. Кстати, сделала это тоже оригинально — через окно.

Второй любовью Ардовой стал журналист Сергей Соколов. В 1996 году актриса родила от него дочь Софью. Однако он исчез из жизни Ардовой, едва узнав о ее беременности.

Третьим возлюбленным и вторым официальным мужем звезды стал ее давний друг, актер Александр Шаврин.

«После репетиций задерживалась в театре, чтобы не идти в пустую квартиру, где мне совершенно нечего было делать. Вот тогда-то мы и начали „романиться“ с Шавриным. Надо сказать, что во время моей беременности Саша проявлял ко мне всевозможные знаки внимания, очень заботился, выгуливал меня на свежем воздухе. Я-то думала, что все это он делает просто по-дружески, но, как потом рассказала наша общая приятельница, он ей говорил: „Как же Ардова мне нравится, я в нее влюбился! А она — беременная, да еще все время выясняет отношения с этим своим обидчиком“, — имея в виду отца будущего ребенка», — делилась актриса в интервью 7Дней.ru.

В 1997 году они поженились, а в 2001 году у них родился сын Антон. Этот союз длился 20 лет и казался прочным, но в 2017 году пара развелась. А вскоре после развода случилась трагедия: у Александра обнаружили онкологию.

«Меня потом многие осудили за то, что я развелась с Сашей перед его смертью. Во-первых, я не знала, что он умрет. Когда мы услышали диагноз, начали вместе ходить по врачам. Господи, да только на бумаге я уже не была Сашиной женой, но оставалась рядом, колола ему уколы, давала таблетки. <…> Мы оба работали над тем, чтобы победить болезнь, я не верила в то, что Саша не справится», — рассказывала актриса 7Дней.ru.

В декабре 2017 года Шаврин скончался.

Сегодня главная радость и гордость Ардовой — ее дети. Дочь Софья и сын Антон пошли по ее стопам и стали актерами.

«Что касается жизненного пути моих детей… Надеюсь, что у них он будет менее тернистый, чем у меня», — улыбнулась Ардова.

В 2024 году актриса впервые стала бабушкой. Сын Антон подарил ей внучку Александру. Однако в начале 2026 года в СМИ появились тревожные новости о здоровье Ардовой. Сообщалось, что еще в 2017 году у нее якобы обнаружили опухоль. Из-за этого ей пришлось провести операцию по удалению правой почки. А последняя диагностика показала, что новообразование было доброкачественным.

Агент актрисы Марина Карнаева назвала эти сообщения вымыслом. Представительница звезды выразила крайнее возмущение публикациями, назвав подобные новости чушью, и сравнила их распространение со снежным комом. Она подчеркнула, что речь идет о слишком серьезных вещах, чтобы верить непроверенным источникам.

«Это какая-то ошибка, вы что! Вы говорите какую-то чушь! Где вы читаете новости? На заборе, что ли?» — возмутилась агент.

Сама Анна Ардова предпочитает не вступать в публичные дискуссии по поводу своего состояния, продолжая активно работать в театре и кино.