Что толкает на измену: правда о мужской и женской неверности и как ее предотвратить

Как правило, мужчины и женщины идут на этот шаг по разным причинам. Когда в отношениях пора бить тревогу?

Согласно исследованиям, процент мужских измен в браке колеблется в диапазоне 10–25%, женских — 5–15%. Но эти цифры — лишь вершина айсберга.

За ними скрываются сложные психологические механизмы: от поиска новизны до попыток компенсировать эмоциональный голод. Но почему мужчины и женщины изменяют по-разному и как распознать тревожные звоночки до того, как будет перейдена черта?

В этом 5-tv.ru разбирается вместе с Анастасией Суфиевой — психологом, сексологом, психосоматологом, EMDR-терапевтом.

Анастасия Суфиева

Психолог

Мужчины и женщины: кто изменяет чаще

www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir

В большинстве исследований и в нашем современном мире мужские измены все-таки обсуждают и фиксируют чаще, чем женские. Кто-то даже считает, что все мужчины изменяют.

«Женщин же больше идеализируют, хотя, возможно, они просто лучше шифруются. На самом деле тема очень неоднозначная. Вообще у нас сейчас очень много травмированных людей. Как мужчин, так и женщин.

Вступая в отношения, люди чаще всего несут в них смысл взять, удовлетворить свою какую-то потребность: в любви, в понимании, в материальных вещах. И очень-очень немногие идут в отношения, чтобы отдать, подарить любовь», — объясняет Суфиева.

Поэтому, когда потребности не удовлетворяются — рушится близость или же и вовсе не выстраивается. В таком случае человеку легче пойти на измену.

«Есть такое понимание, что изменяют чужому человеку. А чужим человек становится, когда теряется эмоциональный контакт», — отметила психолог.

Существуют некоторые исследования, но, по словам специалиста, эти цифры лучше рассматривать как некий ориентир, а не абсолютную истину.

Они измеряют разные вещи: сексуальную измену, эмоциональную измену, поведение в браке, телефонные переписки. Это примерные диапазоны без привязки к конкретной стране или периоду.

В таких исследованиях сексуальная измена среди взрослых в браке или партнерстве делится по следующим процентам: мужчины — это 10—25%, женщины — 5—15%.

«Изменой у нас обычно принято считать секс на стороне, эмоциональную близость с другим человеком, онлайн-переписки в мессенджерах или на сайтах знакомств.

Поделюсь немного своим опытом. Вся моя история отношений с возраста 15—25 лет была пронизана тем, что я часто попадала в любовные треугольники. Попадались также и женатые мужчины, и были измены в отношениях.

У нас принято считать, что причины лежат на поверхности: мужчины не такие попадались или со мной что-то было не так. Но на самом деле причины могут быть очень глубинными. И если их не найти и не обезвредить, ситуации будут повторяться снова и снова с разными людьми. Когда я пошла в психотерапию, то вышла на травматику внутриутробного периода.

Моя мама, будучи беременной мной, переживала ревность и страх по поводу измены отца. Все ее чувства, все ее эмоции, которые она в тот момент переживала, переняла я. Причем у меня никогда не было такого явного страха, что мне изменят, мне хватало достаточно уверенности в себе. То есть я об этом не думала, но мне жизнь это показывала, так как на нашу травматику притягиваются соответствующие сценарии», — рассказала Анастасия.

Почему изменяют мужчины и женщины

www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

По словам психолога, каждый случай измены индивидуален.

«Помните, что вы и ваш партнер являетесь целителями душ друг друга, и, если есть любовь, отношения всегда можно спасти, сохранить и даже улучшить», — отметила она.

Есть причины измены, которые лежат прямо на поверхности. У мужчин это одни причины, у женщин могут быть другие.

Почему изменяют мужчины:

Поиск сексуальной новизны, ощущение юности и молодости — чаще всего, особенно во время переживания кризиса среднего возраста;

Подтверждение своей сексуальности;

Нехватка близости и поддержки. Еще мужчина чувствует, что партнерша его не слышит, не ценит. Это тоже может стимулировать партнера на мысли или фактическую измену;

Связанная с разъездами жизнь. Например, постоянные командировки;

Употребление психоактивных веществ;

Окружение, в котором нормализована измена.

«Также в мужских изменах часто выявляется высокий уровень импульсивности, какие-то нарциссические черты, низкая самооценка, детский травматический опыт в отношениях с матерью, тревожный, избегающий стиль привязанности.

Приведу такой пример вымышленный. Женщина в браке рожает второго ребенка, мужчина ощущает в связи с этим усталость, видит, что семейная жизнь стала рутинной, женщина вся в заботах, у нее не хватает времени на мужа, и у него вдруг появляется возможность по работе встретить старую знакомую, и он оправдывает это тем, что хочет снова почувствовать себя снова желанным, свободным, молодым.

В реальности это не является оправданием его измены, но иллюстрирует, как смесь неудовлетворенности и возможности может на нее толкнуть», — объясняет Суфиева.

Почему изменяют женщины:

«У женщин очень много завязано на эмоциях, и они чаще сообщают о потребности в эмоциональном соединении, в доверии, внимании, которое не получают в паре», — уточняет психолог.

Поиск поддержки, понимания. В условиях стресса, ухода за детьми женщины могут искать источник эмоционального тепла, поддержки вне брака или отношений;

Если партнер не слышит, не пытается понять, помочь;

В ответ на нарушение доверия к партнеру. Если женщина его подозревает, то у нее складывается ощущение предательства, безразличия;

Месть за измену партнера. В том числе чтобы доказать, что женщина желанна и привлекательна, что другие мужчины ее видят и ценят, что она может быть значимой и услышанной.

«Как мужчины, так и женщины могут хотеть проверить свои ценность и привлекательность, особенно если в паре они чувствуют усталость и холод. Например, женщина в браке несколько лет, есть дети. Она чувствует, что ее яркость и привлекательность исчезают в ее наполненном бытом буднях. Муж не оказывает должного внимания, не делает комплиментов, не замечает, холоден.

И тогда женщина может пойти на измену, если опять же появляется возможность, какой-то знакомый появляется на горизонте, оказывает внимание. Она чувствует эту искру, эту эмоциональную близость, которую не получала дома. И это также не оправдание поступку, но иллюстрирует, как эмоциональный голод и какая-то возможность может подтолкнуть женщину к предательству», — поясняет психолог.

Как предотвратить измену

www.globallookpress.com/imago stock&people

Важно помнить, что измена — это не выбор в моменте. Ей часто предшествует накопленная боль и нарушение доверия. Понимание этого помогает работать над отношениями.

Путь к измене редко начинается резко, только если это норма для человека. Часто все-таки к ней ведут какие-то события, целая серия шагов. Это непризнанные потребности, небольшое нарушение доверия: какая-то ложь, секреты.

Игнорирование границ, какие-то недомолвки, которые нарастают, как снежный ком, эмоциональная дистанция, отсутствие близости, разговоров о чувствах, об эмоциях, о желаниях, о потребностях.

Отсутствие поддержки в трудные моменты, какой-то накопленный стресс, усталость — все это не происходит в одночасье, все это накапливается.

Как предотвратить измену или наладить отношения:

Регулярные, откровенные разговоры о потребностях, о страхах, о усталости, об ожиданиях;

Совместная личная терапия. При кризисе она снижает риск измены или разрыва.

«Важно помнить, что у каждой пары своя история, свои мотивации и путь к доверию. И, возвращаясь к вопросу о том, что женщины изменяют реже, можно сказать, что в целом да.

Современные данные и исследования чаще фиксируют большую долю мужских измен, но эти различия не так велики, и причины измен, которые лежат на поверхности, между мужчинами и женщинами немного разнятся.

Мужчины чаще описывают сексуальную новизну, удовлетворение физиологических потребностей, в то время как женщины чаще говорят об эмоциональном голоде, о желании эмоциональной близости, внимания и поддержки», — объясняет психолог.

Глубинные причины можно объединить и у мужчин, и у женщин. И, по словам Анастасии, в целом сказать, что это может быть опыт души, какая-то травматика, программы и сценарии, которые передаются по роду. И их можно легко обнаружить в личной терапии и проработать.

«Если вы видите, что в вашей жизни ситуации повторяются, то это, скорее всего, глубинная причина, которую нужно находить. И важно не ориентироваться на цифры, не вкладывать в голову убеждения, что мужчины все изменяют, а понимать динамику и личный опыт.

Практикуйте честный диалог с партнером. Устанавливайте границы. Обсуждайте, что норма в ваших отношениях, что нет. Обращайтесь за профессиональной поддержкой. Это все помогает найти причину, профилактировать измену или исключить ее повторение», — подчеркивает эксперт.

В случае переживания подобной ситуации Анастасия Суфиева предлагает посмотреть на ситуацию под другим углом: не обвинять полностью партнера, а открыть с ним конструктивный диалог, попытаться понять, что подтолкнуло его к измене.

«И обращайтесь за профессиональной поддержкой. Помните, что в любой ситуации ваше решение должно быть таким, которое сохраняет безопасность и достойное качество жизни для всех членов семьи», — подвела итог эксперт.

