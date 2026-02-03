Фото: www.globallookpress.com/© imago stock&people via www.imago

В 2005 году группа имела колоссальный успех — их песни слушали на повторе во всем мире.

Около 20 лет прошло с момента выхода легендарной песни группы Tokio Hotel, которая называется Durch Den Monsun («Сквозь муссон»). Когда группа только появилась, ее участники были еще подростками. Они сумели молниеносно завоевать популярность среди сверстников по всему миру.

В начале карьеры их стиль был дерзким: мешковатая одежда, бейсболки и дреды. Они выглядели как бунтари, не признающие условностей. Сейчас это уже взрослые, состоявшиеся мужчины, которые строят личную жизнь по-разному. Но они по-прежнему остаются в одном коллективе.

Так, на 2026 год у них запланирован тур по многим городам мира. Хотя они продолжают выступать и ездить на гастроли, былого успеха уже не вернуть.

5-tv.ru провел сравнительный анализ и выяснил, как же изменились внешне и внутренне любимцы миллионов спустя столько лет.

Билл Каулитц

Фото: www.gettyimages.com/GNA / Contributor; www.globallookpress.com / © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Интерес к сцене у Билла проявился рано. Он писал стихи, пел и с подросткового возраста стремился выглядеть иначе, чем сверстники. В школе это обернулось травлей: нестандартная внешность, выделяющийся стиль и чрезмерная эмоциональность делали его легкой мишенью для насмешек. Уже в 12 лет Билл проколол язык и бровь, экспериментировал с ярко-красным, а затем черным цветом волос.

Он не раз говорил в интервью, что сцена стала для него пространством, где он мог быть собой, не оправдываясь и не защищаясь.

Со временем Каулитц начал выходить за рамки музыкальной индустрии. В 2006-м он попробовал себя в актерском дубляже, озвучив персонажа в немецкой версии фильма «Артур и минипуты», а затем и во второй части франшизы.

В 2009-м Билл дебютировал как модель, а позже вместе с братом, который тоже является участником группы, появился на обложке L’Uomo Vogue.

В том же году братья переехали из Гамбурга в Лос-Анджелес. Они объясняли это желанием дистанцироваться от давления европейской славы и получить больше творческой свободы.

Билл Каулитц продолжает активно развиваться в группе Tokio Hotel. Помимо этого, он занимается сольными проектами, модой и участвует в медиаформатах, включая подкасты.

В феврале 2025 года стало известно, что Каулитц получил роль в независимом фильме Brute 1986, вдохновленном эстетикой хорроров 1980-х годов.

Внешность артиста тоже изменилась с момента первого шага в известность. У него все так же проколоты губы и нос, а массивные серьги красуются в ушах.

Но вот с имиджем он решил поэкспериментировать и изменился до неузнаваемости: отрастил волосы до плеч — теперь у него густая шевелюра светлого оттенка. На исполнителе все чаще можно увидеть более женственные* фасоны, розовые расцветки в образах и маникюр с нарощенными ногтями…

Личная жизнь Билла Каулитца всегда вызывала повышенный интерес. Он крайне редко подтверждает отношения официально и предпочитает не выносить их в публичное поле.

Да и к тому же вопрос о нетрадиционной сексуальной ориентации* Билла уже давно обсуждается в публичном поле, а его новый образ лишь подогрел распространяющиеся слухи: и вот в 2021 году артист подтвердил догадки, отметив, что «не хочет давать этому определение».

Том Каулитц

Фото: www.gettyimages.com/picture alliance / Contributor; www.gettyimages.com/Dominique Charriau / Contributor

Том Каулитц же не пошел по стопам родственника. Надо отметить, что он с детства оставался в тени более эпатажного брата-близнеца Билла — по крайней мере, на первый взгляд. Но именно он был тем самым «тихим мотором» Tokio Hotel.

В отличие от Билла, который экспериментировал с вызывающим стилем, Том демонстративно держался «уличного» имиджа — как будто нарочно противопоставляя себя брату.

Однако с возрастом его внешний и внутренний образ начал меняться. После переезда в Лос-Анджелес в 2010 году Том стал заметно спокойнее, сдержаннее и взрослее. Он отказался от дредов, сменил уличный стиль на минималистичный и все чаще говорил в интервью не о славе, а о качестве музыки, продюсерских решениях и долгосрочных планах.

Одним из самых громких эпизодов в биографии Тома стал инцидент в 2009 году, тогда он оказался в центре скандала после конфликта с навязчивой поклонницей.

По официальной версии, девушка неоднократно преследовала музыканта и его мать, вела себя агрессивно и в один из вечеров пыталась потушить сигарету о его автомобиль. В ходе ссоры Том якобы дал ей пощечину. По словам самой поклонницы, мол, она попросила автограф, а тот кинул в нее окурок, с которым позже произошло вышеописанное.

Со временем Том все больше смещал фокус с роли гитариста на продюсерскую работу. Он принимал активное участие в создании альбомов Kings of Suburbia и Dream Machine, которые заметно отличались от раннего звучания Tokio Hotel.

Долгое время личная жизнь Тома оставалась сравнительно закрытой. Известно, что с 2011 года он встречался с моделью Риа Зоммерфельд, с которой сыграл свадьбу в 2015 году. Однако брак не просуществовал и года, Каулитц подал на развод, назвав причиной расставания «непримиримые разногласия».

Настоящий медиавзрыв произошел в 2018 году, когда стало известно о его романе с супермоделью и телеведущей Хайди Клум. Разница в возрасте в 16 лет, публичность Клум и контраст их образов сделали пару объектом пристального внимания прессы.

Тем не менее, отношения оказались куда более устойчивыми, чем предполагали скептики. В декабре 2018 года Том сделал Хайди предложение, а зимой 2019 года они сыграли свадьбу.

Сам Том неоднократно говорил, что брак и взросление изменили его отношение к жизни: он стал спокойнее, увереннее и перестал гнаться за одобрением.

У Хайди Клум есть четверо детей от бывшего мужа — певца Сила. Общих детей с нынешним мужем, по данным СМИ, у них до сих пор нет. Каулитц же считает себя «дополнительным папой» для ребятишек.

Георг Листинг

Фото: www.gettyimages.com/Tristar Media / Contributor; Imago/TASS

Георг Листинг — самый закрытый участник Tokio Hotel. В отличие от Билла и Тома Каулитцев, часто оказывающихся в центре внимания медиа, он предпочитает держаться в стороне от публичности. Он не занимается сольными проектами или бизнесом в сфере моды, полностью сосредоточившись на музыке.

По данным зарубежных СМИ, собственный капитал Листинга оценивается в 20 миллионов долларов. Музыкант достиг такого финансового успеха благодаря своей многолетней работе в составе Tokio Hotel. Видимо, не сорил деньгами направо и налево, а бережно относился к заработанному.

В 13 лет он начал играть на бас-гитаре, совмещая формальное обучение с самостоятельной практикой. В 2001 году на местном шоу талантов в Магдебурге Листинг познакомился с близнецами Биллом и Томом Каулитцами, а также с барабанщиком Густавом Шефером.

На протяжении всей карьеры Георг зарекомендовал себя как профессионал с тонким чувством юмора, часто выступая в роли миротворца внутри группы. Согласно последним данным, Листинг продолжает жить в Германии, активно участвуя в студийной работе, рекламных кампаниях и турах группы.

О личной жизни он тоже особо не распространяется. По сведениям зарубежной прессы, он в отношениях со стилисткой Сюзанной Книспель. Ходят слухи, что пара в браке, и якобы поженились они только спустя 16 лет отношений.

Густав Шефер

Фото: www.gettyimages.com/Jun Sato / Contributor; www.globallookpress.com / © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Густав Шефер также предпочитает держаться в тени и не афишировать личную жизнь. В 2014 году музыкант женился на своей давней подруге, а в 2016 году у пары родилась дочь. В интервью он не раз говорил о важности семьи и баланса между карьерой и личной жизнью.

По последним данным СМИ, барабанщик продолжает жить в Германии, регулярно отправляясь на гастроли и студийные работы с группой. Несмотря на мировую известность Tokio Hotel, он сохраняет сдержанный образ жизни и редко становится героем зарубежных таблоидов.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России