Не может ходить и говорить: как живет неизлечимо больная Маргарита Терехова

Фото: Кадр из к/ф «Зеркало», реж. Андрей Тарковский, 1974 г.

Актриса известна по ролям в фильме Тарковского «Зеркало» и по работе с Михаилом Боярском в «Собаке на сене».

Маргарита Терехова — одна из самых ярких актрис советского и российского кино. Ее творческий путь охватывает несколько десятилетий, а фильмография включает десятки знаковых ролей.

Однако последние годы жизни актрисы омрачены тяжелым заболеванием, полностью изменившим ее судьбу.

Как сейчас живет Маргарита Терехова

Илья Питалев/РИА Новости

Сегодня звезда «Трех мушкетеров» и «Собаки на сене» ведет замкнутый образ жизни, так как уже много лет страдает от болезни Альцгеймера. Семья старается оградить ее от внимания прессы, сосредоточившись на обеспечении необходимого ухода.

Для поддержания состояния актрисы требуются дорогостоящие лекарства, профессиональные сиделки и регулярный медицинский контроль. В последнее время она перестала узнавать близких…

«Состояние здоровья соответствует этой болезни, мама под наблюдением врачей», — сообщила недавно РИА Новости дочь артистки Анна Терехова.

Также она в знак поддержки попросила смотреть почаще фильмы с участием ее мамы и думать о ней с добром и радостью.

«Хочу поблагодарить всех, кто любит маму, помнит ее работы. Мне пишет множество людей с пожеланиями здоровья, поздравлениями и прекрасными словами. Я все читаю маме, всегда обнимаю, когда просят обнять», — добавила Анна.

Режиссер Андрей Житинкин называет дочь Тереховой святой, поскольку она обеспечивает круглосуточный уход за мамой.

«Маргарита Борисовна — в своем персональном космосе. И это счастье, что она там, видимо, сама себе интересна, потому что понятно: ситуация в лучшую сторону вряд ли изменится. Могу добавить, что театр полностью оплачивает ее ставку народной артистки России. То есть она как будто в штате Театра Моссовета, несмотря на то, что уже много лет не выходит на сцену.

Последний спектакль, в котором Маргарита Борисовна играла, — это был мой спектакль «Милый друг» с Домогаровым. Терехова играла в нем до болезни, так получилось. И «Милый друг» стал как бы точкой в ее творческой биографии. Я признателен дирекции, полностью оплачивающей ставку народной артистки. И, конечно, особо отмечу, что Аня тоже много работает, прикладывая все усилия, чтобы Маргарита Борисовна ни в чем не нуждалась. Улучшений, к сожалению, не будет», — сказал он в беседе с aif.ru.

Детство Маргариты Тереховой

РИА Новости

Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске (Свердловская область). Отец — Борис Терехов — ушел на фронт, а после войны не вернулся в семью: встретил другую женщину, завел детей и остался с новой семьей.

Для маленькой Риты это стало первой и, возможно, самой глубокой травмой. Мать — Галина Томашевич, тоже актриса — в 1946 году увезла дочь в Ташкент. Там, среди чужого климата и чужих лиц, девочка училась жить без отца, без его внимания, без ощущения защищенности.

Но даже в этих условиях Маргарита не сломалась. Она окончила школу с золотой медалью, а параллельно стала капитаном юношеской сборной Узбекской ССР по баскетболу.

Спорт дал ей дисциплину, волю, умение держать удар. Позже эти качества проявятся в профессии — когда придется отстаивать свое видение роли, спорить с режиссерами, идти против течения.

Образование Маргариты Тереховой

Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости

После школы Терехова поступила на физико-математический факультет Ташкентского государственного университета имени Ленина. Однако уже через два года она осознала: ее тянет не к формулам, а к сцене. В 1961 году Маргарита отправилась в Москву, чтобы поступить в театральное училище.

Столица встретила ее холодно. Ни в один из ведущих институтов ее не взяли, но судьба преподнесла ей счастливый шанс. Юрий Завадский, известный театральный режиссер и педагог, проводил дополнительный набор в свою студию при Театре имени Моссовета.

Терехова успешно прошла прослушивание и была зачислена. Курс она окончила в 1964 году, получив профессиональное актерское образование.

Театральная карьера Маргариты Тереховой

Вера Петрусова/РИА Новости

С 1964 по 1983 год Маргарита Терехова служила в Театре имени Моссовета, где сыграла множество ярких ролей: Клеопатру в постановке «Цезарь и Клеопатра» (дебютная роль еще в студенческие годы), Мари в спектакле «Глазами клоуна», Соню Мармеладову в «Преступлении и наказании», Елизавету в «Царской охоте».

Ее игра отличалась редкой психологической глубиной. Она не просто играла роли — проживала их, вкладывая часть себя. Но именно это качество позже станет причиной конфликтов: Терехова не умела подчиняться слепо, всегда имела свое мнение, часто спорила с режиссерами.

Карьера в кино Маргариты Тереховой: главные роли

РИА Новости

Дебют Тереховой в кино состоялся в 1965 году в фильме «Здравствуй, это я!» (роль Тани). Однако настоящую известность ей принесли последующие работы:

«Бегущая по волнам» (1967) — двойная роль Биче Сениэль и Фрэзи Грант;

«Белорусский вокзал» (1971) — Наташа Шипилова, трогательная и сильная героиня;

«Монолог» (1972) — Тася Сретенская, сложный образ дочери профессора.

«Зеркало» (1974): шедевр Тарковского

Кадр из к/ф «Зеркало», реж. Андрей Тарковский, 1974 г.

Одной из вершин творчества Тереховой стала работа с Андреем Тарковским в фильме «Зеркало». Актриса исполнила две роли — матери и жены главного героя.

Тарковский называл Терехову «идеальной актрисой» для своего кино, отмечая ее способность передавать тончайшие психологические нюансы. Сама актриса позже признавалась, что встреча с режиссером стала главным событием в ее жизни.

«Думаю, его творчество — пик развития кинематографа… Встреча с Тарковским была для меня самой лучшей школой. Лучше и не придумаешь! Такие выдающиеся режиссеры, как Тарковский, Феллини, Антониони, делали нечто по-настоящему глобальное для искусства…

Мы, актеры, которым посчастливилось работать с Тарковским, с первых же мгновений общения с ним попадали в его особый мир, начинали боготворить его, понимать, что он — гений», — говорила о режиссере Терехова в одном из интервью.

«Собака на сене» (1977): война с режиссером

Кадр из т/с «Собака на сене», реж. Ян Фрид, 1977 г.

В музыкальной комедии Яна Фрида «Собака на сене» по пьесе Лопе де Веги Маргарита Терехова создала один из самых запоминающихся женских образов советского кино — графиню Диану де Бельфлор.

Изначально роль Дианы планировали отдать Людмиле Чурсиной, которая прошла фотопробы и даже начала сниматься. Однако режиссер Ян Фрид пришел к выводу, что Чурсина не передает необходимый аристократизм образа. После этого ассистенты предложили попробовать Терехову — несмотря на сомнения Фрида, который не видел в актрисе, только что снявшейся у Тарковского в «Зеркале», героиню музыкальной комедии.

Пробы убедили режиссера: Терехова оказалась удивительно органична в роли гордой, капризной и одновременно ранимой аристократки. И актриса привнесла крайне много в образ героини, пусть для этого ей и приходилось буквально воевать с режиссером.

«С „Собакой на сене“, я считаю, просто случилось чудо. Она родилась на нашем антагонизме, у нас же была буквально война… И Ян Борисович смирился. И наши предложения стали приниматься, мы даже выстроили мизансцену самого решающего эпизода, в котором объясняются Диана и Теодоро», — вспоминала после Терехова.

Одна из самых сильных сцен — эпизод с пощечинами. По замыслу режиссера, удары должны были быть легкими, символическими, но актриса убедила всех, что зрители не поверят в искренность чувств героини без реального накала. В результате сцена получилась настолько мощной, что у Боярского выступили слезы.

«Я себя чувствовал, как побитая собака», — со смехом вспоминал позже Боярский.

«Д’Артаньян и три мушкетера» (1979): роковая Миледи

Кадр из мини–сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 1979 г.

Еще одна знаковая роль — Миледи Винтер в экранизации романа Александра Дюма. Терехова создала образ коварной и соблазнительной шпионки, который стал символом роковой женщины в советском кино. Ее Миледи — это сочетание изящества, хитрости и трагизма, что сделало персонажа незабываемым.

Фильм стал культовым благодаря музыкальному сопровождению, актерскому составу и зрелищным боевым сценам. Терехова, несмотря на некоторые критические замечания о «слишком очевидной подлости» ее героини, запомнилась зрителям как одна из ярких звезд картины.

Режиссерский опыт: «Чайка» (2005)

Метелица Сергей/ИТАР-ТАСС

В 2005 году Терехова дебютировала как сценарист и режиссер, сняв фильм «Чайка» по пьесе Антона Чехова. В этой работе она не только поставила спектакль, но и исполнила роль Аркадиной.

В съемках участвовали ее дети — Анна и Александр, что придало проекту особую семейную атмосферу.

«Чайка» стала последней работой Тереховой в кино. Фильм получил смешанные отзывы, но продемонстрировал ее стремление к творческому самовыражению за пределами актерской профессии.

Личная жизнь Маргариты Тереховой

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Личная жизнь Маргариты Тереховой складывалась драматично и далеко не всегда счастливо.

Первый брак актриса заключила еще студенткой: ее избранником стал Вячеслав Бутенко. Он настолько увлекся Маргаритой, что оставил престижный Горный институт и поступил в театральный вместе с ней. Однако страсть быстро обернулась ревностью — отношения оказались изматывающими, и через три года брак распался.

Новый роман вспыхнул на съемках фильма «Бегущая по волнам» (1966): партнером Тереховой был болгарский актер Сава Хашимов. На тот момент он был женат, но, влюбившись, решился на развод и переезд в Москву. В августе 1967-го у пары родилась дочь Анна.

Тем не менее союз просуществовал недолго: через два года Хашимов вернулся в Болгарию, где его ждала актерская карьера, Маргарита отказалась уезжать с ним. Впоследствии отец и дочь долго не общались — связь восстановилась лишь спустя годы.

Сама Терехова тепло отзывалась о бывшем супруге, называя его лучшим актером Болгарии и отмечая, что их дочь Анна стала хорошей актрисой во многом благодаря отцовским генам.

В 1981 году, в возрасте 39 лет (что по тем временам считалось поздним сроком для родов), Терехова родила сына Александра. Долгое время имя отца ребенка оставалось тайной. Позже выяснилось: им был таджикский бизнесмен Сайфиддин Тураев, с которым актриса познакомилась на съемках фильма «Кто поедет в Трускавец». Тураев был женат, и Терехова не сообщила ему о беременности, опасаясь, что он захочет забрать сына.

Воспитанием Александра занимался режиссер Георгий Гаврилов, который был младше Маргариты на 16 лет. Он официально усыновил мальчика, и многие поначалу считали Гаврилова биологическим отцом ребенка. Третий брак Тереховой тоже оказался недолговечным; после развода она больше не выходила замуж.

Маргарите Тереховой также приписывали романы с режиссером Андреем Тарковским и поэтом-певцом Игорем Тальковым. С Тальковым актриса даже создала коллектив «Балаганчик» и ездила с ним на гастроли. Певец был на 15 лет моложе и не собирался уходить из семьи.

«Будьте счастливы! Рожайте детей, в этом смысл жизни женщины! А мужчины приходят и уходят — бог с ними!» — высказалась однажды сама актриса.

Она старалась не мешать детям в выборе пути,. Анна, как и мать, стала актрисой, а Александр выбрал профессию режиссера.

Болезнь Маргариты Тереховой

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В середине 2000-х у Маргариты Тереховой стали замечать первые тревожные симптомы: легкая рассеянность, забывчивость, трудности с запоминанием текста.

Поначалу близкие старались не придавать этому значения, надеясь, что состояние стабилизируется. Однако изменения нарастали: актриса путала слова, теряла нить разговора, испытывала затруднения с ориентацией в привычных ситуациях.

Ключевым моментом стало участие в съемках фильма «Чайка» (2005), где Терехова выступила как режиссер и исполнила роль Аркадиной. Коллеги и близкие обратили внимание на явные проблемы с памятью и концентрацией.

Режиссер Михаил Козаков, хорошо знавший актрису, позже отмечал, что болезнь развивалась стремительно — во многом из-за утраты профессиональной опоры: после заката советской киноиндустрии Терехова почти перестала получать предложения о съемках, а ее попытки реализоваться в режиссуре не принесли устойчивого успеха.

К 2010 году врачи окончательно подтвердили диагноз — болезнь Альцгеймера. Семья долго старалась держать это в тайне, но с течением времени скрывать прогрессирующую деградацию стало невозможно.

К 2018 году состояние актрисы резко ухудшилось: она почти перестала говорить, утратила способность самостоятельно передвигаться, перестала узнавать близких.

Сейчас, спустя более десяти лет с момента постановки диагноза, Маргарита Терехова остается в стабильном, но тяжелом состоянии. Она лишена возможности говорить, двигаться, узнавать близких — все, что составляло ее прежний мир. От яркой, харизматичной актрисы, покорявшей зрителей глубиной перевоплощений и силой темперамента, осталась хрупкая тень.

Но ее роли — Диана в «Собаке на сене», Миледи в «Трех мушкетерах», героини «Зеркала» — продолжают жить на экране, напоминая о той Маргарите Тереховой, которую любили миллионы.