От дерматита до инфекции: частое использование влажных салфеток может навредить коже

Фото, видео: 5-tv.ru

Именно из-за них ваши руки могут постоянно шелушиться. Но это еще не самое ужасное последствие!

Как влажные салфетки вредят коже рук

Фото: 5-tv.ru

Что вы делаете, когда нет возможности вымыть руки? Миллионы людей используют влажные салфетки. Герой Бекжан Абышов делал так же — пока у него не начала отслаиваться кожа.

«Проблема началась в основном тогда, когда я на складе начал работать, а там грязь, пыльно. И я там начал пользоваться влажными салфетками. Кожа начала очень сильно высыхать. По большей части начались покраснения жесткие, шелушение. Это после всего этого. И кожа начала отслаиваться!» — вспоминает мужчина.

Это классическая картина контактного дерматита — прямого раздражения кожи химическим составом.

«Влажные салфетки, тем более антибактериальные, они содержат агрессивные поверхностно-активные вещества, которые могут повреждать кожный барьер. В результате того, что шелушится, формируются трещины в эпидермисе, и через эти трещины может попадать вторичная инфекция», — поясняет косметолог, дерматовенеролог Нона Беридзе.

Салфетки — это экстренная мера, когда нет воды. Нельзя ими злоупотреблять и тем более использовать для каких-то косметических процедур, как сейчас модно.

Можно ли накрутить локоны на влажные салфетки

Фото: 5-tv.ru

Один из последних сомнительных трендов — накручивание локонов с помощью влажных салфеток. Блогеры обещают идеальные кудри без специальных средств. А вот врачи не в восторге от таких укладок.

«Они могут вызвать дополнительную сухость волос, ломкость. И помимо всего прочего, если использовать на постоянной основе эти салфетки для формирования кудрей, то может и кожа головы отреагировать в виде сухости, в виде перхоти, в виде зуда», — дополняет специалист.

Риски не ограничиваются только пропиткой. Сама основа — та самая влажная ткань, на которую модные блогеры советуют накручивать волосы, как выяснилось, она тоже таит в себе угрозу. Ведь хлопок, как губка, способен впитывать в себя всё из окружающей среды. И порой это не самые полезные вещества.

«Многие средства гигиены, в том числе и для женщин, и для детей, содержат в себе опасные металлы, такие как ртуть, кадмий, мышьяк, цинк и другие. Для производства этих гигиенических средств используется хлопок, и тяжелые металлы попадают в них из хлопка, а в хлопок они попадают уже в процессе его роста на полях», — разъясняет доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

Но есть и хорошие новости, содержание таких металлов в готовых гигиенических средствах невелико, и главная опасность не контакт с кожей, а попадание внутрь через желудочно-кишечный тракт. Что невозможно, если использовать их по назначению.

Можно ли бросать влажные салфетки в унитаз

Фото: 5-tv.ru

Но салфетки не только вредят здоровью, они могут стать причиной экологической катастрофы городского масштаба.

Жирберг — это затвердевшая в канализационной системе масса, состоящая из нерастворимых в воде твердых веществ, мусора и остатков кулинарных жиров.

Впервые проблема жирбергов возникла в 2010-х годах в Англии из-за быстрого роста использования одноразовых влажных салфеток, которые смывали в канализацию.

Гигантского «монстра» извлекли из канализации местные рабочие — 100 тонн жира, масла и влажных салфеток. Удаляли его больше месяца с помощью взрывных работ. И это не единичный случай.

Во Владивостоке из канализации вытащили более тонны влажных салфеток. Плотная масса, похожая на войлок, забила трубы. Очистка заняла два дня, а риск затопления улиц нечистотами стал реальностью.

Уже несколько лет коммунальщики Подмосковья бьют тревогу: почти 70% всех аварий на насосных станциях происходят из-за влажных салфеток, которые люди бросают в унитаз.

Они не растворяются, сбиваются в длинные «канаты» и ломают дорогое оборудование. Более того, если канализация забилась на выходе из дома, все нечистоты хлынут обратно в квартиры.

Растворяются ли влажные салфетки в воде

Фото: 5-tv.ru

Итак, салфетки опасны не только для кожи, но и для городской инфраструктуры. Что же в них такого, что заставляет спрессовываться в подземные пробки?

«Сегодня мы проведем эксперимент на четырех образцах. Возьмем туалетную бумагу, втулку от туалетной бумаги, влажную туалетную бумагу и влажные салфетки», — говорит доцент базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат химических наук Мария Подзорова.

Весь этот набор пытались растворить в воде, и вот что из этого вышло.

«Мы размешали туалетную бумагу, и можно видеть, что она фрагментирована. Это как раз положительное её свойство, которое должно быть у туалетной бумаги», — отмечает эксперт.

Втулка проявила чудеса стойкости и растворяться в воде не стала. Как и влажная туалетная бумага.

«Это связано с тем, что влажная туалетная бумага сделана на основе нетканого полотна. То есть это искусственный материал, который в окружающей среде вообще не разлагается», — говорит кандидат медицинских наук.

Из такого же полотна изготавливают и влажные салфетки. Вывод прост: в канализацию можно смывать только обычную туалетную бумагу. Все остальные средства гигиены строго в мусорное ведро.

Поэтому, чтобы защитить и городские коммуникации, и собственное здоровье, важно не только правильно утилизировать, но и осознанно подходить к выбору того, с чем соприкасается кожа.