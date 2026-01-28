Проверка на прочность: как выбрать хорошую стеклянную душевую кабину

Фото, видео: © Getty Images/Boston Globe / Contributor

Специалисты сравнили несколько вариантов — как бюджетных, так и дорогих.

Почему кабина может сработать как осколочная граната? Сможет ли она устоять? И как выбрать хорошую душевую кабину? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Стеклянная душевая кабина чуть не убила человека

Фото: 5-tv.ru

Стеклянная душевая кабина в элитном сочинском отеле едва не убила ребенка. Стекло разлетелось на сотни осколков после легкого прикосновения.

Чаще всего такие стекла бьются неожиданно, когда ничего не предвещает беды.

«Настолько молниеносный произошел взрыв, что миллиард просто осколков разлетелись», — рассказывает пострадавшая Зоя Кудряшова.

Героиня в ванной своего номера даже не успела открыть кран, как произошел взрыв — и девушку осыпало осколками.

«Я не могу даже пошевелиться, потому что любой мой шаг — это порез ноги», — делится она.

Реакция администрации отеля оказалась неожиданной. Максимум, что предложили, — это поздний выезд из этого же номера.

Из-за чего стеклянная душевая кабина может разбиться

Фото: 5-tv.ru

Чтобы это понять, нужно выяснить, как изготавливают закаленное стекло. Для начала его раскаляют до 700 градусов. Как только материал становится пластичным, лист резко обдают ледяным воздухом. Верхний слой застывает мгновенно, а сердцевина — медленнее.

Эта разница температур создает внутри стекла колоссальное напряжение, которое работает как невидимый панцирь. В итоге полотно становится в семь раз прочнее, но при малейшем нарушении технологии оно превращается в мину замедленного действия.

«Если закалка происходила со стеклом, которое уже имеет какие-то дефекты, щербинки, микротрещины, механического или теплового воздействия будет достаточно, чтобы оно разрушилось», — поясняет начальник стекольного производства Сергей Олейников.

Опаснее всего для такого материала — невидимые глазу вкрапления сульфида никеля, который при резком перепаде температур меняет свой объем медленнее, чем стекло. Именно поэтому душевая кабина может разлететься на осколки совершенно внезапно.

«Попадает горячая вода на стенки и остывает. И вот это напряжение растет. И в каком-то моменте, после того как человек принял душ, после горячей воды она остывает, и ночью происходит взрыв этого стекла», — добавляет эксперт.

«Страна советов» решила проверить, что будет, если уронить в центр полотна металлический шарик весом 150 граммов.

Но даже если закаленное стекло разбилось, тысячи его осколков получаются неострыми и абсолютно безопасными. Добросовестный производитель за этим строго следит.

Плесень в душевой кабине — что с этим делать

Фото: 5-tv.ru

Но если стекло бьется громко, то другой враг подкрадывается незаметно. Ваша душевая — это идеальный инкубатор для плесени и бактерий.

«Может быть либо поражение волосяного покрова, либо поражение ногтей. И это может передаваться при недостаточной обработке душевых кабин», — объясняет дерматолог Марина Карташева.

Черные точки в швах — это грибок, который буквально прорастает в микропоры герметика. Если обнаружили их на душевой кабине, понадобится химическая обработка.

Можно приобрести мощное средство против плесени самостоятельно или вызвать специальную службу. Не следует с этим затягивать. Споры вызывают не только аллергию, но и приступы астмы.

Как выбрать прочную стеклянную душевую кабину

Фото: 5-tv.ru

«Сегодня мы проверим на прочность вот эту душевую кабину. Узнаем, насколько высокие температуры она выдерживает и как сильно по ней можно ударить молотком», — начинает испытатель Арсений Нечаев.

Для начала проверяют, как она переносит перепады температур. Первый эксперимент образец выдержал.

«А теперь проверим на ударопрочность», — говорит он.

Похоже, образец изготовлен по всем правилам и соответствует стандартам, потому что прочно переносит все испытания.

«Как видите, удар она тоже выдержала», — комментирует испытатель.

Как же выбрать безопасную кабину? Специалисты рекомендуют искать закаленное стекло толщиной от шести миллиметров, с обязательной маркировкой ГОСТ. Лучше, если модель будет с технологией триплекс, где стекло проклеено пленкой и останется целым, даже если лопнет.

А вот бюджетные душевые кабины с толщиной стекла четыре миллиметра — главная причина «взрывов». Кроме того, поддоны лучше брать из усиленного акрила или литьевого мрамора: они не прогибаются и не шумят.

Ролики дверей должны быть металлическими, а не пластиковыми. И тогда кабина прослужит долго, а прием душа не будет ничем испорчен.