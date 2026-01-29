Подарок судьбы: кто из артистов готовится к появлению ребенка в 2026 году

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Знаменитостей то и дело подозревают в беременности. Кто из них на самом деле находится в интересном положении, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Российские звезды продолжают улучшать демографию страны. Кто из артистов ожидает пополнения в семье? С чем подписчики поздравляют Ксению Собчак? Правда ли Григорий Лепс скоро в очередной раз может стать отцом? И для чего он выставил свои особняки на продажу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Главное, чтобы все начиналось с любви. Не с желания соревнования, не с гонки, а с любви», — заявляет Екатерина Шпица.

Недавно актриса заставила всех вновь говорить о себе. В канун новогоднего праздника она выложила видео, где отчетливо видно: знаменитость в положении, и срок уже достаточно большой.

«Я поздравляю тебя, Катя. Я очень нежно к тебе отношусь на протяжении многих лет. И я счастлива, что ты счастлива», — говорит актриса Анна Чиповская.

«Она прекрасная мама. Я много раз наблюдал ее и на светских мероприятиях, и на кинопремьерах, и на каких-то спортивных таких мероприятиях. Вы знаете, она всегда заботится о своем ребенке, она души в нем не чает», — подчеркивает светский журналист Денис Сорокин.

Для 40-летней Шпицы беременность стала настоящим подарком судьбы. Актриса уже воспитывает сына Германа от первого брака. А два года назад они с мужем Русланом Пановым собирались стать родителями общего ребенка. Но тогда случилось страшное: плод погиб в утробе.

«Природа распорядилась по-своему. Была хромосомная ошибка при делении клеток, от которой никто не застрахован», — рассказывает Шпица.

Несмотря на опасения и страхи, звезда решила еще раз рискнуть. И чудо случилось. Однако она не стала досрочно уходить в декрет. Артистка продолжает активно трудиться, сниматься в кино и ток-шоу.

«Не заканчивается праздник музыки и кино для тех, кто не готов его завершить», — отмечает Шпица.

Также аккуратный животик подписчики заметили и у другой знаменитости — Ксении Собчак. Но телеведущая уже привыкла отбиваться от настойчивых поздравлений поклонников. Она не скрывает, что просто любит вкусно поесть. Вот и на сей раз иронично заявила, что «опять беременна крабами» и ей надо снова худеть.

«Я довольно давно уже в режиме живу, с лета», — уточняет Собчак.

Но главная интрига года заключалась в том, станут ли родителями Григорий Лепс и его молодая возлюбленная Аврора Киба. В недавнем отпуске, который они вместе провели в Таиланде, девушка внезапно пожаловалась на чрезмерный аппетит. По ее словам, она никак не могла насытиться едой и даже набрала три лишних килограмма.

«Я вообще на этих январских праздниках не могу нажраться. Я все время хочу жрать, просто все время хочу жрать, и это не заканчивается. Мне страшно. Я не понимаю, что это такое», — заявляет Киба.

Подписчики тут же предположили, что аппетит девушки — результат беременности. Возник вопрос: неужели 63-летний Григорий Лепс скоро снова станет отцом?

«Если у Лепса появится ребеночек от Кибы, да это счастье, потому что я уверен, с его рождением он получит новый виток в своем творчестве. Он будет выпускать много новых хитов, песен, будет радовать нас своим голосом», — отмечает Денис Сорокин.

У Григория Лепса уже есть четверо детей: дочь Инга от первого брака со Светланой Дубинской и трое наследников от Анны Шаплыковой. О новых отношениях артист публично заявил летом 2024-го, когда вывел юную Аврору Кибу в свет. Тогда исполнитель признался, что уже сделал ей предложение руки и сердца и совсем не против совместных детей.

«Двух. Лучше трех. Трех, чтобы семь было. Без разницы (мальчики или девочки. — Прим. ред.)», — признался Лепс.

Но с того момента прошло уже более полутора лет, а свадьбы так и не случилось. И Григорий, и Аврора до последнего ссылались на обстоятельства, которые якобы мешают им узаконить отношения.

Причем для Кибы главным препятствием стало финансовое положение певца. Ведь девушка хотела пафосное торжество стоимостью более трехсот миллионов рублей. И, по ее словам, у Лепса такой финансовой возможности нет.

«Пока нет, пока нет. Пока свадьба не планируется. Пока не ждите, пока не ждите», — уточняет Киба.

«Аврора у нас девушка не из робкого десятка. И с детства, еще с пеленок привыкшая к роскоши, на другую свадьбу просто не будет согласна. Ее нужно удивлять, что и делает Лепс. Мы все помним это кольцо за 30 миллионов рублей. Мне очень жалко наблюдать за тратами Григория Лепса. 300 миллионов рублей!» — поясняет светский журналист Роман Миров.

Недавно в прессе появилась информация: Григорий Лепс выставил на продажу два своих особняка за 550 миллионов рублей. Многие были уверены: певец решился расстаться с недвижимостью ради свадьбы с Кибой.

«Возможно, все к этому идет. И месяца через три, через четыре, когда уже наступят, возможно, тридцатые недели беременности, мы сможем увидеть не лишние три килограмма после поедания булочек, а округлившийся животик Авроры Кибы», — говорит Роман Миров.

Впрочем, и Киба, и Лепс никак не комментировали свое предполагаемое родительство. Поклонники выражали уверенность, что певец станет самым лучшим отцом. Однако 26 января Аврора опубликовала на своей странице в соцсети, что они с исполнителем официально больше не пара.