Больше не «счастливы вместе»: почему от Виктора Логинова ушла жена

Фото, видео: Фото: © РИА Новости / Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Виктор Логинов вскоре в очередной раз может стать холостяком. Почему его жена решилась на расставание, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Очередной развод в российском шоу-бизнесе. Из-за чего молодая жена Виктора Логинова со скандалом ушла от актера? В чем она обвинила знаменитого супруга? Почему холостой Михаил Галустян впал в уныние? И что происходит с Марком Богатыревым после ухода от него Татьяны Арнтгольц? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях легендарный Гена Букин из популярного ситкома попал на первые полосы всей светской прессы. В конце декабря молодая жена актера Мария Гуськова сообщила подписчикам, что они больше не «счастливы вместе».

Причина оказалась банальной: у Виктора Логинова, по словам его супруги, появилась другая. О сопернице женщина узнала из телефонной переписки мужа. Зовут ее якобы Анастасия, и проживает она в Ульяновске.

«Я была такой же глупой, наивной, маленькой в свои 21-22, как и эта девушка, с которой на данный момент мой муж за моей спиной уже полтора месяца ведет отношения. Ты его за хвост ловишь, а он тебе: «Это ты сама себе придумала. Это ты истеричка», — рассказывает Мария Гуськова.

Она уже съехала от Виктора Логинова и подала на развод. Женщина говорит, что давно начала разочаровываться в супруге, а его общение с молоденькой девушкой стало последней каплей.

«Я устала ждать, я устала терпеть, я устала прощать предательство, вранье», — признается жена актера.

Гуськова утверждает: за шесть лет совместной жизни супруг показал себя далеко не с лучшей стороны. Мария якобы постоянно сталкивалась с эмоциональным насилием и абьюзом, а иногда муж и вовсе переходил все границы.

«Мне было сказано, что человек знает, где живут мои родители, где живут моя бабушка с дедушкой. Угроза о том, что люди будут слушать и прислушиваться к этому человеку, а не ко мне. Что он придумает какие-то вещи, которые, грубо говоря, попортят а-ля мне репутацию», — делится Гуськова.

Такая откровенная исповедь озадачила звезд шоу-бизнеса. Ведь многие из них знают Логинова как позитивного и отзывчивого человека, который готов всегда прийти на помощь. Да и сам артист не раз рассказывал о своем трепетном отношении к супруге.

«Я приверженец той самой формулы, которая была у нас в Советском Союзе. Семья — это ячейка общества. И семья — это сплоченная ячейка», — заявляет Логинов.

«Бывают такие ситуации, что даже окружение говорит: «Да когда ж ты уже расстанешься, когда ты расстанешься, потому что это мучение и концлагерь», — отмечает актриса Оксана Сташенко.

Сам Логинов уже отреагировал на обвинения супруги. Заявил, что у нее проблемы с психикой, и он согласен развестись. При этом актер уже был трижды женат. И каждый раз публично заявлял, что в крахе отношений виноват он сам.

«Я всегда уходил с паспортом и комплектом чистых носков, начиная свою жизнь с нуля. Если бы в молодости я понимал, что семейные отношения — это трудная работа, возможно, не было бы ни первого, ни второго развода», — предполагает актер.

Сейчас Логинову уже 50. Но, по словам его жены, несмотря на столь солидный возраст, он так ничего и не понял.

«Я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого не стоит и недостоин», — признается Мария Гуськова.

«Безусловно, я думаю, что у Виктора и давящий характер, и где-то эмоциональность, вспыльчивость. Плюс он сам признавался о том, что у него не было примера вот такой идеальной семьи в его детстве», — рассказывает светский журналист Антон Беккужев.

Однако поклонники надеются, что в семье Марии и Виктора все еще может наладиться. Ведь количество разводов в российском шоу-бизнесе уже стало запредельным.

В прошлом году печальную статистику пополнили: Полина и Дмитрий Дибровы, Никита Пресняков и Алена Краснова, Михаил Галустян и Виктория Штефанец, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. А вскоре в числе разведенных окажутся и Джиган с Оксаной Самойловой.

«Сторона Дениса Александровича подала встречное исковое заявление о признании брачного договора недействительным. Суд принял это встречное заявление и в силу того, что это уже подсудно другому суду, передал дело на рассмотрение в Савеловский районный суд», — уточняет адвокат Самойловой Олег Тонаканян.

Поклонники звезд сожалеют о каждом подобном разрыве и призывают артистов не рубить сгоряча. Ведь от этих решений страдают их дети. Да и сами знаменитости зачастую признаются, что слишком поспешили с разводом.

Недавно на это намекнул Михаил Галустян. Он рассказал подписчикам, что впал в уныние и часто грустит в одиночестве. А Марк Богатырев так и вовсе начал пугать фанатов. После расставания с Татьяной Арнтгольц он стал публиковать очень странные посты.

«То, что мы видели в текстах постов, — это просто какие-то бессвязные предложения, и многие даже забили тревогу, все ли в порядке с ним, в порядке ли его психическое, эмоциональное состояние», — говорит Антон Беккужев.

Словом, подписчиков всерьез беспокоят и апатия Галустяна, и состояние звезды телесериала «Кухня». К тому же последний слишком активно ударился в духовные практики в Таиланде, куда улетел в одиночестве после новогодних праздников.

Там Богатырев все время медитирует и, по его словам, пытается справиться с ментальными проблемами. Ведь не разведись он, все могло бы сложиться совсем по-другому.