Беременность под домашним арестом: как живет Лерчек в ожидании четвертого ребенка

Валерия Чекалина готовится в очередной раз стать матерью. С какими трудностями столкнулась звезда интернета, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Блогер Лерчек рассказала, как проживает беременность под домашним арестом. Из-за чего будущая мама едва не потеряла ребенка? Грозят ли ей роды в тюремной больнице? Какую профессию освоила в колонии еще одна звезда интернета Елена Блиновская? Что за беда произошла с королевой марафонов за решеткой? И есть ли у нее шанс выйти на свободу раньше срока? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Обидно, если так говорить. Почему в моем отношении применяется самая строгая из мер пресечения? Почему домашний арест? Почему нельзя просто перемещаться по городу, ходить к врачам спокойно, роддом выбирать?» — спрашивает блогер.

Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, возмущена, что до сих пор находится под домашним арестом. Знаменитость и ее бывшего мужа Артема обвиняют в незаконном выводе нескольких сотен миллионов рублей за границу. Он вину частично признал, а экс-супруга — нет.

«Компания, которая была создана в Дубае, все компании, которые там перечислены, с которыми я ознакомилась только в рамках ознакомления с документами уголовного дела. Никаких средств я не получала», — подчеркивает Чекалина.

«Понятно, что она вину не признает, надеется каким-то образом оправдаться, надеется на то, что новые условия, ребенок смягчит. Преступница придумывает способы, чтобы не сесть надолго», — заявляет бизнесмен Андрей Ковалев.

По словам Лерчек, единственное, с чем она согласна, — это неуплата налогов. Блогер теперь готова отдать все, что имеет, лишь бы закрыть долги. Вот только счета заблокированы. Выставить на продажу драгоценности и дорогие часы знаменитость тоже не может. Их изъяли при обыске.

«Я хотела сегодня попросить свои украшения, чтобы продать и, соответственно, обеспечить необходимыми вещами и будущего ребенка. Сказали, что нельзя», — отмечает Лерчек.

Валерия Чекалина делится: она устала жить в стрессе и мечтает, чтобы процесс поскорее завершился. Ведь сейчас для нее самое важное — здоровье. Блогер ждет четвертого ребенка, отец которого — тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

«Хочу уже просто, чтобы скорее все завершилось наилучшим образом. Хочу родить здорового ребенка и спокойно провести время с ним, с семьей», — признается Чекалина.

«Я очень счастлив, что мы держим, и мы будем еще держаться. Прошу прощения, если мой русский не так хорошо», — говорит Сквиччиарини.

Лерчек признается, что беременность дается ей непросто. Звезду мучают одышка и отеки. Постоянно болит спина. Кроме того, у нее возникли проблемы с зубами. Но обратиться к врачу, по словам блогера, ей не разрешили.

«К зубному вообще не пускали. Я звонила с зубной болью. К гинекологу не пускали. Сказали: вызывайте скорую. Нашему следователю я говорю: „А как я вызову? Мне что, принесут гинекологическое кресло домой либо стоматологическое оборудование?“ Конечно, это невозможно», — отмечает Чекалина.

«Я думаю, что просто они звонили и говорили: а можно мне пойти к врачу? Может быть, пару раз пустили, а потом, когда документов нет, а человек вместо прогулки к врачу идет на увеселительные мероприятия или ходит в магазин, то, естественно, впоследствии это вызывает критику со стороны следствия, и такие ходатайства отклоняются», — объясняет адвокат Алексей Алешкин.

В день этой съемки, в декабре прошлого года, Валерия казалась бодрой и спокойной. А уже вечером попала в больницу с угрозой выкидыша из-за сильных почечных колик. Врачам удалось стабилизировать ситуацию.

Будущую маму отпустили домой, но через несколько дней ей опять стало плохо. На этот раз потребовалась срочная операция. К счастью, все прошло успешно.

Новый год Валерия встретила дома вместе с детьми и возлюбленным. Подробностями семейного торжества в своем блоге делился Луис. В последнее время он начал активно вести соцсети, ведь его избраннице запрещено выходить в интернет самой.

«Этот новый ее молодой человек пиарится за ее счет, понятно. Привлекает к себе внимание. Может, он тоже скоро курсы начнет продавать или марафоны делать. Ей же тоже, она сейчас отсидит, не отсидит, чем, вы думаете, будет заниматься? Она на фабрику пойдет работать? Такие же в точности курсы откроет, только еще хуже, может», — предполагает Андрей Ковалев.

Однако расслабляться Чекалиной еще явно рано. Статья, по которой обвиняют Лерчек и ее бывшего мужа, подразумевает наказание до десяти лет лишения свободы.

«В любом следственном изоляторе есть медицинское учреждение, медицинская часть. Матери позволяют находиться с ребенком, в том числе его кормить. Там есть определенные смягчения по режиму в данном случае», — уточняет адвокат Алешкин.

По мнению специалистов, у Лерчек есть все шансы отправиться за решетку вслед за еще одной звездой интернета — Еленой Блиновской, которая находится под стражей уже почти три года. Осенью суд вынес ей приговор — пять лет колонии общего режима. Позже срок снизили на шесть месяцев.

«Мне ее жалко было и так далее. Но один момент для меня перевернул все: когда она пыталась сбежать из нашей страны. Зачем бежать? Нужно разобраться, нужно доказать свою правоту», — подчеркивает телеведущая Анна Калашникова.

Блиновская отбывает наказание в поселке Головино Владимирской области. Отец Елены Олег Останин рассказал, что дочь хоть и подавлена, но старается не унывать. Она работает в швейном цехе. На условия содержания не жалуется.

Единственное, что ее беспокоит, — разлука с семьей. Согласно правилам, посещения разрешены два раза в месяц, и то исключительно по телефону через стеклянную перегородку.

«Конечно, когда человек больше года уже не видит детей, как-то совсем плохо», — говорит адвокат Блиновской Наталия Сальникова.

Олег Останин также сообщил о проблемах дочери со здоровьем. По его словам, в конце декабря Елена Блиновская сильно заболела и была вынуждена несколько дней провести в санчасти. Но сейчас звезда интернета идет на поправку.

«У нас очень доброе и гуманное государство. Я бывал во многих зонах, бывал в следственных изоляторах. Это санаторий, честно, санаторий. Вот как Аяз Шабутдинов в следственном изоляторе время проводил. Просыпается, когда захочет, у него завтрак из ресторана шикарный, потом встречается с адвокатом, ля-ля тополя, потом книжечки, телевизор, опять вкуснейший ужин из ресторана», — рассказывает бизнесмен Ковалев.

Пока Елена Блиновская отбывает наказание, ее адвокаты изо всех сил пытаются обжаловать приговор. Защитники подали кассационную жалобу, которую суду предстоит рассмотреть в ближайшее время.

Юристы надеются, что смогут сократить срок еще сильнее, а то и вовсе добиться выхода звезды интернета на свободу.