Дом ужасов на Карибах: как Хулио Иглесиас оказался в центре секс-скандала

Хулио Иглесиас оказался в центре громкого скандала. Может ли 82-летний певец отправиться в тюрьму, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Знаменитого певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии. Какие тайны звезды раскрыли его бывшие сотрудницы? Почему предполагаемые жертвы несколько лет хранили молчание? Как отреагировал на скандальные новости сын исполнителя Энрике? И что за наказание грозит пожилому артисту? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы понимаем о том, что это архетип популярного романтического артиста XX века», — отмечает музыкальный критик Евгений Бабичев.

Испанский певец Хулио Иглесиас оказался в центре громкого скандала. Две женщины — домработница и физиотерапевт знаменитости — заявили, что подвергались с его стороны домогательствам и сексуальному насилию.

«Одна из потерпевших сказала, что он просто подходит, хватает ее за грудь, сильно сжимает. Кому это понравится?» — говорит светский журналист Светлана Рябкова.

По словам женщин, все якобы происходило в 2021 году, когда они работали в резиденциях Иглесиаса на Багамах и в Доминикане. Предполагаемые жертвы, взявшие псевдонимы Ребекка и Лаура, утверждают, что артист, которому тогда было 77 лет, регулярно принуждал их к интимной близости.

«Он использовал меня почти каждую ночь. Я чувствовала себя объектом, рабыней», — признается бывшая сотрудница артиста Ребекка.

«Жертвы называют это не виллой богатой, красивой, да, где-то на Карибах, а домом ужасов. Конечно, вся эта красота в нашем восприятии — вилла, море, океан — безусловно, это становится тюрьмой. То есть ты живешь в постоянном страхе», — подчеркивает Светлана Рябкова.

Ребекка и Лаура говорят, что Иглесиас заставлял их принимать участие в оргиях. Чтобы добиться своего, Хулио будто бы применял не только психологическое давление, но и физическую силу. Хватал женщин за волосы, тряс и бил по щекам.

«Женщины были запуганы, то есть они были вынуждены выполнять свою работу, так как у них не было договора. И, как они говорят, что зарплату они получали раз в три месяца. То есть даже не каждый месяц выплачивались деньги. Еще не факт, что выплачивались все», — уточняет журналист Рябкова.

А ведь в своих песнях Иглесиас всегда восхищался противоположным полом. Именно любовная лирика принесла ему славу и сделала самым успешным испаноязычным исполнителем в мире.

«Сотни тысяч проданных пластинок по всему миру. Это участие в популярных международных конкурсах, телевизионных конкурсах. Кроме того, что бог одарил его прекрасной внешностью, это действительно принц, потом король латиноамериканской сцены, женщины любили его еще за то, что он всегда производил впечатление надежного человека», — рассказывает музыкальный критик Бабичев.

Поклонники звезды отказываются верить, что кумир миллионов способен на такие поступки. Нашлись и те, кто обвинил самих бывших сотрудниц в корыстных намерениях. В качестве аргументов фанаты привели тот факт, что женщины решились раскрыть правду только спустя пять лет.

«Сегодня все же у нас так любят человека оболгать, с него денег стянуть побольше. Поэтому я думаю, что он никого не насиловал, что все было добровольно, и всем было только за счастье», — говорит светский журналист Феликс Грозданов.

«Безусловно, вилла находится под охраной, уйти просто так нельзя. По сути, это мало того, что сексуальные домогательства, насилие, еще и ограничение прав человека», — отмечает Светлана Рябкова.

Однако юристы предполагаемых жертв объяснили: расследование длится уже не первый год. Все это время они вместе с правоохранительными органами собирали информацию и необходимые доказательства. И лишь сейчас решили придать делу общественный резонанс.

«Нужно было опросить свидетелей, собрать доказательства, и правоохранительные органы вообще в принципе не должны разглашать какую-либо информацию по проводимой проверке», — объясняет юрист Заур Газаев.

Иглесиас долгое время воздерживался от комментариев. Молчали и дети, которых у него восемь, причем от разных женщин. В том числе и певец Энрике. Впрочем, ему сейчас наверняка не до папиных проблем. Месяц назад артист сам стал отцом в четвертый раз.

«Они, конечно, абсолютно разные, да, то есть отец и сын — это и другое творчество, другая музыка и другая аудитория. Ну и время другое», — уточняет Евгений Бабичев.

За романтическими похождениями Хулио Иглесиаса в свое время с интересом наблюдал весь мир. В прессе писали, что у знойного испанца было три тысячи любовниц. У Энрике все скромнее. Он уже более двадцати лет счастлив рядом с российской теннисисткой Анной Курниковой. По словам друзей, пара живет мирно и спокойно. И за все эти годы не была замешана в крупных скандалах.

«Вроде как он примерный семьянин, но кто знает опять, изменяет он или не изменяет. Он живет и живет в семье, все нормально», — рассказывает журналист Рябкова.

В случае если Хулио Иглесиаса признают виновным, певец имеет все шансы попасть за решетку.

«Ответственность предусмотрена исключительно уголовная. Данный состав относится к категории тяжких, поэтому во всех случаях, вне зависимости от того, под юрисдикцию какого государства подпадают данные события и где они будут расследоваться, итог всегда один — это лишение свободы», — подчеркивает юрист Газаев.

Дело звезды взял под личный контроль министр Испании по вопросам равенства. Ана Редондо уже предложила лишить Хулио золотой медали за заслуги в сфере искусств.

«Помимо возможной уголовной ответственности в виде лишения свободы, также предусмотрено лишение всех госнаград и орденов, которые у него есть», — добавляет Заур Газаев.

Несколько дней назад певец все-таки выпустил официальное заявление. На своей странице в соцсети он написал, что отвергает обвинения бывших сотрудниц.

«Я никогда не оскорблял, не принуждал и не проявлял неуважения к женщинам. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне глубокую боль», — признается звезда.

Но адвокаты женщин, которые якобы пострадали от действий Иглесиаса, твердо намерены доказать, что их подзащитные говорят правду. А главное — продемонстрировать всем: подобное аморальное поведение неприемлемо. И совершенно неважно, какое количество успешных альбомов выпустил человек и сколько миллионов на его банковском счету.