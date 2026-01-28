Юбилей со слезами: как Волочкова отметила 50-летие без близких на празднике

Фото, видео: Виноградов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Анастасии Волочковой пришлось отмечать день рождения без родных. Поздравили ли ее с важной датой дочь и мать, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова отметила 50-летний юбилей. Кто пришел поздравить балерину? Правда ли, мероприятие звезды проигнорировали близкие друзья? За что заслуженная артистка РФ обижена на своих дочь и маму? Кто довел ее до слез во время торжества? И о чем она мечтает на шестом десятке лет? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Честно говоря, цифры мне никогда не нравились. Всегда хочется оставаться молодой, красивой», — признается балерина.

Вторник. Поздний вечер. Московский Театр на Цветном. У исторического здания ажиотаж, ведь в честь своего 50-летия на сцене собирается блеснуть сама Анастасия Волочкова.

Поклонники ожидали от артистки фурора. Многие помнят, насколько грандиозно знаменитость встречала каждый год своей жизни. Тем более она сама анонсировала юбилей как музыкальный праздник с приглашенными артистами. Да только вот масштабного события не получилось. С цветами и подарками к звезде пришел уже привычный круг друзей.

«Букет, конечно, я взяла большой, обязательно вынесу его на сцену. Алых роз, потому что я ее люблю», — говорит актриса Алла Довлатова.

«Я думаю, что мы с Настей должны сделать какой-то совместный музыкальный проект, потому что все остальное тленно. И подарки всякие, цветы, а вот музыка, творчество — вечно», — подчеркивает певец Роман Жуков.

«Для меня Настя — это, как тебе сказать, эталон. Эталон женственности. Я откровенно говорю, я готов ей сделать предложение руки и сердца», — признается продюсер Сергей Дворцов.

При этом не было, пожалуй, самого близкого друга звезды — Прохора Шаляпина. Никита Джигурда тоже не явился, хотя с ним танцовщица помирилась накануне юбилея и даже пригласила на концерт.

«Он написал мне, мы еще на Мальдивах были с Марчелом. Я его пригласила и предложила ему спеть», — уточняет балерина.

Однако позже Джигурда признался: супруга Марина Анисина поставила ему ультиматум: если он поедет к Волочковой, спортсменка подаст на развод. Шоумену ничего не оставалось, как дистанционно поздравить подругу.

«Богиня, с днюхой тебя. Любви, здоровья и удачи без отрицательной кармической отдачи», — заявляет Джигурда.

Ни столов, ни угощений, ни бокалов шампанского. Только зал и сцена, на которой Волочкова выступала в алом платье с фирменным декольте.

«Я хотела в этот раз так же, как и в два предыдущие, отметить этот праздник на сцене. И сделать его не в качестве застолий, кормежки, попойки для гостей, чтобы думать: гости пришли, не пришли, довольны, недовольны. Это у меня всегда так получается. Я решила сделать праздник для себя», — делится артистка.

Единственным сюрпризом для собравшихся стало появление на празднике Отара Кушанашвили. Шоумен и балерина всегда не ладили друг с другом. Но, видимо, Анастасия Волочкова решила в столь знаковую дату простить журналиста.

А вот наладить отношения с двумя другими, куда более близкими людьми, балерина так и не смогла. Незадолго до концерта все СМИ облетела информация: дочь и мама артистки заблокировали ее во всех соцсетях.

«Моя мать мне завидует, и моя дочь мне завидует. Понимаете? Да, конечно. А почему я должна это скрывать? Так и есть», — отмечает Волочкова.

Впрочем, конфликт между близкими разгорелся не вчера. Балерина регулярно обвиняла мать в манипуляциях и вмешательстве в свою личную жизнь. По словам Волочковой, именно Тамара Владимировна разлучила ее с мужчиной всей жизни Сулейманом Керимовым. Спустя много лет дочь решила ей своеобразно отомстить.

«У меня есть мое шоу „Одержимость“, сейчас я создаю новое — „Зеркало“, где, простите, я расскажу всю правду о моих отношениях с моей матерью. О том, что она явится в образе ведьмы», — говорит Анастасия Волочкова.

Непросто складываются и отношения балерины с дочерью. В 2023 году Ариадна решила отметить выпускной без матери. А спустя два года не позвала Волочкову на свое венчание. Видимо, девушка не захотела шумихи. Но артистка была вне себя от возмущения.

«Это они меня обманули, мои близкие люди. Они меня обманули, не позвав меня ни на венчание. И мать моя, сидящая за столом со мной на свадьбе моей дочери, которую я оплатила, организовала, даже не сказала, что она на этом венчании была», — жалуется балерина.

Неудивительно, что после таких заявлений мать и дочь Волочковой перестали с ней общаться и не пришли на торжество.

«Сейчас очень такие у них напряженные отношения с семьей, с дочерью, с мамой. И, к сожалению, не всегда она может, может быть, уделить то необходимое время, которое необходимо было бы, особенно для дочери. Может быть, для мамы не так это было бы критично, сколько для дочки», — предполагает светский журналист Олег Цуриков.

Но маленькое чудо все-таки случилось. В разгар концерта балерине на сцене вручили конверт. Она начала читать письмо, и ее голос дрогнул.

«Дорогая мама, поздравляю тебя с твоим юбилеем! Творческих успехов на всех площадках, о которых ты мечтаешь, крепкого здоровья духа и тела. Молимся о тебе, обнимаем. Искренне твои Ариадна, Никита и мама», — прочитала Волочкова под аплодисменты зала.

Многие уверены: звезда зря скандалит с близкими. Ведь они ее искренне ценят. К тому же все могло сложиться по-другому, если бы балерина не попадала в постоянные скандалы. Но эпатаж — ее второе имя. А потому она привычно подавила слезы и заявила, что все только начинается.

«Есть женщины или девушки 20 лет, которые уже выглядят старыми, обрюзгшими, неухоженными. А я знаю точно, что своим телом, своей стройностью, своей душой и своей добротой, своим творчеством я многим могу дать фору», — подчеркивает Волочкова.

Но знаменитость не стала отрицать: ей надоело быть сильной и независимой женщиной, зарабатывать на жизнь через травмы и боль, судиться с обидчиками, отстаивать себя в сети. Поэтому в 2026-м Анастасия Волочкова мечтает встретить достойного мужчину, с которым наконец сможет расслабиться и обрести долгожданную гармонию.