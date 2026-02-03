Выбираем имя с умом: советы родителям, чтобы оно не стало тягостью для ребенка

Фото, видео: 5-tv.ru

Мамы и папы стараются дать детям все самое лучшее, в том числе и креативное имя. Но мало кто задумывается о влиянии букв на ребенка, вписанных в свидетельство о рождении.

Имя ребенка может стать отражением политических убеждений, культурных изменений, современных веяний или просто способом привлечь внимание. Имя раскрывается вместе с ребенком, влияет на его самоидентификацию и восприятие его окружающими.

Конечно, имя не должно вызывать у окружающих негативных эмоций. Однако этот фактор не обязывает родителей окрестить свое чадо банально. Все же граница между попаданием в рейтинг самых странных российских имен и список самых избитых далеко не так прозрачна, как может казаться.

Как фантазия современных родителей в разные годы пыталась обойти советский креатив и каким образом буквы в паспорте влияют на личность, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала семейный психолог, гештальт-терапевт Надежда Шегрен.

Современные границы креатива в выборе имен

Родители не всегда задумываются, как имя может влиять на жизнь их ребенка — на то, как к нему относятся окружающие, чего от него ждут и как чадо себя чувствует.

Так что эту ответственность взял на себя ЗАГС. Существуют правила регистрации имени, которые могут ограничить выбор родителей. Например:

Имя не должно содержать цифр, символов или ненормативной лексики;

Оно должно быть приемлемым с точки зрения общественной морали.

В России нет жесткого списка запрещенных имен, однако в отдельных случаях ЗАГСы могут отказать в регистрации, если имя явно нарушает эти нормы, но такие ситуации встречаются редко.

При этом ограничивать родительскую фантазию чаще приходится в крупных городах, особенно это касается Москвы и Санкт‑Петербурга — там нестандартные варианты попадали в заголовки СМИ чаще, чем в малых населенных пунктах.

А вот в регионах с сильными традиционными устоями родители чаще выбирают привычные, проверенные временем имена.

Корни выбора необычных имен

Тренд на необычные имена не нов. Настоящий взрыв оригинальности произошел в советскую эпоху. Родители вдохновлялись революцией, наукой и промышленностью.

«Родители так хотели зафиксировать эпоху, идею, время, что забывали про самого ребенка. А ему потом с этим жить», — подметила семейный психолог.

Появлялись имена-аббревиатуры, составленные из лозунгов, такие как Даздраперма — «Да здравствует Первое мая!» или Далис — «Да здравствуют Ленин и Сталин!». Также детей называли в честь географических объектов, времен года, достижений науки и техники: Алтай, Декабрина, Ампер, Дрезина, Радий.

Очень много производных получила фамилия вождя. «Сталиными» оказались не только мальчики — Сталбер, Стален, Сталет и Сталив, но и девочки — Сталенита, Сталина.

Современные рекорды в оригинальности имен для детей

В XXI веке фантазия родителей не иссякла, хотя и сменила вектор. Сейчас дети получают имена, отражающие ключевые события, увлечения или патриотические чувства родителей.

Самые креативные современные мамы и папы выбирали:

Имена в честь событий и мест: в 2014-м в Екатеринбурге мальчика назвали Крым в память о воссоединении полуострова с Россией. А в 2015 году в Москве родилась девочка Сирия — ее отец в тот момент находился там в служебной командировке;

Патриотические имена: в 2002-м в Нижнем Тагиле супруги назвали дочь Россия. Для регистрации имени им пришлось заполнять специальные документы, чтобы придать существительному статус имени собственного;

Имена-аббревиатуры: в том же 2002 году мальчика хотели назвать БОЧ рВФ 260602 («Биологический Объект Человек рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26.06.2002 года»). В регистрации отказали, и ребенок несколько лет жил без свидетельства о рождении;

Имена в честь знаменитостей: в 2009-м поклонница Майкла Джексона из Новосибирской области назвала сына так же, а в 2016 году в Липецке появился мальчик Лионель-Месси. Двух мальчиков в 2008-м назвали Гус — в честь тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка;

Политические имена: в 2011 году в Омске девочку назвали Медмиа — это аббревиатура, сокращение от полного имени и отчества еще на тот момент президента РФ Дмитрия Медведева;

Оккультные имена: в 2014-м в Перми родители-сатанисты* называли своих сыновей Люцифер*. Органы опеки не нашли оснований для вмешательства.

Как выбранное имя может навредить ребенку

Сегодня многие люди представляются не так, как записано в паспорте. Анастасии и Александры становятся Асями. Екатерины — Кейт.

«Это не значит, что родители ошиблись — так человек ищет себя, свою идентичность и свой способ быть в мире», — подчеркнула эксперт.

Почему буквы в паспорте вообще так влияют? Дело в том, что имя — это первое, что узнают при знакомстве. И вместе с именем почти всегда приходят ожидания.

«Если тебя зовут Виктория, от тебя подсознательно ждут побед. Если Надежда — надежности. Меня зовут Надежда, и я очень часто слышу, особенно в своей профессии, какое у меня „сильное“ имя. Иногда имя звучит как обещание или как задача, которую человек даже не выбирал», — обратила внимание Шегрен.

Есть еще один момент — значение имени.

«Если человек в сложный период узнает, что его имя трактуется как что-то тяжелое, печальное или жесткое — это может сильно зацепить. Я видела, как люди реально впадают во фрустрацию из-за значения своего имени. Находят одну неудачную трактовку, и она становится навязчивой мыслью», — рассказала гештальт-терапевт.

А если имя редкое и сложное, ребенок годами вынужден его повторять, объяснять, произносить по буквам. И даже эти действия шаг за шагом формируют характер, реакцию, способ взаимодействия с людьми.

«Имя — это не просто буквы в паспорте. Это то, как тебя зовут каждый день. Как ты себя представляешь. И как на тебя реагируют люди еще до того, как узнали поближе», — убеждена Шегрен.

Как не перестараться с выбором имени ребенку

Чтобы не навредить ребенку, при выборе имени важно представить, как это имя будет звучать в реальной жизни: в детском саду, в школе, в офисе.

«Как вы будете звать ребенка, когда обнимаете, злитесь и когда торопитесь? Да, Златослава звучит красиво. Но ребенку это имя придется выговаривать, а одноклассники сразу станут дразниться. Подумайте про уменьшительные формы. Про сочетание с отчеством и фамилией», — посоветовала психолог.

Еще важно проверить значение имени, ведь однажды малыш все равно сделает это. И лучше, если там будет что-то нейтральное или поддерживающее.

«Самое важное — не делайте ребенка заложником своих амбиций или фантазий. Да, вы фанат „Игры престолов“, но называть сына Тирионом — это про ваши желания, а не про его будущую жизнь. Да, хочется подчеркнуть уникальность, но имена вроде Океана или Космос — это непростая ноша, и не каждый ребенок захочет ее нести», — считает Шегрен.

Сегодня, если человек чувствует, что имя ему не подходит, он может его изменить как юридически, так и просто в общении: взять псевдоним, придумать сокращенную форму и адаптировать под себя. Но будет ли приятно маме и папе узнать, что креативный подход обернулся проблемами и обидой?

«Выбирайте имя с любовью, но с головой. Думайте не только про красоту звучания или моду, а про жизнь ребенка», — заключила семейный психолог.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России