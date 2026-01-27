Кудряшка Сью 35 лет спустя: что стало со звездой культового фильма Элисон Портер

Фото: Кадр из к/ф «Кудряшка Сью», реж. Джон Хьюз, 1991 г.

После звездного дебюта в большом кино актриса пропала с экранов.

Элисон Портер — американская актриса и певица, прославившаяся ролью маленькой девочки в фильме «Кудряшка Сью» (1991). Как сейчас живет звезда 1990-х?

Детство и юность Элисон Портер

Фото: Rights Managed / ТАСС

Элисон Портер родилась 20 июня 1981 года в американском городе Вустер, в еврейской семье.

Уже в три года Элисон снялась в рекламе в Нью-Йорке. Вскоре ее пригласили в музыкальное шоу, где в пять лет она стала самой младшей «Лучшей юной вокалисткой» передачи. Родители активно развивали ее артистизм: она занималась с педагогами по вокалу и участвовала в кастингах.

В 1987 году Портер переехала в Голливуд и дебютировала в мини-сериале «Я покорю Манхэттен», где сыграла роль маленькой Макси. В 1989 году она снялась в фильме «Родители» в роли Тейлор.

Училась у Джеймса Белуши: Элисон Портер в «Кудряшке Сью»

Фото: Кадр из к/ф «Кудряшка Сью», реж. Джон Хьюз, 1991 г.

Комедийная драма «Кудряшка Сью» стала завершающей режиссерской работой Джона Хьюза — мастера семейных фильмов 1980–1990-х. Картина повествует о бродяге-аферисте Билле Дансере и его подопечной, сообразительной кудрявой малышке-сироте Сью. В Чикаго они устраивают инсценировку, в которой Билл якобы попадает под колеса машины, управляемой богатой молодой женщиной. Испугавшись за его жизнь, она приглашает их временно пожить у себя.

Роль главного героя изначально предлагали Биллу Мюррею, но он отказался из-за занятости в других проектах. Также рассматривались Алек Болдуин, Джон Траволта и Брюс Уиллис. По итогу она досталась Джеймсу Белуши, который был не слишком доволен «слащавостью сюжета», ведь и сам когда-то жил на улице, ночуя в машинах и питаясь в благотворительных столовых. Этот опыт он использовал для роли, однако многие сцены были вырезаны, так как режиссер посчитал их слишком мрачными для семейного кино.

Роль Сью стала для Элисон Портер ее звездным часом. За эту работу она получила премию «Молодой актер» в категории «Лучшая молодая актриса в главной роли в кинофильме».

Портер позже признавалась, что чувствовала: эта роль была написана специально для нее. На момент кастинга у нее были прямые волосы, поэтому пришлось сделать две химические завивки, а во время съемок ей ежедневно завивали волосы.

«У него было особенное виденье, он был гением. И у него образовывалась особая связь с детьми, с которыми он работал. Он был для нас как член семьи, как родитель», — говорила она о режиссере фильма Джоне Хьюзе.

Карьера Элисон Портер

Фото: www.legion-media.com/Jeff Malet

После успеха в «Кудряшке Сью» Портер продолжила сниматься в кино, но вскоре решила сосредоточиться на театре.

В 2003 году Портер основала музыкальную группу Raz, где была вокалисткой и автором песен. Группа распалась в 2004 году. В 2005 году она создала новый проект — Alisan Porter Project. В 2009 году выпустила сольный альбом.

Крупным успехом стало участие в десятом сезоне американского шоу «Голос» в 2016 году. Портер стала победительницей в составе команды Кристины Агилеры. Ее выступление на слепом прослушивании с песней Blue Bayou получило единогласное одобрение всех судей.

Дважды замужем: личная жизнь Элисон Портер

Фото: www.gettyimages.com/David Livingston / Contributor

В 2012 году Элисон вышла замуж за Брайана Отенрита — бывшего актера мыльных опер, бизнесмена. До свадьбы пара встречалась 13 лет. В браке родились двое детей: сын Мейсон Блейз Отенрит (родился 17 июля 2012 года) и дочь Ария Сейдж Отенрит (родилась 8 мая 2014 года). Однако спустя пять лет брака пара рассталась.

После расставания с Брайаном Отенритом у Элисон начался роман с танцором Джастином Де Верой. При этом они уже были знакомы более 20 лет. В октябре 2021-го у пары родилась дочь Шайло Би Де Вера.

В апреле 2023 года Элисон и Джастин поженились. Свадьба прошла в казино в Лас-Вегасе. На церемонии присутствовали 75 гостей, включая певца Адама Ламберта. Дети Элисон от первого брака тоже присутствовали на торжестве: им доверили нести кольца.

«Думаю, что и для Джастина, и для меня это просто следующий шаг. Ведь мы были лучшими друзьями так долго! У нас были удивительные шесть лет вместе, мы вырастили невероятных детей и родили собственного ребенка. Так что это то, чего мы так долго ждали», — говорила актриса позже в интервью.

От наркотиков к семье: борьба Элисон Портер с зависимостью

Фото: www.globallookpress.com/Greg Doherty / Contributor

После успеха в «Кудряшке Сью» карьера Элисон Портер не сложилась так, как ожидали многие. Она сделала перерыв, чтобы получить образование, а позже сосредоточилась на музыке, но ее проекты не имели большого успеха. Эти неудачи, а также давление из-за ранней славы и попыток найти себя в новой сфере привели к желанию злоупотреблять алкоголем и наркотиками, в чем Элисон призналась в 2014 году в своем блоге.

Преодоление зависимости заняло годы. Портер проходила лечение в лучших клиниках страны, что в итоге принесло заметный эффект. Она смогла заявить о победе над зависимостью 28 октября 2007 года.

Даже после достижения трезвости Элисон Портер продолжала посещать собрания анонимных алкоголиков до 2011 года, чтобы закрепить результат и снизить риск рецидива.

В своих публикациях она писала, что идея рецидива иногда казалась заманчивой, но семья — муж и дети — мотивировали ее оставаться трезвой.

«Я не пью, потому что не хочу упускать ни секунды из тех обязанностей, которые у меня сегодня есть. Я не пью, потому что не могу позволить себе этого. Я хочу этого, потому что я человек и потому что жизнь кажется тяжелой. Но я этого не делаю. Трезвость предложила мне все, чего я когда-либо хотела, но так и не получила», — отмечала Портер в своем блоге.

Музыка и семья: Элисон Портер в настоящее время

Фото: www.legion-media.com/Corine Solberg/Sipa USA

Сейчас Портер продолжает заниматься своей музыкой и уделяет время семье. Она активно делится в соцсетях фотографиями мужа и детей, рассказывает о своих творческих успехах.